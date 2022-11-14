دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق فعاليات المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم بدورته الخامسة عشرة بين 15 و17 نوفمبر في قاعات الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، بمشاركة ما يزيد عن 6000 متخصص وخبير في مجال التعليم من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 300 علامة تجارية رائدة في القطاع. ويمكن لجميع المهتمين حضور فعاليات المعرض مجاناً بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني www.gessdubai.com.

ويُقام المعرض والمؤتمر التعليمي تحت رعايةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم مشترك من تارسوس ووزارة التربية والتعليم، ويعد الفعالية الأبرز في قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية. وتهدف الدورة الحالية من المعرض إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لمليون ونصف طالب في منطقة الخليج العربي، حيث يتيح المعرض للمعلمين إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول التي توفرها العلامات التجارية العالمية. كما يوفر فرصة للاطلاع على رؤى قادة الفكر في العالم، التي تساعد المعلمين على تلبية احتياجات الفصول الدراسية الحديثة وإحداث التغيير الفاعل في منهجية التعلم.

المؤتمر

تشمل أجندة المؤتمر المرتقب برنامج ندوات يستمر لثلاثة أيام، ويضم الكثير من المحتوى المبتكر والملهم على شكل دراسات حالة حية وورش عمل وجلسات حوار هادفة لمساعدة المعلمين على تحقيق التميز في فصولهم الدراسية.

وتركز منطقة التحول المستقبلي حول المواضيع والقضايا الملهمة لاستكشاف كيفية الاستفادة من التكنولوجيا بإشراف أبرز الخبراء في القطاع. وفيما يلي لمحة مختصرة عن بعض جلسات المؤتمر:

· "المهارات القابلة للنقل في الرياضات الإلكترونية وتأثيرها المحتمل على الدروس" - مايكل برادبري، رئيس تصميم الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدرسة جيمس فيرست بوينت

· "الرموز غير القابلة للاستبدال والمسجل: كشوف الدرجات وبطاقات التقارير والشهادات" - جيسيكا لي، منسقة المناهج في أكاديمية الإبداع الأمريكية؛ والدكتورة كلير شيا، نائبة المدير في أكاديمية الإبداع الأمريكية

· "نظرية الأفاتار وعلم نفس الهويات الافتراضية" - ستيف بامبوري، استشاري في مجال الويب 3 والميتافيرس

· "تكامل التقنيات الناشئة في مدرسة ك-12 الافتراضية - الأهداف وحالات التطبيق وآلية التنفيذ" -سريجيت تشاكرابارتي، مدير الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مؤسسة جيمس التعليمية.

وتهدف مساحة الرفاهية وجودة الحياة، التي تم تصميمها خصيصاً لاستضافة نقاشات ملهمة حول الرفاهية والحاجات التعليمية الخاصة وتعليم الحضانة، إلى استعراض أحدث الأبحاث والتقنيات الدولية لمساعدة المعلمين على تعزيز وتحفيز وإلهام أنفسهم وطلابهم. وتوفر المساحة للمعلمين فرصة حضور محادثات حول مواضيع، مثل:

· "فن الإبداع" - سانج ساندو، الباحث والكاتب والمدرب في مجال السعادة في مركز آرت أوف بريليانس

· جلسة نقاش: الرفاهية أو الإمكانات الخارقة؟ - الدكتورة هيلين رايت وكاثرين كينج؛ وريبيكا كولتر

· "علاقة الصحة الجسدية والسلامة النفسية بالتحصيل الدراسي" - ديفيد كوك، مدير مدرسة ريبتون دبي

· "تعليم مليون شخص بحلول عام 2023 عن الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة باستخدام برنامج من المزرعة إلى المائدة من سبينس" - صوفي كوركوت، مديرة الاستدامة في سبينس

ويضم المعرض مسارات أخرى، مثل منطقة التعلم العالمي، التي تقدم جلسات تغطي أبرز قضايا وحلول التعليم الدولي، مثل:

