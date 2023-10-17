مات فيتزباتريك وتيريل هاتون ونيكولاي هوجارد وفيكتور هوفلاند وشين لوري وروبرت ماكنتاير وسيب ستراكا ينضمون إلى قائمة أفضل 50 لاعب جولف ضمن تصنيفات "السباق إلى دبي" بعد تحقيق الفوز لصالح أوروبا في كأس رايدر

تومي فليتوود يُشارك في البطولة وسدد الضربة الاحتفالية الأولى إيذاناً ببدء العد التنازلي للفعالية

جميع اللاعبين ينضمون إلى كل من روري ماكلروي وجون رام اللذين سبق الإعلان عن مشاركتهما في البطولة في دبي الشهر المقبل

الجهات المنظمة تعلن عن فئة حصرية من التذاكر المحدودة مع بدء العد التنازلي للاحتفاء بمرور 15 عاماً من التميز في عالم الجولف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف في دبي عن عودتها المرتقبة إلى ملعب إيرث في عقارات جميرا للجولف بعد أقل من شهر بين 16-19 نوفمبر المقبل.

ويكون عشاق الجولف والعائلات بشكل عام على موعد مع تجربة لا تنسى في إطار الاحتفال بالدورة الـ 15 من البطولة، لا سيما في ضوء مشاركة 50 من أفضل لاعبي الجولف ضمن تصنيفات "السباق إلى دبي" بالشراكة مع رولكس، وذلك في إطار البطولة الخامسة والختامية لسلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن موسم جولة دي بي ورلد.

ويستضيف ملعب إيرث بإطلالاته المذهلة بطولة هذا العام مجدداً، بينما يتسنى للجمهور الاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة، بما فيها دروس الجولف المجانية، والمناطق المخصصة للأطفال، وعروض الضربات الاستعراضية، والأنشطة الرياضية، وغيرها من خيارات الضيافة والمأكولات والمشروبات الفاخرة.

وتُسلط بطولة جولة دي بي ورلد الضوء على بعض أهم المواهب في عالم الجولف، لا سيما مع قرب اختتام المنافسة المستمرة طوال الموسم والمخصصة لتتويج المصنف الأول على مستوى أوروبا. وتزامناً مع زيادة الزخم والترقب لانطلاق البطولة، يتطلع الجمهور وعشاق الجولف لمشاهدة العروض المميزة التي تنتظرهم خلال المنافسات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: "تُمثل الدورة الـ 15 من بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف رحلة مذهلة من النمو، بدءاً من انطلاقتها الأولى ووصولاً إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز البطولات على أجندة الجولف العالمية. وتعد الأجواء الحماسية التي يشعلها عشاق الجولف الشغوفين في دبي خير دليل على مدى التشويق الذي يصاحب هذه الفعالية، ما يجعلها احتفالية حقيقية برياضة الجولف ويوماً ترفيهياً بامتياز لجميع المتابعين".

وأضاف فيليبس: "يسعدني أن أؤكد انضمام كُلٍّ من مات فيتزباتريك، وتيريل هاتون، ونيكولاي هوجارد، وفيكتور هوفلاند، وشين لوري، وروبرت ماكنتاير، وسيب ستراكا، إلى جانب تومي فليتوود، المتواجد معنا اليوم، إلى البطولة الختامية للموسم، وذلك في أعقاب فوز فريق أوروبا المذهل بكأس رايدر في روما. وسبق لنا الإعلان عن مشاركة الثنائي روري ماكلروي وجون رام، حامل اللقب، في البطولة. ولذا نتطلع قدماً لمشاهدة هذه المجموعة من نخبة لاعبي الجولف العالميين أثناء المنافسات بعد شهر فقط".

ومن جانبه، سدد تومي فليتوود، الذي أمّن فوز أوروبا بكأس رايدر بعد ضمان تحقيقه نصف نقطة على الأقل في مباراته أمام ريكي فاولر، الضربة الاحتفالية الأولى بحضور الشركاء الرئيسيين إيذاناً ببدء العد التنازلي لانطلاق البطولة بعد شهر، وقال: "دبي تحمل مكانة خاصة في قلبي، سواء كوجهتي البعيدة عن إنجلترا أو كوجهة إحدى أكاديمياتي.

لقد لعبت العديد من البطولات هنا في ملاعب جميرا للجولف وأتطلع إلى النسخة الخامسة عشرة من بطولة دي بي ورلد للجولف في نوفمبر. كان حماس الجماهير رائعاً على مر السنوات وكان من الرائع مشاهدة نمو هذه البطولة مع مرور الوقت، مع توفر الأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات، بالإضافة إلى بعض لاعبي الجولف المميزين.

إنها بطولة مثيرة ولا أستطيع الانتظار لوجود بعض زملائي من فريق رايدر كاب هنا أيضًا، سيكون أسبوعًا مميزاً جداً.”

