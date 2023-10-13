عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان - عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة عجمان للترايثلون، والتي من المقرر أن تُقام في 15 أكتوبر 2023، في محمية الزوراء الطبيعية. يأتي هذا الحدث بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون والتي تنظمه شركة القدرة للخدمات الرياضية، ويقدم تجربة فريدة من نوعها ومناظر خلابة للرياضيين من مختلف المستويات والأعمار.

ويمنح سباق عجمان للترايثلون للمشاركين فرصة استثنائية للسباحة في المياه الهادئة، تليها ركوب الدراجات الهوائية، وجولة جري على طول مسار مخصص مع مناظر خلابة لمحمية الزوراء الطبيعية. ويعتبر هذا الحدث خيارًا مثاليًا لكل من المبتدئين والمحترفين في عالم الترايثلون، مما يجعله خياراً مشوقًا لأولئك الذين يسعون لتحدي أنفسهم.

وتقدم الفئات المتاحة خيارات متنوعة للمشاركين من جميع الأعمار والمستويات، بما في ذلك الفئة الأولمبية - التي تشمل السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومتر، والجري لمسافة 10 كيلومتر، بالإضافة إلى سبرينت (750 متر سباحة - 20 كيلومتر دراجة - 5 كيلومتر جري)، وسوبر سبرينت (350 متر سباحة - 10 كيلومتر دراجة - 2.5 كيلومتر جري)، -، أما الصغار (150 متر سباحة - 10 كيلومتر دراجة - 1.5 كيلومتر جري)، بالإضافة إلى ذلك، ترحب البطولة بفرق التتابع المختلط المكونة من لاعبين أو ثلاث لاعبين للمشاركة. ويمكن للمشاركين اختيار من بين الفئة الأولمبية - أو الفئات الأخرى المتاحة، بما يتناسب مع - قدراتهم وأعمارهم.

وأعرب سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن فخره وتقديره العميق للتنظيم والجهد الاستثنائي من قبل فرق تنظيم ترايثلون عجمان، مضيفًا أن هذا الحدث الرياضي ليس مجرد سباق، بل هو تعبير حقيقي عن تعزيز التواصل الاجتماعي والتفاعل الثقافي بين مختلف أفراد المجتمع.

وأردف سعادته: "تُظهر جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان التزامنا القوي بتعزيز التآزر بين الأحداث الرياضية والثقافية والتراثية. إن هذا الجهد الشامل لتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية بارزة يثمر بوضوح من خلال تنوع الفعاليات والأنشطة في الجدول السنوي للإمارة، والذي يجذب الزوار."

ومن خلال سباق "عجمان ترايثلون" وأحداث أخرى، تُظهر إمارة عجمان تأثيرًا إيجابيًا متجددًا على الإمارة. هذه الأحداث تعكس بشكل واضح القدرة الاستثنائية للإمارة على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، وبالتالي تسهم بشكل كبير في نمو وازدهار قطاعي السياحة والضيافة.

وتعبر دائرة التنمية السياحية والشركاء والمنظمون عن امتنانها لدعم الرعاة والشركاء، بما في ذلك شرطة عجمان ، دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وCeikli، وإنفينيتي جيم، وفريق الشارقة ترايثلون، وترايثلون الإمارات، وUAE League - دوري الإمارات العربية المتحدة، وفريق فرسان زايد التطوعي. كما تود الدائرة والشركاء والمنظمون التعبير عن شكرهم للراعي المضيف، الزورا، والراعي الذهبي المستشفى السعودي الألماني عجمان، والموزع الرسمي للمرطبات مياه غلفا، على دعمهم الكريم.

وستنطلق البطولة في منطقة محمية الزوراء الطبيعية الخلابة بإمارة عجمان في 15 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة 5:30 صباحًا. التسجيل متاح للجميع، كما أن الموعد النهائي للتسجيل هو 13 أكتوبر 2023.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.