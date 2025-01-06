خلال احتفالية ضخمة ومميزة: احتفلت شركة جروندفوس إيجبت التابعة لشركة جروندفوس العالمية -الرائدة في مجال حلول المياه وتكنولوجيا صناعة المضخات- بمرور 15 عام من التميز والنجاح والريادة في السوق المصري، وذلك خلال احتفالية رائعة أقيمت في فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات البارزة من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي والهندسي والمقاولات، بالإضافة لحضور مميز من المديرين الاقليمين للمنطقة.

من جانبه قال المهندس إيهاب إسحاق، المدير العام لشركة جروندفوس ايجبت:"فخورون بـ15 عام من الانجازات والتميز في السوق المصري، فقد نجحنا خلال تلك الفترة في الاستحواذ على ثقة عملائنا من القطاعين العام والخاص، ونعتز بكوننا جزءًا من النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، فنحن لنا مساهمات قوية بمنتجاتنا وخبراتنا في العديد من المشروعات الواعدة في السوق المصري، ونأمل أن نستمر في تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة".

واستعرض المدير العام لشركة جروندفوس ايجبت، خلال الاحتفالية أهم المحطات في مسيرة الشركة، وأهم المشروعات القومية التي شاركت بها، وكذلك استعراض نمو أعمال الشركة ونجاحها في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات، مما عزز من مكانة جروندفوس مصر كشريك أساسي في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح في كلمته الافتتاحية خلال الاحتفالية، أن جروندفوس ايجبت ساهمت بدور فعال في النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الاعوام السابقة، وذلك بالمشاركة فى عدد كبير من المشروعات الاستراتيجية للدولة مثل العاصمة الادارية وابراج العالمين والكثير من محطات الطاقة ومشروع المليون ونصف فدان ومشروعات حياه كريمة بالاضافة الى محطة معالجة بحر البقر التى تعتبر أكبر محطة صرف صحي فى العالم.

وأكد أن شركته تتطلع للتركيز على السوق المصرى فى الفترة القادمة باعتبار مصر هى بوابة العالم لافريقيا، وتزامنًا مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الدنمارك التي تمت مؤخرًا فإن الشركة تخطط للعديد من المشروعات والشراكات المصرية الدنماركية، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر والدنمارج في مجالات تعاون مشتركة يعزز الخطط التوسعية للشركة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جروندفوس ايجبت ملتزمة بمواصلة مسيرتها في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، وهو ما يعتمد بالأساس على خبرات وكفاءات كافة العاملين بها والذين ساهموا بأشكال متنوعة في تحقيق هذا النجاح القوي للشركة.

ولفت إلى أن "جروندفوس العالمية" نجحت خلال العام الماضي في تحقيق مبيعات قياسية بقيمة 4.6 مليار يورو وتخفيض استهلاك المياه بنسبة 7%، كما نجحت جروندفوس ايجيبت في تحقيق معدلات نمو تراوحت بين 35 و40% خلال السنوات الخمسه الأخيرة، وهو ما يعكس حجم النجاح والنمو القوي.

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