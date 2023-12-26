أكثر من 200 فعالية ونشاط تتضمن ندوات نقاشية ومسابقات عرض الأعمال، وعروض أدائية، وورش عمل إبداعية، وحوارات ملهمة.

150متحدثاِ محلياً وعالمياً على "منصة التأثير" بدعم من "آرادَ"

100 شركة ناشئة تعرض أعمالها في مدينة الشركات الناشئة بدعم من "إعمار"

"منطقة الإبداع" تستضيف أكثر من 15 نجماً من مشاهير الفنون الأدائية والترفيهية على "منصة الإبداع"

تحت شعار "معاً، نرسم المستقبل" يستعد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته السابعة 2024"، لأكبر احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجمع أكثر من 150 متحدثاً من قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من ذوي الرؤى المبتكرة، ضمن 9 مساحات تُشكّل منظومات مصغّرة، تتخصص كلٌّ منها في قطاعات رئيسة في عالم ريادة الأعمال، تشمل التكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة، وغيرها.

وتقام الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، التي ينظمها " مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع) يومي 3 و4 فبراير 2024 في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" بالشارقة، وتتيح للراغبين في الحضور الانضمام، من خلال شراء التذاكر من الموقع الرسمي للمهرجان على الرابط التالي: www.SharjahEF.com.

ويضم المهرجان خمس مناطق وأربع منصات، تم تصميمها بشكل استراتيجي حول أربعة مسارات تشمل التأثير والمؤسسين والمجتمع والإبداع، تقدم أكثر من 200 فعالية ونشاط تتضمن ندوات نقاشية ومسابقات عرض الأعمال، وعروض أدائية، وورش عمل إبداعية، وحوارات ملهمة، وجلسات تواصل بين المستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية، وغيرها.

ليس مجرد مهرجان بل منظومة حيوية متكاملة

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "حرصنا هذه السنة على توجيه أفكارنا وجهودنا نحو تقديم تجربة تفاعلية وتمكينية لجميع الحضور في المهرجان ونحن فخورون بدور المهرجان ومكانته كأبرز احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "يُشكل شعار (معاً، نرسم المستقبل)، جوهر التعاون والابتكار والتأثير الجماعي، حيث يرمز الشعار إلى أهمية الجهود الفردية والجماعية في ترك بصمة إيجابية وبناء مستقبل واعد، ويؤكد الشعار أن الرحلة الريادية ليست فردية وإنما جماعية، ويعكس روح التعاون وأهميته في بناء مستقبل مستدام للجميع".

مناطق ومنصات تلهم صناع التغيير

وتشكّل المناطق الخمس والمنصات الأربع المتخصصة ضمن المهرجان منظومات مصغرة متخصصة في قطاعات اقتصادية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والاستدامة وغيرها من القطاعات، حيث تستضيف أكثر من 150 متحدثاً و30 ورشة عمل ، بالإضافة إلى عرض أعمال أكثر من 100 شركة ناشئة تشمل مؤسسي الشركات الذين يركزون على الاستدامة المستندة إلى التكنولوجيا.

وتستضيف "منصة التأثير"، بدعم من شركة "أرادَ" للتطوير العقاري، متحدثين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم يسلطون الضوء على دور رواد الأعمال المحوري في عملية التغيير الإيجابي المجتمعي والعالمي، وتمثّل المنصة حاضنة تجمع القطاعات الريادية والمجتمعات بما يعكس شعار المهرجان "معاً، نرسم المستقبل".

استراتيجية التوسع والتمويل

وتركز "منطقة الشركات الناشئة"، بدعم من "إعمار"، على شركات ناشئة تعرض منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى "جناح الشارقة" التفاعلي، و"منصة المؤسسين" التي تستضيف نقاشات مباشرة حول التكنولوجيا فائقة التطور، والرؤى الاستثمارية، والذكاء الاصطناعي، ومجموعة من الموضوعات التي ترسم ملامح عالم الأعمال، وعلى هذه المنصة، تكشف "مسابقة عرض الشركات الناشئة" عن مواهب ريادية واعدة، في حين تسهم "ردهة المستثمرين" بتمكين رواد الأعمال الناجحين والطموحين من التواصل مع المستثمرين المحتملين وأصحاب رأس المال الاستثماري، بما يساعد المؤسسين من التعرف على رؤى قيمة حول استراتيجيات التوسع والتمويل المصرفي.

بيئة واستدامة وإبداع

وتقدم "منطقة الاستدامة"، بدعم كل من "مدينة الشارقة المستدامة" و"مجموعة بيئة"، باقة من الأنشطة والحوارات تتمحور حول القضايا البيئية والاستدامة والابتكار، تؤكد أهمية الاستدامة في ثقافة الريادة، وتسهم في تعزيز التواصل والتعاون والحوار مع المهتمين بحماية البيئة والحفاظ على الموراد الطبيعية.

وتمثّل "منطقة الإبداع" المساحة المركزية في المهرجان والمخصصة للفعاليات الإبداعية والعروض الترفيهية المباشرة، إذ تستضيف 15 نجماً من مشاهير الفنون الأدائية والترفيهية على "منصة الإبداع"، إلى جانب نخبة من المخرجين السينمائيين وصنّاع المحتوى والمبدعين الذين يقدمون تجربة ترفيهية لا تنسى طوال المهرجان.

منطقة المجتمع

وتعد "منطقة المجتمع" التي تحتضن "منصة المجتمع" المساحة المثالية للتعاون في قطاع الأعمال المحلي والإقليمي ومنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل المنطقة مساحة للعمل المشترك والشركات الناشئة وورش العمل.

منطقة السوق

أما "منطقة السوق" فتم تصميمها لتكون مساحة تفاعلية للاسترخاء، والتواصل مع حضور المهرجان، ودعم الشركات الناشئة من خلال التسوق وشراء أحدث المنتجات في مجال الأزياء ومستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات وغيرها.

يشار إلى أن "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" يعد أكبر فعاليات منظومة الأعمال في المنطقة إذ استضاف أكثر من 20 ألف شخص وأكثر من 460 متحدثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة خلال السنوات الست الماضية ونظم "شراع" العام الماضي الدورة الأكبر من المهرجان حيث استضافت على مدار يومين أكثر من 5000 مؤسس شركة وطالب ومفكر قدموا أفكاراً مبتكرة وواعية تساهم في بناء مستقبل أفضل.

#بياناتحكومية

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