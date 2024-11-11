تقديم طلبات الترشيح حتى 22 نوفمبر على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص خلال المؤتمر

[الرياض - المملكة العربية السعودية] – في إطار رئاستها لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر القادم، "كوب 16" الرياض، أطلقت المملكة العربية السعودية جوائز الباحثين الشباب في جناح العلوم لمؤتمر الأطراف السادس عشر. وتهدف هذه المسابقة المرموقة التي تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية 70 ألف دولار، إلى دعم وتسريع وتيرة البحوث الرائدة والحلول المبتكرة لمعالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، علماً أن المشاركة متاحة للطلاب والباحثين الشباب من جميع أنحاء العالم.

وسيتم منح سبع جوائز قيمة كل منها 10 آلاف دولار أمريكي للباحثين الشباب (لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً)، ممن قدموا مساهمات كبيرة في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي والتصدي للجفاف واستصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها. وتغطي الفئات السبع للجوائز أساليب استصلاح الأراضي، وأنظمة الأغذية الزراعية المستدامة، إضافة إلى الحوكمة العادلة للأراضي، ومشاركة المجتمع والشباب، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز القدرات والتكيف مع تغير المناخ، والتمويل والاستثمارات المستدامة في الأراضي.

وستقدم الجوائز في حفل كبير يُقام خلال "كوب 16" الرياض، حيث ستتم دعوة المرشحين إلى المملكة والإقامة لخمسة أيام، كما سيمنحون فرصة فريدة للحصول على التوجيهات والإرشادات من قبل نخبة من الخبراء المختصين في مختلف المجالات ذات الصلة.

وقال الدكتور أسامة إبراهيم فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، ومستشار رئاسة "كوب 16" الرياض: "تندرج تحديات تدهور الأراضي والجفاف والتصحر ضمن قائمة الأسباب الرئيسية للعديد من القضايا التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، ومن أخطرها انعدام الأمن الغذائي والمائي والهجرة القسرية. ويمثل مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض فرصة لتوفير الحلول العاجلة، والمساعدة في التصدي لهذه الأزمات العالمية".

وتهدف الجوائز إلى تسريع البحث والابتكار والتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في معالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، ودعم الجهود العالمية لاستصلاح الأراضي وتعزيز القدرات للتصدي للجفاف.

وتشجع هذه المسابقة الدولية المتقدمين على إظهار أساليبهم المبتكرة للإسهام في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل والاستفادة منها على نطاق واسع، إلى جانب التركيز على طرق استفادة منطقة الشرق الأوسط من أعمالهم. وسيظل باب تقديم الترشيحات مفتوحاً حتى 22 نوفمبر، حيث ستخضع البحوث للتقييم من قبل لجنة علمية تضم خبراء بارزين في المملكة العربية السعودية.

وتأتي جوائز الباحثين الشباب في جناح العلوم لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تسريع العمل العالمي لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، حيث تؤثر هذه التحديات على 3.2 مليار شخص حول العالم. ونظراً لتدهور 40% من الأراضي حول العالم حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تسعى رئاسة المملكة استعداداً لهذا الحدث القادم إلى حشد المجتمع الدولي لمشاركة الجهود بشأن مجموعة من القضايا الملحّة، بما في ذلك استصلاح الأراضي وتعزيز القدرات للتصدي للجفاف.

وتمثل الجوائز جانباً من جدول أعمال حافل يقام في جناح العلوم في المؤتمر، وهو عبارة عن مركز يهدف إلى عرض الأبحاث المتطورة، وتشجيع التعاون بين العلماء وصُنّاع السياسات وأصحاب العلاقة. وسيكون الجناح ضمن أول منطقة خضراء تقام في تاريخ هذا المؤتمر.

ويمكن للباحثين والمبتكرين تقديم أعمالهم من خلال الموقع الرسمي للجائزة من خلال هذا الرابط (https://www.unccdcop16.org/Scientific-Excellence-Awards).

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نبذة عن مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض

سيعقد مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية. وسيحتفل هذا المؤتمر تحت شعار "أرضنا. مستقبلنا" بالذكرى الثلاثين للإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ويهدف إلى تحفيز العمل متعدد الأطراف بشأن القضايا المهمة، مثل التصدي للجفاف وحقوق ملكية الأراضي والعواصف الرملية والترابية.

وندعو الصحافيين إلى التقدم بطلبات التسجيل عبر النظام الإلكتروني الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وللمزيد من المعلومات حول المؤتمر، أو لتسجيل اهتمامك بزيارة المنطقة الخضراء، يرجى زيارة الموقع: UNCCDCOP16.org.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@unccdcop16.org

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