أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم 16 مؤسسة بحرينية ناشئة في قمة الويب والذي سيعقد من 23 – 26 فبراير 2025. وتجمع هذه القمة الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا والابتكار، حيث يعتبر من أكبر المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال.

ويأتي دعم تمكين لهذه القمة تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص.

حيث ستشارك 16 مؤسسة بحرينية ناشئة في هذا الحدث البارز والذي يعزز منظومة ريادة الأعمال والابتكار ودعم المشاريع المحلية الناشئة ويساعدها على التوسّع في الأسواق العالمية، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. يأتي ذلك ضمن جهود صندوق العمل (تمكين) في دعم مختلف المؤسسات الناشئة في جميع مراحلها التنموية والقطاعات الاقتصادية وتسهيل وصولها للمحافل الدولية لاكتساب الخبرة والمعرفة ومواكبة أحدث المستجدات التكنولوجية في هذا المجال المتنامي.

وسيشارك رواد الأعمال البحرينيين في حلقات نقاشية مع خبراء تقنيين إقليميين وعالميين، هذا إلى جانب الاستفادة من مسابقات عرض المشاريع إلى جانب مؤسسات ناشئة أخرى من جميع أنحاء العالم. وتتيح هذه المشاركة الفرصة للمؤسسات المحلية في التواصل مع روّاد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تبادل الأفكار والخبرات وبناء الشراكات لدخول أسواق جديدة.

يذكر أن قمة الويب قطر تستقطب أكثر من 15,000 مشارك من 180 دولة حول العالم، هذا إلى جانب 400 مستثمر و1,000 مؤسسة ناشئة في المجال التقني. كما تعتبر قمة الويب من أكبر الفعاليات التكنولوجية في العالم وتقام في دول متعددة منها لشبونة وأمريكا الجنوبية والشمالية ووصولاً إلى آسيا. وقد ضم هذا الحدث أكثر من نصف مليون شخص منذ أن بدأ كمؤتمر صغير يضم 150 شخصًا في دبلن عام 2009.

ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب دعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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