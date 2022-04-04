تناقش راهن الحراك الثقافي وجذوره التراثية

أعلنت الشارقة عن برنامج فعاليات مشاركتها ضيف شرف "معرض لندن الدولي للكتاب" 2022 في دورته الـ49، التي تقام في الفترة ما بين 5-7 أبريل الجاري في مركز أولمبيا للمعارض، حيث تنظم 15 جلسة حوارية حول قضايا الثقافة ومستقبل النشر، إضافةً إلى أمسيات شعرية وورش فنية، واستعراض لوحات من التراث الإماراتي والفنون الشعبية.

ويستضيف برنامج الشارقة نخبة من الكتاب والمفكرين والمسؤولين الثقافيين الإماراتيين، حيث يشارك في الجلسات النقاشية سعادة عمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للكتاب، والكاتبة والأديبة الإماراتية دبي أبو الهول، والشاعر والباحث خالد البدور، والشاعرة الدكتورة عفراء عتيق.

وأكدت خولة المجيني، مدير إدارة المعارض والمهرجانات، منسق عام مشاركة الشارقة في المعرض، أن "هيئة الشارقة للكتاب" حريصة أن يكون برنامج حضور ومشاركة الشارقة في المعرض جسر تواصل بين الثقافة العربية ونظيرتها الأوروبية، ومنصةً للتعريف بالحراك الأدبي الإماراتي ورواده، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية لفتح أفق الحوار البناء مع مختلف ثقافات العالم عبر بوابة المعرفة، والإبداع، والثقافة.

فعاليات اليوم الأول

سيشهد اليوم الأول من المعرض جلسة يتحدث فيها سعادة عمر غباش، حول مسيرته في مجال الكتابة الواقعية والروائية، كما يتناول أهمية ترجمة الكتب العربية، ويحاوره ديفيد كودينغ، كما يحتضن صالون "القلم الإنجليزي" الأدبي جلستين حواريتين، الأولى لسعادة الدكتور عبد العزيز المسلّم، ويحاوره خلالها وشينيد مورفي، حول القصة الشعبية في الذاكرة الإماراتية، والثانية يناقش فيها معالي محمد المر موضوع المشهد الأدبي المتغير في الإمارات، والسبل التي يحافظ المجتمع من خلالها على التراث الإماراتي الأدبي الغني، مع مواكبته لأساليب وفنون الكتابة المعاصرة.

وتنظم "هيئة الشارقة للكتاب" جلسة تتناول مؤتمر الناشرين ومنحة الترجمة، وتعقد في "المكتبة البريطانية" جلسة حوارية بعنوان "حكايا الإمارات: الناس والشعر والخيال"، يتحدث خلالها معالي محمد المر وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلّم، والكاتبة دبي أبو الهول، ويتناولون خلالها التقاليد والتراث المكتوب والشفهي في المنطقة، كما ينظم "المجلس الإماراتي لكتب اليافعين" جلسة حول استخدام مواد قرائية مختارة كوسائل علاجية مساعدة في الطب البدني أو الطب النفسي.

فعاليات اليوم الثاني

وضمن فعاليات اليوم الثاني، تحتضن المنصة الرئيسية في المعرض جلسة حوارية بعنوان "مستقبل توريد الكتب"، يشارك فيها سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وديفيد تايلور، نائب الرئيس الأول لاستحواذ المحتوى العالمي في "إنغرام"، ويديرها

الكاتب والصحفي بورتر أندرسون، وتسلط الضوء على مستقبل طباعة الكتب وتوريدها، وتستشرف الجلسة الآفاق المستقبلية لسلسلة التوريد والطباعة عند الطلب.

وفي جلسة أخرى تتطرق الدكتورة عفراء عتيق، والكاتبة دبي أبو الهول، في حديثهن إلى تجربة المرأة الإماراتية في الكتابة الإبداعية، والقضايا التي برعت الإماراتية في الكتابة عنها، وتنظم مبادرة "ثقافة بلا حدود" جلسة تتناول أهمية القراءة ودورها في الارتقاء بالمجتمعات وزيادة الوعي الثقافي لأفرادها، ويستضيف صالون "القلم الإنجليزي" الأدبي، لقاءً بين الدكتورة عفراء عتيق والكاتبة المسرحية جويل تايلور، في جلسة "كاتب اليوم"، للحديث عن التجربة الإبداعية للدكتورة عفراء.

فعاليات اليوم الثالث

وفي اليوم الثالث والأخير، يحتضن "مركز الترجمة الأدبية" جلسة يتحدث فيها كل من سعادة عمر غباش، وماريلين روبنسون، وناريمان يوسف، ويناقشون ما يتميز به الأدب العربي من تنوع في الأساليب والموضوعات، والكنوز الثقافية في الآداب العربية، كما يستضيف "المركز العربي البريطاني" أمسية شعرية تجمع الشاعرين خالد البدور، وعفراء عتيق.

وفي إطار الحديث عن الأدب الشعبي، تحاور تمارا ماكفارلين الكاتبة دبي أبو الهول في نقاش حول عوالم الكتابة في مجال الفلكلور الإماراتي، والأساليب المثلى التي يمكن أن تقدم من خلالها للأجيال الشابة، كما يستضيف صالون "القلم الإنجليزي" الأدبي الشاعر خالد البدور، ليتحدث عن تجربته في مجال التراث الشفهي الإماراتي، وفي جلسة أخرى تنظمها "دائرة الثقافة في الشارقة"، يستعرض الخطاط الإماراتي خالد الجلاف واقع مشهد الخط العربي في الدولة.

وتقدم الشارقة خلال مشاركتها في المعرض تجارب مؤسسات ومبادرات ثقافية تجسد رؤية الإمارة على أرض الواقع تجاه صناعة الكتاب والنهوض بالحراك الثقافي والمعرفي، حيث يشارك ضمن جناح الإمارة كل من؛ هيئة الشارقة للكتاب، التي تتولى الإشراف على برنامج فعاليات الشارقة في المعرض، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجمعية الناشرين الإماراتيين، والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ودارة الدكتور سلطان القاسمي، ومنشورات القاسمي، ودائرة الثقافة في الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وجامعة الشارقة، ومجموعة كلمات، وبيت الحكمة، وثقافة بلا حدود، ومبادرة 1001 عنوان.

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