ويزداد الزخم مع بقاء ثلاثين يوماً فقط لانطلاق البطولة التي تَعد بتقديم احتفالية عالمية للجولف، حيث تسلط الضوء على التزام بطولة جولة دي بي ورلد العالمية برسم ملامح مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة. واستناداً إلى نجاحاتها على مدى الأعوام الماضية، يجري تشغيل صالة الأرض (إيرث لاونج) عند الحفرة 16 بواسطة ألواح الطاقة الشمسية ومولدات الهيدروجين بالكامل، لتُسهم في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 100%؛ بينما تعتزم شركة أفيردا، الشريك الرسمي للبطولة لإدارة النفايات، إعادة تدوير 75% من مخلفات البطولة.

وتجدر الإشارة إل أنّ التزام بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف يتجاوز حدود الملعب، لا سيما مع استمرار بطولة جولة أصحاب الهمم العالمية للجولف (G4D Tour)، والتي تعزز التزام الفعالية بالشمولية. وتستضيف بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف المنافسات النهائية لسلسلة جولة أصحاب الهمم العالمية للجولف (G4D Tour) يوم الجمعة 17 نوفمبر المقبل، حيث يشارك فيها أبرز اللاعبين ضمن التصنيف العالمي لجولف أصحاب الهمم.

وتفسح بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف المجال أمام الجميع لقضاء يومي ترفيهي رائع يجمع بين عروض الجولف العالمية وباقة متنوعة من الأنشطة والتجارب المشوقة. كما تضمن القرية النابضة بالحياة الاستمتاع بأجواء مذهلة تشمل العديد من الأنشطة المخصصة للأطفال ودروس الجولف المجانية لجميع الأعمار وأنشطة يوم السيدات، وغيرها من الشاشات الضخمة المخصصة للمشاهدة والأنشطة الرياضية التفاعلية.

وبدوره، قال دانيال فان أوترديك، الرئيس التنفيذي للاتصال في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): "تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق منافسات بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف 2023، حيث سنكون على موعد مع ختام مذهل للموسم. ويُعد هذا عامنا الثاني بصفتنا الشريك الرئيسي لجولة دي بي ورلد، ويسعدنا أن نستمر معهم في هذه الرحلة المذهلة".

وأضاف: "يسرنا الترحيب بأفضل لاعبي الجولف العالميين في دبي مجدداً، ونعدكم بأن يكون ختاماً رائعاً لهذا الموسم. وتحمل البطولة أهمية خاصة بالنسبة لشركة دي بي ورلد، فضلاً عن كونها من أبرز الفعاليات على أجندة دبي الرياضية والاجتماعية. وتلبي الفعالية أذواق جميع أفراد العائلة، وتَعد بتقديم الأفضل عاماً بعد عام. ونتطلع قدماً لرؤية الجميع في عقارات جميرا للجولف بعد حوالي شهر من الآن".

وقررت الجهات المنظمة طرح فئة جديدة وحصرية من التذاكر لدورة هذا العام من الفعالية، وذلك استجابةً للطلب الكبير من عشاق الجولف وجمهور بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف. وتتوفر تذاكر "ذا جريتست بار أون إيرث" ليومي السبت والأحد بسعر 150 درهم إماراتي، والتي توفر إمكانية الوصول إلى مناطق مشاهدة المنافسات في الصفوف الأولى عند وجهة "ذا جريتست بار أون إيرث" المطلة على الحفرة 17 والمساحات الخضراء المذهلة. كما يتسنى لحاملي هذه التذاكر الاستمتاع بأفضلية الجلوس في المقاعد الأمامية ومتابعة أعظم لاعبي الجولف في العالم.

وما تزال تذاكر الدخول العام المجانية متوفرة بعد الإقبال القياسي للجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع من العام الماضي. لا تفوتوا الفرصة الاستثنائية لتكونوا جزءاً من دورة هذا العام لبطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف 2023 في دبي، حيث بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات الدورة الـ 15 منها بعد شهر من اليوم. لمزيد من المعلومات حول فئات التذاكر الجديدة ولحجز تذاكر الدخول العام، يرجى زيارة بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة حول جولة موانئ دبي العالمية



تُعد جولة دي بي ورلد أبرز منافسات محترفي الجولف ضمن مجموعة الجولة الأوروبية، وتزخر أجندتها العالمية بما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة خلال عام 2023.



وتشمل أجندة جولة دي بي ورلد 2023، والمعروفة سابقاً باسم الجولة الأوروبية منذ انطلاقتها الأولى في عام 1972، خمس من بطولات سلسلة رولكس وأربع بطولات رئيسية وواحدة من بطولات العالم للجولف، وغيرها من البطولات المنظمة برعاية موانئ دبي العالمية في مختلف أنحاء العالم، والتي يصل الحد الأدنى لجوائزها النقدية إلى 2 مليون دولار أمريكي.



