الدوحة، قطر : أصبحت مشيرب قلب الدوحة، خلال عام 2024، الوجهة السياحية والثقافية الأولى في دولة قطر، حيث استقطبت أكثر من 15 مليون زائر، مسجلةً نمواً استثنائياً بنسبة 66٪ مقارنة بالتسعة ملايين زائر في العام السابق.

وشهدت خدمة النقل بالترام إقبالاً غير مسبوق، متجاوزةً حاجز المليون راكب خلال العام، مما يؤكد المكانة المتنامية للمنطقة. ونجحت مشيرب قلب الدوحة في جذب المقيمين والسياح على حدٍ سواء، من خلال باقة متكاملة من الفعاليات التي تجمع بين الاحتفالات الثقافية، والمعارض العالمية، والأنشطة الترفيهية المتميزة.

وتُوّجت احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر في مشيرب قلب الدوحة بنجاح باهر، حيث استقبلت المدينة 119,727 زائراً في يوم 18 ديسمبر وحده، محققةً زيادة ملحوظة بنسبة 18٪ مقارنة بعام 2023 الذي سجل 101,570 زائراً. وخلال فترة الاحتفالات الممتدة من 17 إلى 21 ديسمبر، بلغ إجمالي عدد الزوار 380,891 زائراً، بنمو قدره 13٪ عن العام السابق. وتجلى هذا النجاح أيضاً في ارتفاع استخدام الترام، الذي سجل 5,168 راكباً خلال فترة الاحتفالات - بزيادة 24٪ عن العام الماضي.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور حافظ علي عبدالله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية، عن اعتزازه بهذه الإنجازات قائلاً: "يعكس الإقبال الجماهيري الكبير خلال احتفالات اليوم الوطني جوهر رسالتنا في مشيرب قلب الدوحة - توفير وجهة عائلية متكاملة واستضافة فعاليات تعزز أواصر المجتمع. وتؤكد الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار عبر كافة مرافقنا، بما فيها ارتفاع استخدام مواقف السيارات بنسبة 34٪، المكانة المرموقة التي تحظى بها المدينة كوجهة مفضلة للجميع."

وخلال عام 2024، عززت مشيرب قلب الدوحة مكانتها كوجهة رئيسية للاحتفالات الوطنية والفعاليات الدولية في دولة قطر. وأدت المدينة دوراً محورياً في استضافة كبرى المناسبات، بما فيها بطولة كأس آسيا، واحتفالات رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، واليوم الوطني، إلى جانب باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية. وقد أسهم موقعها الاستراتيجي، مقروناً بمرافقها العصرية وبرامجها الترفيهية المتميزة، في ترسيخ مكانتها كملتقى طبيعي للمقيمين والزوار خلال أبرز الاحتفالات والمناسبات في دولة قطر. وأكدت قدرة المدينة على استضافة الفعاليات الوطنية الكبرى والأنشطة الثقافية المتخصصة بكفاءة عالية دورها المحوري كمركز حيوي نابض بالحياة في قلب العاصمة الدوحة.

ومع إطلالة عام 2025، تستعد مشيرب قلب الدوحة لتقديم باقة متجددة من الفعاليات المتنوعة التي تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع. ويتصدر قائمة الفعاليات المرتقبة "حوش مشيرب" في ساحة "بيت الشركة" خلال الفترة من 2 إلى 31 يناير، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة شتوية مستوحاة من التراث القطري في جلسات خارجية أنيقة مع أجواء دافئة ومشروبات ساخنة وتشكيلة مختارة من الوجبات الخفيفة. كما تضم الفعالية ركناً خاصاً للقراءة للأطفال بالتعاون مع "قطر تقرأ"، حيث يمكن للصغار استكشاف عالم الأدب في أجواء مميزة. وتستضيف مشيرب "مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار" في 15 يناير، و"منطقة الحلويات" في ساحة النخيل خلال الفترة من 23 يناير إلى 1 فبراير. وتشمل الأجندة فعالية "داون تاون تك" يومي 30 و31 يناير، واحتفالات اليوم الرياضي للدولة في 11 فبراير.

وضمن فعاليات موسم الشتاء الممتد حتى فبراير 2025، تستضيف مشيرب قلب الدوحة معرض "مال لوّل" في ساحة النخيل. ويقدم هذا المعرض، المستمر حتى 10 أبريل 2025، رحلة استثنائية عبر تاريخ ألعاب الفيديو من منظور المقتنين المحليين، وقد نجح في استقطاب اهتمام واسع من عشاق الألعاب والمهتمين بالتطور الثقافي لهذه الظاهرة العالمية.

علاوة على ذلك، تستضيف مشيرب قلب الدوحة عروضاً موسيقية راقية في براحة مشيرب بالتعاون مع أوركسترا قطر الفلهارمونية أيام 14 و15 و19 فبراير، إلى جانب برنامج متميز من فعاليات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك يومي 29 فبراير و28 مارس.

نبذة عن "مشيرب العقارية"

مشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطــــــــر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطــــــــر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطــــــــر الوطنية 2030، بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطــــــــر.

تسعى مشيرب العقارية إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في قلب المدن، وتحسين مستوى المعيشة من خلال حلول مبتكرة تشجّع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث، وترسيخ العناية بالبيئة.

أنجزت مشيرب العقارية مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة" الذي يشكل واحدة من أكثر مناطق المدن ذكاءً واستدامة، إذ يعتمد أساليب جديدة في مجال تخطيط المدن تجمع بين الأساليب التقليديّة وبين التكنولوجيا العصريّة، وعلى نحو يراعي الاعتبارات البيئيّة والهويّة الثقافيّة. وجميع المباني إما حاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة.

مشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية الحديثة المفروشة بالكامل والمنشآت التجارية متعددة الاستخدامات التي تقدم

مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال والخدمات التجارية والمنشآت الثقافية. وفي قلب مشيرب قلب الدوحة تقع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من فنادق أكور وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب، وهي أكبر ساحة مشاة مغطاة في الهواء الطلق في المدينة.

-انتهى-

#بياناتشركات