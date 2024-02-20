بمشاركة أكثر من 200 عالم وباحث وأستاذ من ذوي الشهرة العالمية في مجال علوم المواد المتقدمة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم الاثنين، الدورة الـ 15 من "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" (IWAM) التي ينظمها "مركز رأس الخيمة للمواد المتقدمة" (RAKCAM) في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.

ويشارك في دورة هذا العام، أكثر من 200 عالم وباحث وأستاذ من مؤسسات أكاديمية مرموقة حول العالم، وأكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في جلسات نقاشية حول كيفية مساهمة المواد المتقدمة في تشكيل معالم المستقبل.

ويُقام الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة رأس الخيمة، الذي حضر الحدث العلمي الرائد على مستوى المنطقة والعالم، وشارك في جلسة حوارية سلط فيها الضوء على أهمية المواد المتقدمة في معالجة أبرز التحديات التي يواجهها العالم.

وتشمل المواد المتقدمة، المعادن والسيراميك والبوليمرات وهي إما أن تكون جديدة أو تم تطويرها، ويمكن إيجادها في الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، والمواد المركبة، والأصباغ، وأنظمة الطاقة، وأجهزة الاستشعار، والأغشية، وغيرها. وتحظى تلك المواد المتقدمة بإمكانية إحداث ثورة في العديد من الصناعات، من بينها قطاعات: الطيران والنقل والبناء والرعاية الصحية. ويمكنها أن تسهم في تقليل آثار البصمة الكربونية والطلب على الطاقة.

وتشهد فعاليات ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة (IWAM) مشاركة نخبة من علماء المواد المتقدمة المشهورين من مؤسسات أكاديمية مرموقة، مثل: كامبريدج وأكسفورد في المملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز في أستراليا، ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا، وغيرها، فضلاً عن مشاركة متميزة للبروفيسور أندرية جيم، من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، تقديراً لجهوده المشتركة في إجراء تجارب على مادة الـ "غرافين".

ويعد إشراك الشباب في العلوم، جزءاً من الأهداف الرئيسية لـ "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" من أجل صناعة جيل جديد من العلماء في إمارة رأس الخيمة، ولذلك دُعي أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات في الإمارة، للمشاركة في "تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة"، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

وسيتم خلال فعاليات الورشة العالمية، التي تستمر حتى 21 فبراير الجاري، الإعلان عن الفائز بجائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد المتقدمة المرموقة (التي تبلغ قيمة جائزتها 100 ألف دولار أمريكي)، وكذلك عن الفائزين بالمسابقة الطلابية.

وعن انطلاق الحدث العلمي، قال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة" الجهة المنظمة للورشة (RAKCAM): "يكرس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، جهوده للارتقاء بالتعليم وتعزيز العلوم باعتبارهما ركيزتان لتحفيز الابتكارات التي تسهم في ازدهار الإنسانية جمعاء، ويعد سموه ملتزماً بشكل خاص بتطوير مجال علوم المواد المتقدمة.

وأضاف تشيثام: "تضطلع ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة (IWAM) بدور أساسي في دعم تحقيق هذه الرؤية، من خلال إلهام جيل الشباب ليكونوا جزءاً من الجهود المبذولة لبناء مستقبل مستدام لإمارة رأس الخيمة وخارجها، والمساعدة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة."

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-انتهى-

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المصدر: "ايتوس واير"

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ستيفن ماكومب

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