· "دور جودة التعليم في الاقتصاد الوطني" - أ. نياف الجابري، المدير العام للبحوث وإدارة البيانات في هيئة تقويم التعليم والتدريب

· "بيانات للارتقاء بالمدارس" - زين خان، رئيسة تطوير الأعمال في شركة إيديوكيشن بيرفكت، والشريكة في مركز زين للتطوير المهني

· "مستقبل علم النفس السيبراني في عصر التعلم الإلكتروني" - د. جزاء العصيمي، المشرف التربوي في وزارة التعليم

ويقدّم مؤتمر القادة في التربية والتعليم برنامج تطوير مهني لمدة يومين لمناقشة التحديات والمهارات المطلوبة التي تساعد الأشخاص في المناصب القيادية على تحقيق النجاح. وفيما يلي لمحة عن بعض الجلسات المرتقبة في المؤتمر:

· جلسة نقاش: القيادة كحل للتحديات التربوية الحديثة، إيلينا خانانوفا والدكتور شون كونواي وآنا موليرو وأرماندز مورنيكس

· "هل عدسة تسويق المدارس مكسورة؟" - سيمون نوكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة إنتراكتيف سكولز

· "متى يكون الميتافيرس أفضل من الحياة الواقعية للتعلم؟" - ديفيد جادج، المدير الإبداعي التنفيذي في مركز سبيس زيرو

· "التصميم في الصحراء - حلول نحو مدرسة محايدة الكربون" - إيان بوجل، المدير الإبداعي في بوجل أركيتكتس

· "دروس من رحلة قيادة دولية" - الدكتور ستيفن سومر، المدير العام لمدارس مسك

· "إعادة تخيل التعليم" - الدكتور عادل الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمدرسة سيتيزنس

وتقدم مساحة الدورات التدريبية لتنمية المهارات الجديدة سلسلة من ورش العمل المعتمدة والمتعمقة والمصممة للمعلمين الذين يتطلعون إلى تطوير خبرتهم، وتشمل الجلسات:

· "تنمية ثقافة صون الطفل وحمايته في المدرسة" - مايك جلانفيل، مسؤول الرعاية الأول في شركة ذا سيف جاردنج

· "طريقة تهيئة النفس للقيام بدور قيادي في المدرسة والهدف من ذلك" - الدكتورة هيلين رايت، مديرة شركة جلوبال ثوت ليدرشيب

· "هل يمكنك برمجة إنسان آلي؟ نعم، يمكنك ذلك!" - دينيس كامبيتز، الرئيس التنفيذي لشركة إي زد روبوت

أما مساحة عقلية النمو وهي أحدث المساحات في دورة المعرض لعام 2022، فتسلط الضوء على أهمية التعلم من الأخطاء وضرورة اعتماد منهجية التغيير والتكيّف السريع للتغلب على أي عوائق من أجل تحقيق أفضل النتائج التعليمية. وتشمل قائمة المتحدثين:

· "الدعم المستدام لقادة المستوى المتوسط" - الدكتورة جنيفر ريكس، مديرة التعلّم في مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي

· جلسة نقاش: اكتساب المواهب ومسارات التطوير المهني - نعيمة نافسة والدكتورة لينا لويس والدكتورة مها باوزير وبام موندي

· "القائد الأوسط المحبط - تمكين قادة المستوى المتوسط لتحويل المبادئ النظرية إلى ممارسات عملية" - ليام ستيوارت، مدير المرحلة الابتدائية وبرنامج التدريب وتقييم المدارس في أكاديمية الدار للتدريب، شركة الدار

· "نظرية روزنشتاين الرقمية" - أنيل بيسواني، رئيس التعلم الرقمي في مدرسة سانت كريستوفر

المتحدثون الرئيسيون

يستضيف المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم في دبي متحدثين بارزَين في زيارتهما الأولى لدولة الإمارات، وهما روب هوبسون، مؤسس موقع robhouben.com التعليمي وجافين ماكورماك، المؤسس المشارك لمنصة آب سكوول التعليمية. ويتحدث هوبسون عن تجاربه وإنجازاته، التي شهدت بناء 20 مدرسة أجورا في هولندا وبلجيكا وتعميم تجربة الدروس القابلة للتطبيق على جميع المناهج الدراسية. بينما يستعرض ماكورماك، مدير المدرسة ومدرس مناهج المونتيسوري ومؤلف كتب الأطفال والناشط الإنساني، محاور عدة، مثل ضرورة الإصلاح التعليمي مع التركيز على تدريس منهاج المونتيسوري داخل المنزل وتحقيق الانسجام بين بيئتي المدرسة والمنزل للارتقاء بإمكانات الطلبة اليافعين.