ويختتم الموسم منافساته بالبطولة النهائية لسلسة رولكس وبطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف - دبي، حيث يُتوج الفائز بالمنافسة الممتدة طول الموسم بالشراكة مع رولكس بتصنيف "السباق إلى دبي".



كما أنّ موانئ دبي العالمية، المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد واللوجستيات المتكاملة، هي الشريك الاسمي لجولة موانئ دبي العالمية، التي تُدار من قبل مجموعة الجولة الأوروبية.



لمحة حول مجموعة الجولة الأوروبية



تتولى مجموعة الجولة الأوروبية، العلامة المؤسسية الشاملة، إدارة أربع علامات هي: جولة موانئ دبي العالمية دورة التحدي وجولة الأساطير وكأس رايدر، أعظم منافسات الفرق التي تُديرها العلامة بالتعاون مع رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية بصفتها الشريك الإداري لها.



وتلتزم مجموعة الجولة الأوروبية، التي تأسست عام 1972، بالارتقاء برياضة الجولف بالاعتماد على مبادئنا التوجيهية التي تتمحور حول الابتكار والشمولية والعالمية.



الابتكار: نقود جهود الابتكار في رياضة الجولف، إذ نسعى إلى صياغة محتوى ينجح في حصد جوائز عالمية وبناء بطولات تعتمد أحدث الأنظمة وتحرص على أفضل مستويات التفاعل مع عشاق اللعبة. كما نلتزم باستقطاب شرائح جديدة من الجمهور، مع الحفاظ على التقاليد التي ترتكز عليها هذه الرياضة.



الشمولية: نتعهد بتعزيز مشاركة كل من يعشق رياضة الجولف، ويقودنا في هذا شغفنا بتعميق التعاون مع جولف السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة وسعينا إلى التوعية بالمنافع الصحية التي تحققها ممارسة رياضة الجولف على المستويين الذهني والبدني.



العالمية: شهدت الجولة الأوروبية منذ تأسيسها في عام 1972 فوز لاعبين من 38 دولة ببطولاتها، علماً أن تغطيتنا الحية لبطولاتنا تصل إلى أكثر من 490 مليون منزل في أكثر من 150 دولة أسبوعياً، حيث نوفر أكثر من 2,200 ساعة بث حول العالم لكل واحدة من بطولاتنا. كما تتمتع الجولة بدعم عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل موانئ دبي العالمية، ورولكس، وبي إم دبليو، وطيران الإمارات، وفورتي نت، وهيلتون، وزووم كشركاء رسميين.



وعقدت مجموعة الجولة الأوروبية تحالفات استراتيجية مع كل من جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين، وجولة ذا سان شاين، وجولة أي إس بي إس هاندا لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أسترالاسيا، بينما نحرص دوماً على ترك الأثر الإيجابي طويل الأمد على الملاعب والدول والمجتمعات التي نزورها من خلال برنامج "الجولف من أجل الخير"، والذي يشمل التزام مجموعة الجولة الأوروبية بالارتقاء برياضة الجولف بطريقة مستدامة من النواحي البيئية والاجتماعية.

لمحة حول سلسلة بطولات رولكس



تعد سلسلة بطولات رولكس الفئة الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية لجولة دي بي ورلد العالمية، وهي تضم في عام 2023 خمس بطولات تقام في مجموعة متنوعة من ملاعب الجولف العالمية، وتبلغ قيمة الحد الأدنى لجوائزها 9 ملايين دولار أمريكي، وتوفر 9,000 نقطة لمنافسات "السباق إلى دبي".



وتضم قائمة المشاركين في سلسلة رولكس نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف العالميين بفضل تنظيمها المبتكر، والتغطية الإعلامية الواسعة والبث الحي والمحتوى الغني للفعالية، فضلاً عن التجارب المتميزة التي توفرها لأفضل اللاعبين العالميين.



وتم إطلاق سلسلة رولكس في عام 2017 بالتزامن مع الذكرى العشرين للشراكة العريقة التي عقدتها علامة رولكس مع مجموعة الجولة الأوروبية.



وستضم سلسلة رولكس في عام 2023 الفعاليات التالية: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف (19-22 يناير)، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك (26-29 يناير)، وبطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة للجولف (13-16 يوليو)، وبطولة بي أم دبليو للجولف (14-17 سبتمبر)، بالإضافة إلى بطولة دي بي ورلد العالمية للجولف التي تمثل المسابقة الختامية للموسم (16-19 نوفمبر)، حيث سيتم تتويج الفائزين في تصنيفات "السباق إلى دبي" بالشراكة مع رولكس.