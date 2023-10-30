دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت تارسوس، المجموعة المنظمة للمعارض والمؤتمرات التعليمية، عن انطلاق الدورة السادسة عشرة من المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، المؤتمر والمعرض التعليمي الأبرز في المنطقة، بحضور كريم لكل من سعادة الدكتور عمر الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة بأبوظبي من مؤسسة الإمارات للتعليم؛ ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج. كما شهد الافتتاح حضور معالي الدكتور محمد مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين؛ وسعادة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ومقره المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات.

ويستعد المعرض هذا العام لاستضافة رقم قياسي من الزوار من خبراء قطاع التعليم من أكثر من 70 دولة. وتُقام فعاليات المعرض في قاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي، ويُتاح التسجيل لحضور المعرض مجاناً حتى يوم الأربعاء 1 نوفمبر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: .www.gessdubai.com

ونواصل اليوم التزامنا بتمكين الطلاب والمعلمين من الوصول إلى أحدث الأدوات والتقنيات اللازمة لإعدادهم للمستقبل، والمساهمة في دعم المبادرات الرامية لتعزيز جوانب الاستدامة والرفاهية الشاملة، والعمل على استقطاب المهارات وصقلها والمحافظة عليها، وبالتالي نتطلع قدماً لما يحمله المستقبل لقطاع التعليم. نشكر جميع الحضور على مشاركتهم وإسهاماتهم الإيجابية، ولكونهم عنصراً أساسياً في بناء منظومة تعليمية رائدة على مستوى العالم".

التركيز على مستقبل التعليم يركز المعرض بدورته الحالية بشكل أساسي على تلبية الطلب المتزايد على المستلزمات والحلول التعليمية، المدفوع بتزايد عدد المدارس الدولية في منطقة الشرق الأوسط. كما يهدف إلى تزويد المعلمين بالأدوات والموارد التي يحتاجونها من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة في قطاع التعليم، ولا سيما في ظل الأرقام القياسية التي وصل إليها، حيث بلغ عدد المدارس الدولية في المنطقة 2068 مدرسةً تضم أكثر من 1.9 مليون طالب. ويسلط المعرض الضوء على العديد من الموضوعات والمجالات المهمة، بما في ذلك الاستدامة وتكنولوجيا التعليم والرفاهية، بالإضافة إلى المرحلة الانتقالية بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي.

المحادثات وورش العمل البارزة استضاف اليوم الأول من المعرض مجموعة من المحادثات وورش العمل التفاعلية، والتي ناقش خلالها الخبراء وقادة الفكر والمعلمين عدداً من التحديات الملحة والحلول المبتكرة في قطاع التعليم.

وشهد المعرض إقامة العروض التقديمية الرئيسية وفق الشكل التالي:

· أدار السيد محمد سهيل المدني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا، جلسة حوارية تمحورت حول توظيف الابتكار في التعليم لتمكين الأجيال المستقبلية. وجاءت الجلسة تحت عنوان "تمكين المستقبل من خلال الابتكار في التعليم"، بمشاركة وسيم أجمل شودري، السكرتير الفدرالي للتعليم في وزارة التعليم الفدرالي والتدريب المهني الباكستانية؛ والدكتور عماد البلطي، مستشار وزير التربية والتعليم التونسي، والمدير العام للإعلام والإدارة الرقمية.

· أشار الدكتور أسامة عبيدات، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين (QRTA)، إلى الجهود المبذولة لإحداث تغيير فعال في قطاع التعليم من خلال نموذج التنمية المهنية المبتكر الخاص بالأكاديمية، وإرساء رؤية تقوم على إعادة رسم ملامح تجارب التعليم والتعلم لإلهام المُعلمين.

· كشف إيوان ماكينتوش، المدير الإداري لدى نوتوش، عن قوة التفكير التصميمي في مجال التعليم، معززاً اهتمام الحضور في هذا المجال.

· ألقى دارين كوكسون، مؤسس منصة كوكسون إيه آي (coxon.ai)، كلمة ملهمة حول الدمج المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، مقدماً لمحة حول مستقبل قطاع التعليم.

كما سيكون الزوار على موعد مع سلسلة من ورش العمل والمحادثات والجلسات الحوارية التفاعلية على أرض المؤتمر، التي تضم عدداً من المناطق المتنوعة، بما فيها محادثات GESS (على المسرح)، ومؤتمر القادة في التربية والتعليم، ومساحة الرفاهية وجودة الحياة، ومنطقة تنمية المهارات، ومنطقة ابتكارات التعليم. لمزيد من المعلومات حول الأجندة الكاملة للمؤتمر، يُرجى زيارة: inspire-and-engage-https://www.gessdubai.com/conference

إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة

أعلنت شركة الطرق المثالية للتسويق عن إطلاق منصتيّ "أُجيب" و"أيديال أوثر" أمام الحضور في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي. وتمثّل منصة "أُجيب" برنامجاً مبتكراً يقوم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويوفر مساعداً افتراضياً معزز بباقة من القدرات المعرفية المتقدمة لتبسيط مسارات العمل وأتمتة المهام، فضلاً عن توفير حلول مثالية تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما فيها البيئات التعليمية والمؤسسية على حد سواء. وتقدم منصة "أيديال أوثر" أداة شاملة تحد من إرهاق المعلمين من خلال أتمتة المهام وتحسين تجربة تحضير الدروس. كما تشكّل المنصة حلاً متكاملاً للمعلمين بفضل ما توفره من مزايا متنوعة، مثل التعليقات التوضيحية والبث والتسجيل وتحرير المستندات بسهولة.

شراكات تعاونية لتعزيز آفاق المستقبل

وقّع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم (RCQE) مذكرة تفاهم مع نادي الفجيرة العلمي، لتعزيز العلاقة بين الطرفين ودعم مبادرات وبرامج البحث العلمي، إضافة إلى تبادل المحاضرِين والمتخصصين والخبراء لإثراء البرامج التعليمية لدى الطرفين في مجالات تشمل تطوير المواهب ونشر المعرفة والاستشارات وجودة وتميز التعليم.

كما أبرمت شركة عطاء التعليمية، الرائدة في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع سكول فويس، المنصة الرائدة لتسهيل التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور. وتعمل المؤسستان بموجب الاتفاقية على وضع رؤية مشتركة لتعزيز التجارب التعليمية المقدمة للطلاب والأهالي والمعلمين.

ويمكن للراغبين متابعة الفعاليات والأنشطة المرتقبة في اليومين الباقيين من المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2023 في دبي، أكبر معرض تعليمي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق المواعيد التالية:

· الثلاثاء 31 أكتوبر بين 10:00 صباحاً و6:00 مساءً

· الأربعاء 1 نوفمبر بين 10:00 صباحاً و5:00 مساءً

· قاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي

يرجى زيارة الموقع الرسمي:www.gessdubai.com.

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