18 فعالية دولية وتنافسية في نهاية الأسبوع بدبي

ختام بطولتي فزاع لألعاب القوى المؤهلة للألعاب البارالمبية 2024، وتنس "مدارس دبي"

في الوقت التي تتجه فيه أنظار العالم إلى دبي مساء السبت 26 مارس لمتابعة أشهر سباقات الخيول العالمية "سباق كأس دبي العالمي للخيول" الذي تقام نسخته الـ 26 في ميدان ويتنافس فيه أقوى الخيول العالمية على جوائز يبلغ مجموعها 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم)، تشهد ملاعب ومضامير وشوارع وصالات دبي العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى التي يبلغ عددها 18 فعالية، يتصدرها سباق إكسبو دبي 2020 للجري الذي يقام صباح السبت داخل أروقة إكسبو.

واستقطب سباق إكسبو دبي 2020 حتى الآن مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات مع استمرار التسجيل في فئة 10 كيلومترات حتى منتصف هذه الليلة (الأربعاء)، ويعد سباق إكسبو للجري من أهم الأحداث المجتمعية الذي تم تنظيمه خلال فترة إكسبو إلى جانب السباقات الأسبوعية التي تقام صباح كل يوم سبت.

وتختتم منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم لألعاب القوى دبي 2022 التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة الذين يتنافسون للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كما تختتم منافسات بطولة التنس الأرضي في استاد سوق دبي الحرة للتنس ضمن فعاليات النسخة الثانية من "ألعاب مدارس دبي" الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس الخاصة في دبي التي تنظمها شركة "إي أس أم".

وتنطلق فاعليات النسخة السابعة من معرض الإمارات للسيارات (كوستم شو) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس، والذي يشهد مشاركة العديد من شركات السيارات المحلية والعالمية ويستقطب الآلاف من الزوار من الشركات والأفراد المهتمين بتعديل السيارات والدراجات النارية، ويشمل المعرض مسابقات للمشاركين والجمهور تبلغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم، كما يتضمن أنشطة خاصة للأطفال والعائلات، ومسابقات دريفت في الساحة الخارجية لمركز دبي التجاري العالمي.

3 بطولات ملاكمة

تشهد دبي تنظيم 3 بطولات للملاكمة بمشاركة ملاكمين من مختلف دول العالم، حيث تقام النسخة الثانية من بطولة إي إم دي فايت نايت للملاكمة يوم الجمعة 25 مارس في نادي إي إم دي للياقة في رأس الخور بمنطقة ند الحمر، التي يلتقي فيها مجموعة من أبطال الملاكمة من داخل وخارج الدولة.

وتشهد بطولة ليجاسي الدولية للملاكمة التي تقام في استاد سوق دبي الحرة للتنس السبت 26 مارس 9 من أقوى نزالات الملاكمة بمشاركة 14 ملاكم دولي، حيث يدافع الملاكم الكوبي مايك بيريز عن لقب "دبليو بي ايه القارية" أمام التشيكي فاسيل دوكار.

كما تقام بطولة "رايزنغ سن" الدولية للملاكمة للوزن الثقيل يوم السبت 26 مارس في فندق ومنتجع الحبتور جراند، وتشهد منافسة قوية بين الملاكم الكاميروني رولي لامبرت أمام الملاكم الفرنسي موريس بوسيتي.

6 سباقات للجري

تقام 6 سباقات جري في مختلف مناطق دبي، حيث ينطلق سباق سكيتشرز للجري في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة الصفوح، وسباق إكسبو 2020 للجري 3، وسباق الجالية الهندية للجري 2022 يوم الأحد 27 مارس على طريق شاطئ الممزر، مسيرة المشي من أجل التهاب المفاصل التي تنطلق من بوابة 2 في حديقة خور دبي، سباق كيو 1 للجري في مضمار ميدان، وسباق سبينس للجري العائلي الذي يقام في منطقتي سيدر فيلا بواحة السيليكون ومنطقة ند الشبا.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك في ميناء دبي هاربور، وبطولة دبي كايت سيرف في جزيرة ديرة، وتنطلق منافسات كأس دبي العالمي للخيول في مضمار الخيول بميدان، وينظم نادي ماكس آند إيجل في منطقة ند الشبا الرياضية بطولة الكروس فيت وبطولة الترايثلون، وبطولة "باور غايمز دبي" للرياضات المجتمعية المختلطة التي تقام في مدينة دبي للاستدامة على شارع القدرة، كما يقام سباق كراتيريوم أوكيلي للدراجات الهوائية في سوق المرفأ بجزيرة ديرة.

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