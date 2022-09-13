يتيح هذا المعرض للطلاب من الإمارات فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي أكثر من 100 جامعة رائدة من ست دول. يمكن للحاضرين التسجيل مجانًا عبر الإنترنت.

أعلنت آي دي بي للتعليم، المؤسسة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعليم الدولي، عن مواعيد معرض الدراسة في الخارج الذي تستضيفه مرتين في العام. يُرحب المعرض لأول مرة بزواره وجهًا لوجه بعد جائحة كوفيد-19 مما يتيح للحاضرين التواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية الرائدة. يُعد المعرض فرصة رائعة لالتقاء الطلاب وأولياء أمورهم بالإمارات مع ممثلي أفضل الجامعات والكليات من جميع أنحاء العالم، كما سيساعد الطلاب على استكشاف أفضل الوجهات المناسبة لاستكمال تعليمهم في الخارج.

بعد نجاح معارض آي دي بي السابقة التي أقيمت عبر الإنترنت منذ عام 2020، سيكون هذا المعرض هو الأكبر من نوعه في الإمارات. سيُعقد يوميّ 16 و 18 سبتمبر في دبي وأبو ظبي، على التوالي، من الساعة 3 مساءً حتى 9 مساءً، والحضور مجاني. سيُتيح المعرض للمشاركين فرصة التواصل مع ممثلي أكثر من 100 جامعة من أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا.

يعكس المعرض عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كوفيد-19 من خلال برامج تفاعلية متنوعة. ويستطيع الطلاب في هذا الحدث استخدام خدمة FastLane الجديدة المبتكرة من آي دي بي ليتمكنوا من تلقي عروض مبدئية فورية من المؤسسات التعليمية الرائدة.

يُنصح الطلاب بإحضار نسخة أصلية من جميع سجلاتهم التعليمية ووثائق إثبات الهوية حتى يتمكن ممثلو الجامعات من الإجابة على الاستفسارات المحددة.

يمكن للحضور المشاركة في ندوات مختلفة للتعرّف أكثر على الشروط المطلوبة للدراسة في الخارج وسير العملية بأكملها، كما يمكنهم المشاركة في جلستين IELTS Masterclass في كل مدينة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 3 مساءً، ومن 7 مساءً وحتى 9 مساءً.

وقد ذكرت السيدة راشي باتاتشاريا، المدير الإقليمي لمؤسسة آي دي بي للتعليم في الإمارات وعمان وقطر وتركيا وكازاخستان، أن المؤسسة تتطلع إلى الترحيب بالطلاب وأولياء أمورهم مجددًا إلى المعارض التي تتطلب الحضور شخصيًا.

وعلّقت السيدة راشي قائلة: "مع عودة الأنشطة إلى طبيعتها في عدة مناطق رئيسية في العالم، شهدت آي دي بي طلبًا متجددًا من قِبل الطلاب يعبرون فيه عن رغبتهم في الدراسة بالخارج. وعلى الرغم من أن الجائحة قد غيّرت تقبل الطلاب للتعليم بالخارج من خلال خوض التجربة عبر الإنترنت، إلا أن العودة إلى النمط الطبيعي للحياة أشعل حماسهم لخوض تجربة الدراسة في الخارج شخصيًا".

وأضافت قائلة "بما أن الحدود بين دول العالم قد تم إعادة فتحها وأصبح السفر الآن متاحًا مرة أخرى وأصبحت الجامعات تُفضّل استئناف الفصول بالحرم الجامعي، يمكن للطلاب بسهولة اتخاذ خطوات نحو الدراسة في الخارج. إن فريق آي دي بي جاهز لدعم الطلاب في جميع مراحل التخطيط للدراسة في الخارج لضمان استمتاعهم بالتجربة بأكملها ومساعدتهم في إتمام كل خطوة بسلاسة".

تتمتع آي دي بي للتعليم بخبرة تصل إلى 50 عامًا في تقديم الخدمات التعليمية الدولية الرائدة والتي تشمل خدمات للطلاب مثل اختيار الجامعة المناسبة والمساعدة في طلبات التأشيرات ودعم طلبات التقديم وغيرها من الخدمات. كما أن آي دي بي لديها مكاتب في أكثر 30 دولة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الطلاب وتمهيد الطريق لهم للدراسة في الخارج في الكلية أو الجامعة التي يطمحون بالانضمام إليها. نجحت المؤسسة العام الماضي عالميًا في مساعدة أكثر من 55,000 طالب في الانضمام إلى ما يزيد عن 800 جامعة من أفضل الجامعات. تفخر آي دي بي بكونها شريك مالك لاختبار الآيلتس (International English Language Testing System) وتدير أكثر من 1,500 موقع اختبار آيلتس في أكثر من 50 دولة حول العالم، من بينها دولة الإمارات. مع آي دي بي للتعليم، يمكن للأفراد الآن اختيار إجراء اختبار الآيلتس على الورق أو جهاز الكمبيوتر.

لحضور معرض آي دي بي للدراسة في الخارج شخصيًا المقام يوميّ 16 و18 سبتمبر، على الحاضرين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://www.idp.com/uae/idpevents/join-idp-study-abroad-expo-in-uae/16092022/xwn3g8mxdwv/

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