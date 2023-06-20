حصدت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزة "أفضل بنك استثماري في المنطقة للعام" و"أفضل شركة لترتيب القروض للعام" من بين جوائز أخرى

دبي: حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على 16 جائزة مرموقة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط وذلك تقديراً لحلوله المالية المبتكرة ومحفظة خدماته الفريدة في أسواق رأس المال.

وحصدت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، عدة جوائز مرموقة شملت جائزة "أفضل بنك استثماري في المنطقة للعام"، وجائزة "أفضل شركة أوراق مالية محلية للعام"، وجائزة "أفضل شركة لترتيب القروض للعام"، وجائزة "أفضل منظم تمويلات إسلامية مشتركة للعام". كما حصدت الشركة جوائز تكريمية عن العديد من الصفقات البارزة التي أدارتها وشاركت فيها خلال العام ومنها دعمها نجاح إصدار سندات خضراء معيارية لمجموعة ماجد الفطيم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وأول إصدار صكوك لشركة إيرليس كوربوريشن بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى قرض مشترك غير مضمون لصالح "صندوق الاستثمارات العامة" بقيمة 17 مليار دولار أمريكي. وبعد الإطلاق الناجح في ينايرلأول سندات مقومة بالدرهم تصدرها شركة إماراتية ، نال بنك الإمارات دبي الوطني أيضا جائزة "أفضل صفقة سندات بالعملة المحلية للعام".

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في قيادة وترتيب عدد من الصفقات البارزة في المنطقة خلال السنوات الماضية، مما دعم وتيرة نمو الأسواق الإقليمية التي حققت بدورها مكاسب استثنائية تجاوزت أداء الأسواق العالمية الأخرى، بل واستطاعت بكفاءة واقتدار أن تعزز مكانتها كوجهة متنامية وجاذبة للاستثمارات الدولية. وسوف نواصل بحث سُبل التعاون عن كثب مع عملائنا لتمكينهم من ملامسة طموحات نموّهم، وذلك بموازاة مساهمتنا القيّمة في رفد مسيرة التنمية والتطوّر على مستوى أسواقنا المالية الأسرع نمواً".

من جهته، قال هيتيش أساربوتا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في إرساء معايير جديدة من خلال طرح أفضل الحلول المالية للشركات والمؤسسات والجهات السيادية. ويشهد تاريخنا على سجلنا الحافل بالنتائج القوية حيث أنجزنا خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 250 خدمة مالية واستشارية لصالح عملائنا أكثر من 25 دولة، بدءاً من أسواق الأسهم والدين وصولاً إلى القروض المشتركة والخدمات الاستشارية. وقد ساعدنا العملاء على تأمين رؤوس الأموال اللازمة بكفاءة عالية، وذلك رغم الظروف غير المواتية وحالة من عدم الاستقرار في السوق. وفي ظل مؤشرات الأداء القوي في مشهد الاقتصاد الكلي، فإننا نتوقع المزيد من الزخم والنجاحات والإصدارات، مما سيدعم استمرار وتيرة نمو وتطوّر أسواق رأس المال في منطقتنا".

وأقيم مؤتمر جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط في يونيو 2023 في دبي. وحصد خلاله بنك الإمارات دبي الوطني العديد من الجوائز والتكريمات من مجموعة "جي إف سي ميديا جروب" (الجهة المنظمة للمؤتمر) من خلال الجوائز المذكورة أدناه:

· جائزة أفضل بنك استثماري في المنطقة للعام

· جائزة أفضل شركة أوراق مالية محلية للعام

· جائزة أفضل شركة لترتيب القروض للعام

· جائزة أفضل منظم تمويلات إسلامية مشتركة للعام

· جائزة أفضل صفقة سندات بالعملة المحلية للعام – عن أول إصدار للسندات من بنك الإمارات دبي الوطني مقوم بالدرهم الإماراتي بقيمة مليار درهم

· جائزة أفضل صفقة لسندات الشركات للعام عن دوره في إصدار السندات الخضراء لشركة ماجد الفطيم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

· جائزة أفضل صفقة عالمية لصكوك الشركات للعام، وجائزة أفضل صفقة تمويل طائرات للعام - عن أول إصدار صكوك لشركة "إيرليس كوربوريشن" بقيمة 600 مليون دولار أمريكي

جائزة أفضل صكوك لبنك دولي/ مؤسسة مالية للعام عن أول صكوك مستدامة ممتازة غير مضمونة، متوافقة مع اللائحة إس (Reg S) للبنك الأهلي السعودي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

· جائزة أفضل صفقة صكوك سيادية عالمية للعام عن صكوك جمهورية مصر العربية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي

· جائزة صفقة العام عن فئة السندات السيادية وأسواق رأس المال سوبرا وأفضل صفقة إصدار سندات عن جهة حكومية، عن حزمة السندات السيادية مزدوجة الشرائح بقيمة 3 مليار دولار أمريكي صادرة عن مكتب إدارة الدين العام في دولة الإمارات العربية المتحدة

· جائزة أفضل صفقة دين لشركة متوسطة للعام عن صكوك شركة أرادَ للتطوير العقاري لمدة خمس سنوات بقيمة 350 مليون دولار أمريكي

· جائزة أفضل صفقة في أسواق الأسهم للعام عن الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي

· جائزة أفضل صفقة قرض مشترك لهذا العام عن قرض ممتاز مشترك غير مضمون لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 17 مليار دولار أمريكي

· جائزة أفضل صفقة تمويل لعملية استحواذ للعام عن صفقة تمويل عملية استحواذ لشركة "كريستال بورت القابضة" بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي

· جائزة أفضل صفقة تمويل عقاري للعام عن صفقة إعادة التمويل الاستراتيجية لشركة "نخيل" بقيمة 17 مليار درهم إماراتي

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميلاً. وكما في 31 مارس 2023 بلغ مجموع أصوله 782 مليار درهم (يعادل تقريباً 213 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 874 فرعاً إضافة إلى 4,144 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv. ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان السبّاق في دعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.