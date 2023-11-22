العين: انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر حول "الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات "IEEE IIT 23" في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور فكري خرباش- عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة، والسيد أليساندرو سيرمونيس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ST Microelectronics – من إيطاليا، والبروفيسور ألبرت زومايا، باحث متميز من جامعة سيدني بأستراليا، والبروفيسور ناتاليا مراتشاكز- الخبيرة في واجهات الدماغ الحاسوبية من جامعة فرايبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والبروفيسور محمد صغير، باحث متخصص في التصوير العصبي الوظيفي وعلم الأعصاب الإدراكي من جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونخبة من العلماء والباحثين، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

ويعد المؤتمر الدولي للابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات (IIT'2023)، منتدى رئيسيًا لعرض ومناقشة أحدث التطورات والأبحاث في مجال تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (AI)، واستعراض نتائج أبرز الأبحاث العلمية لأكثر من 100 طالب وباحث ومشارك، عبر ورش العمل العلمية المتخصصة والمحاضرات من قبل الخبراء والمُختصّين في المجال.

وأوضح الدكتور فكري خرباش- عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات وفعاليات تنظمها الكلية، ويعد منصة فريدة لرصد أحدث ما توصل له العلم حول العالم في مجال تقنيات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة و تبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء في المجالات ذات الصلة بهدف تعزيز الثروة المعرفية والتقنية لطلبة الكلية، لضمان إعداد خريجين رواد ومبدعين في تخصصاتهم.

وأضاف أن من خلال فعاليات المؤتمر تمّ إبراز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول صديقة للبيئة تعمل على خفض انبعاث الكربون لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي وهو ضمن جهود الجامعة وخارطة الطريق الخاصّة بها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وأكد أن نجاح هذا المؤتمر يعود في المقام الأول إلى المساهمات القيمة للباحثين، والمتحدثين الرئيسيين المتميزين، والبرامج التعليمية، والتعاون البنّاء مع شركاء الجامعة وكلية تقنية المعلومات، ورعاة المؤتمر ومنهم شركة Huawei، وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولية (IEEE)، ومعهد الابتكار التكنولوجي (TII)في أبوظبي، والتزامهم بتطوير مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار البروفيسور عبد الرحمن لكعص – رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر "يركز المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات "IEEE IIT 2023” هذا العام على ثلاثة مواضيع رئيسية تصب كلها في تحقيق الاستدامة: وهي الذكاء الاصطناعي في علم البيانات، وإنترنت الأشياء الذكيةIoT، وأمن البيانات وحفظ الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي. وتدور فعاليات هذا المؤتمر على مدى يومين مع مجموعة من الخبراء والمتحدثين القادمين من العديد من البلدان يغطون فيها العديد من المحاور ويشاركون رؤيتهم حول أحدث التطورات في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات."

ويتضمن المؤتمر الدولي الخامس عشر حول "الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات "IEEE IIT 2023" برنامجاً ثرياً يتضمن 13 جلسة علمية تُعرض فيها 45 ورقة بحثية معتمدة، من إجمالي 120 ورقة بحثية مقدمة، وكذلك تمّ توفير ورشتين تعليميين الأولى في الأمن السيبراني الرقمي والثانية في أنظمة الأشياء الذكية للاستدامة وخفض انبعاث الكربون. بالإضافة إلى أن المؤتمر يحتوي على مائدة حوارية لإثراء النقاش العلمي يُدلي المشاركون فيها برؤيتهم ووجهات نظرهم حول سبل تحقيق الاستدامة من خلال تكنولوجيا المعلومات وحول الاتجاه المستقبلي لتكنولوجيا المعلومات، وعدة فعاليات مصاحبة أبرزها المعرض الطلابي للملصقات البحثية لرواد الأبحاث في تقنيات المعلومات لطلبة جامعة الإمارات والباحثين لعرض أحدث ما توصلوا له من ابتكارات علمية في مختلف التخصصات لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات.

ويضمّ المؤتمر لهذا العام أربع متحدثين رئيسيين تناولوا فيه أحدث ما توصلت له تكنولوجيا المعلومات وشاركوا بخبرتهم ورؤيتهم حول مستقبل التكنولوجيا في مجال تخصصهم.

وقدم السيد أليساندرو سيرمونيس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ST Microelectronics – من إيطاليا عرضاً توضيحياً بعنوان: "أشباه الموصّلات: عوامل التمكين الرئيسية لمستقبلنا " حيث تناول فيها الدور الكبير الذي تلعبه أشباه الموصّلات في تغيير عالمنا وتمكين تقنيات المستقبل المحورية في مجالات الطاقة و الاستدامة وأجهزة الاستشعار وتقنيات المعلومات .

فيما قدّم البروفيسور ألبرت ي زومايا، أستاذ في علوم الكمبيوتر من جامعة سيدني، أستراليا ، ومدير مركز الحوسبة الموزعة وعالية الأداء، محاضرة بعنوان: "الذكاء الحاد: قوة فعّالة في دفع الاستدامة"، تؤكد على أن هناك توافق واسع النطاق حول نشر موارد الحوسبة بالقرب من موقع إنشاء البيانات يعتبر الأكثر ملاءمة للأعمال .

كما قدّمت البروفيسورة ناتالي مراتشاكز كيرستينج- عضوة جمعية الحاسوب الدولية IEEE، ورئيسة قسم علم الأعصاب وعلم الأعصاب في الرياضة في جامعة ألبرت لودفيغ في فرايبورغ، بألمانيا، محاضرة بعنوان: "واجهات الدماغ والحاسوب المصممة لإعادة التأهيل العصبي"، تناولت فيها واجهات الدماغ والحاسوب (BCIs) كأداة واعدة لاستعادة واستبدال الوظيفة الحركية المفقودة لدى المرضى.

فيما قدّم بروفيسور محمد الصغير- من قسم الهندسة الطبية الحيوية، ومدير مركز ابتكار هندسة الرعاية الصحية بجامعة خليفة في دولة الإمارات محاضرة بعنوان: "رسم خرائط الدماغ المدعومة بالذكاء الاصطناعي: الوعود والتحديات"، وقدم طرقًا جديدة لدراسة التباين بين المواد في وظائف المخ.

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