دبي: سجّل جناح الهند دخول أكثر من 1.5 مليون زائر منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر من العام الماضي. افتتح جناح الهند، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، بيوش جويال، ورئيس مجلس النواب في راجيا سابها، حيث استقبل 1515637 زائرًا حتى 19 مارس.

علّق جويال في تغريدة عبر تويتر على هذا الإنجاز قائلًا: "يشكّل جناح الهند المهيب في دبي #IndiaAtDubaiExpo أحد الأجنحة الأكثر شهرة في@Expo2020Dubai وقد تجاوز عدد زوّاره 1500000 شخص."

وفي هذا الإطار، قال سنجاي سودهير، سفير الهند لدى الإمارات العربية المتحدة: "نحن فخورون بتمثيل الهند في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث كانت المسيرة بأكملها استثنائية. حقق جناح الهند، على مدى الأشهر الستة الماضية، العديد من الجوائز كونه أحد أكثر الأجنحة استقطابًا للزوّار، كما أنّه أحد أكبر الأجنحة وأكثرها شهرة في إكسبو. استفادت دول وقطاعات مختلفة من هذه المنصة من خلال التعاون مع الحكومات والشركات العالمية، وبالتالي مساعدة أمتنا على تحقيق النمو. شكّلت مسيرتنا دليلاً على أن الهند تنمو بوتيرة سريعة، وقد برز ذلك بنجاح بفضل ما حقّقه الجناح. اليوم، مع بلوغ عدد الزائرين 1.5 مليون شخص ومع اقتراب انتهاء معرض إكسبو، نأمل في مواصلة توسيع مسيرة النمو والاستفادة من جميع الفرص لتحفيز نجاح بلدنا. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع الزوار والمنظمين وأهنئهم على النجاح الذي حقّقه جناح الهند."

وأضاف: "شكّلّ العام 2021 علامة فارقة مهمّة حيث احتفلت الهند بمرور 75 عامًا على استقلالها كما احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور 50 عامًا على توحيدها. نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على ضمان النمو الجماعي لسنوات مقبلة."

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