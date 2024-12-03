الإعلان رسالة للعالم، ونداء لإبراز التزام الدول إزاء إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة ومواجهة موجات الجفاف

توجيه دعوة لتسريع التزام العالم بتحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

[الرياض – المملكة العربية السعودية] – شهد يوم افتتاح مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" الرياض، افتتاح معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، الجلسة الخاصة بالإعلان الوزاري للمؤتمر.

وأعرب معالي الوزير في كلمته أمام لفيف من الشخصيات المرموقة المشاركة في الجلسة عن ترحيبه بالضيوف، مثمناً حرصهم على الحضور إلى العاصمة الرياض للمشاركة في فعاليات المؤتمر، كون ذلك يمثل العزم الجماعي والالتزام الثابت من قبل مختلف الأطراف لمعالجة التحديات البيئية التي تواجهها شعوب العالم، وفي طليعتها التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وأردف الفضلي في كلمته أن الإعلان الوزاري للمؤتمر يجسّد العمل الجماعي الذي تم الكشف عنه في هذا اليوم، حيث يأتي ذلك من منطلق شراكة عالمية متجددة. وثمّن معاليه في كلمته الجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف، معرباً عن تقديرها لدعمها وتعاونها. وتأمل رئاسة المؤتمر توافق جميع الآراء من أجل التوصل إلى مخرجات حول المواضيع الرئيسية في هذه الدورة، كدليل على الالتزام المشترك والعزم القوي من قبل كافة الدول الأطراف للحد من هذه التحديات، وتجسيداً لتطلعات الدول والشعوب، ومساعي الحكومات نحو تحقيق هدف مشترك.

وبصفته رئيساً لمؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض، عبّر الفضلي عن تقديره لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ولجميع الدول المشاركة، لما قدّمه الجميع من مساهمات قيّمة في الإعداد لهذا الإعلان. وأسهمت هذه الأطراف مجتمعة في صياغة الرؤية والالتزام بالإدارة المستدامة للأراضي التي تعطي الأولوية للشمولية وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي.

ويمثل الإعلان الوزاري رسالة للعالم، ونداءً واضحاً يُبرز التزام كافة الدول الأطراف إزاء إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على مواجهة موجات الجفاف. وتضمن الإعلان عدداً من الفقرات الرئيسية، ومن أهمها رفع مستوى الحفاظ على الأراضي وإعادة تأهيلها والقدرة الاستباقية على مواجهة الجفاف، باعتبارها تمثل أولويات سياسية قصوى ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية.

ورحّب الإعلان بإنشاء شراكة الرياض العالمية لمكافحة الجفاف، المبادرة التي تقوم على التعاون بين مختلف الدول، وتهدف إلى تعزيز الجهود متعددة الأطراف لتعزيز قدرات الدول والشعوب لمواجهة التحديات الناجمة عن الجفاف في جميع أنحاء العالم. وتجسد المبادرة ذاتها الالتزامات المعلنة من جانب الدول بتبني الحلول الاستباقية، لا سيما وأنها تتوافق تماماً مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

واشتمل الإعلان على الدعوة إلى تسريع التزام العالم بتحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمتمثل في إعادة تأهيل ما يصل إلى 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030، باعتبار ذلك هدفاً طموحاً يتماشى مع الرؤية المشتركة لدول العالم لضمان مستقبل مستدام.

واتفق المشاركون في الإعلان على المشاركة الأكثر شمولًا في عمليات صنع القرار، مع ضرورة الاعتراف بمساهمات المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الإدارة الفعالة للأراضي. وشدد الإعلان أيضاً على أهمية تعزيز الشراكات التعاونية للاستفادة من الموارد والخبرات المبتكرة والمستدامة في معالجة تدهور الأراضي.

ونوّه الفضلي في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الخاصة بالإعلان الوزاري إلى أهمية مواصلة الحفاظ على روح التعاون التي ستكون السمة الأبرز للمناقشات التي سيشهدها مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الإعلان "ليس مجرد وثيقة، بل هو خريطة طريق تُوجهنا نحو حلول قابلة للتنفيذ، سيظل يتردد صداها طويلًا بعد مغادرتنا لهذه الجلسة".

وفي ختام الجلسة، وجّه معاليه دعوة للجميع للعمل عل تحقيق ما تضمنه هذا الإعلان، وتسخير هذا الزخم في المساعي الجماعية المبذولة من أجل وقف تدهور الأراضي، وتعزيز قدرات الدول والشعوب والفئات الضعيفة والأكثر تأثراً في مواجهة الجفاف، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وازدهار المجتمعات، بما يسهم في عكس اتجاه التحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقة للتنمية المستدامة.

نبذة عن مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض

سيعقد مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 في منطقة تقع على مقربة من بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية. وسيحتفل هذا المؤتمر تحت شعار "أرضنا. مستقبلنا" بالذكرى الثلاثين للإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ويهدف إلى تحفيز العمل متعدد الأطراف بشأن القضايا المهمة، مثل التصدي للجفاف وحقوق ملكية الأراضي والعواصف الرملية والترابية.

وندعو الصحافيين إلى التقدم بطلبات التسجيل عبر النظام الإلكتروني الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@unccdcop16.org

-انتهى-

#بياناتحكومية