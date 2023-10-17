ينسجم البرنامج مع مستهدفات التوطين في القطاع المصرفي

دبي : أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تخريج 17 مواطناً إماراتياً من الدورة الحادية عشرة من برنامج تدريب موظّفي الإدارة السنوي، والذي يهدف إلى دعم التطلعات المهنية للشباب الإماراتي، والمساهمة في تحقيق أهداف التوطين في القطاع المصرفي.

ويوفر البرنامج التدريبي الذي يبدأ في شهر أغسطس من كل عام، الفرصة للخريجين الإماراتيين الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي للاستفادة من برامج تدريبية وتوجيهية على مدار 12 شهراً. ويشمل ذلك تجربة تعليمية متكاملة مع برنامج توجيهي لمدة شهر وتدريبات عملية ونظرية خلال الفصل، فضلاً عن فرص التناوب على الوظائف، والتوجيهات التي يقدمها أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.

كما يوفر بنك الفجيرة الوطني هذا العام للخريجين من برنامج تدريب موظّفي الإدارة السنوي، الفرصة للاستفادة من برنامج التوطين "مستقبلي" والذي يمكنهم من خلاله التزود بالمعارف والمهارات المهنية المطلوبة لتولي مسؤولية مديري العلاقات، لاسيما في الخدمات المصرفية للشركات.

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لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 15 فرعاً (أحدها يُعد وحدة خدمات مصرفية إلكترونية) يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.