المعرض

يضم المعرض مجموعة مميزة من الجهات العارضة الدولية، بما في ذلك مايكروسوفت وسكول بوكس وون أورجن ومنصة ساوند تراب من سبوتيفاي وبروميثيان وخدمات أمازون ويب وإنتل كوربوريشن وتودل وفيوسونيك وغيرها. ومن المتووقع أن يشهد هذا العام مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية والكندية مثل إز-روبوت وسمارت تكنولوجيز وتينوكيدز ونوشن ويف وسكولاستيك وكلاسلينك وإدبوزل وسايفر ليرنينج ونيربود وبيدمونت لخدمات الدفع وسبيتشيس وفان روبوتيكس وفيركو الولايات المتحدة الأمريكية وأمبليفاي وكومبرو تكنولوجيز، بالإضافة إلى جناح خاص للشركات الناشئة التي تعتزم استعراض تقنياتها الفريدة خلال المعرض.

ويحصل المعلمون، تماشياً مع هدف المعرض في إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم، على فرصة لاستكشاف أحدث أدوات وتقنيات التعلم، بما في ذلك المنظومات السحابية والمجتمعات الافتراضية وتطبيقات التعليم والسلامة النفسية والروبوتات ومنصات وأنظمة التعلم الإلكتروني ومنصات التعلم والبحث، وغيرها.

كما يوفر المؤتمر للمعملين فرصة الاطلاع على أشهر المنتجات والحلول، بما في ذلك، إنجلش أكاديمي+ باي رو-9 ديجيتال، وهي منصة مميزة لتعلم اللغة الإنجليزية بالاعتماد على الأفلام، حيث تستخدم مشاهد منتقاة من أفلام هوليوود لتعليم مهارات اللغة الإنجليزية، مثل القراءة والكتابة والاستيعاب والتحدث؛ وإدبوزل، وهي منصة سهلة الاستخدام تساعد المعلمين على تحضير دروس فيديو تفاعلية ويتم استخدامها في 190 دولة؛ والعروض التوضيحية من تطبيق بوكر كلاس التعليمي؛ ووايزنوز، الحل الذي يتيح الوصول إلى أفضل المحتويات التعليمية الإلكترونية الرديفة للمناهج الدراسية من حيث مستويات العمر والقراءة من ألفا ببليشنج؛ وبيتش بيرفكت من أكاديمية القادة الشباب، وهي عبارة عن منصة تعليم إلكترونية تم تصميمها لمساعدة المؤسسات التعليمية على تدريس أهم المهارات الحياتية مثل فن التحدث أمام الجمهور؛ وإز-روبوت، التي ابتكرت روبوتات سهلة الاستخدام ومنصات يمكن الوصول إليها من قبل جميع الأشخاص بغض النظر عن مهاراتهم.

الجوائز

يقيم المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم في دبي حفلاً لتوزيع الجوائز تقديراً لجهود العاملين المميزين في قطاع التعليم يوم 16 نوفمبر، وتنقسم الجوائز إلى فئة الموردين والموزعين وفئة المعلمين والمدارس والمختصين التربويين.

سارعوا للتسجيل مجاناً

يمكنكم التسجيل الآن في المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم في دبي مجاناً عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.gessdubai.com، مما يتيح للمتخصصين في قطاع التعليم إمكانية الوصول إلى برامج الأيام الثلاثة من المؤتمرات والمعارض المعتمدة للتطوير المهني المستمر (CPD).

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