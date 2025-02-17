اعتمد مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان خلال اجتماعه الأول للعام 2025 عدداً من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال ودعم ريادة الأعمال النسائية، والتي تتواكب مع توجهات رؤية عجمان 2030 ومستهدفات المبادرة الوطنية "عام المجتمع" وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية وتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال.

ترأست الاجتماع الدكتورة آمنه خليفة آل علي ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وحضر الاجتماع عضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس وذلك في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان.

وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور وأشادت بالمستويات المشرفة لمشاريع صاحبات الاعمال ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة ريادة الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية للمرأة، كما أكدت على ضرورة الاستمرار في تنويع أدوات الدعم لتمكين المرأة عبر إطلاق المبادرات المبتكرة وتوفير القنوات التدريبية وغيرها من الأدوات.

واثنت على الدعم المتواصل الذي يحظى به المجلس من غرفة عجمان، وتحقيق أهداف المجلس في تمكين المرأة اقتصادياً وتطوير مبادرات وخدمات تواكب تطلعات صاحبات الأعمال.

وأفادت الدكتورة آمنه خليفة، أن خطة المجلس جاءت متنوعة لتشمل مجموعة من البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات والمعارض المتخصصة، إلى جانب تكوين شراكات وفتح آفاق للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بأنشطة سيدات الاعمال من داخل وخارج الدولة.

تناول الاجتماع عرضاً شاملاً حول برامج ومشاريع المجلس للعام 2025 ومنها "ملتقى 360" وهو ملتقى تشاوري يتضمن جلسات حوارية متخصصة لمعالجة تحديات الأعمال وطرح الأفكار والمقترحات المبتكرة في مجال ريادة الأعمال، و"مبادرة زام" لتوفير فرص عمل بنظام العمل الجزئي للباحثين عن عمل وربطهم مع صاحبات المشاريع، و"برنامج ناشئ" ويتضمن حزمة من الورش التدريبية والمعارض بهدف تشجيع واستقطاب طلبة المرحلة الثانوية والجامعات لبدء أفكار ومشاريع جديدة، و"مشروع كافي" بالتعاون مع مركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل الدامج بعجمان بحيث يوفر المشروع خدمات نوعية لمنتسبي المركز ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والتسويق لها.

كما يستهدف مجلس سيدات أعمال عجمان تنظيم "ملتقى يوم الأسرة" بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الاسرة، و"ملتقى يوم المرأة"، و"المجلس الرمضاني"، هذا إلى جانب استمرارية تطوير مبادرات المجلس المستدامة ومنها "مبادرة رفوف، مبادرة سيارتي، مبادرة ازرع واحصد، مبادرة عيادة الاعمال، مبادرة ريوقي، مبادرة استشراف المستقبل" والمشاركة في البرنامج الصيفي الموجه لطلبة المدارس والجامعات، وبرنامج "ريادة الأعمال الاجتماعية"، ومتابعة تطوير "مبادرة المنصة الرياضية" والهادفة إلى رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة.

وأكد مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان على ضرورة تكثيف اللقاءات مع الوفود ومجالس سيدات الأعمال من داخل وخارج الدولة وتنويع الزيارات الخارجية للمجلس للمشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والترويج لمنتجات صاحبات رخصة بدايات من عضوات المجلس.

هذا واطلع الحضور على تقرير منجزات المجلس خلال الفترة السابقة وأبرز الفعاليات التي نظمها وشارك فيها مجلس سيدات أعمال عجمان داخل وخارج الدولة.

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