العين: تعتبر كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أهم الكليات الريادية والاستراتيجية في منظومة التعليم العالي، لما لها من دور رائد في إعداد الكوادر التربوية والتعليمية، التي تعمل على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للعملية التعليمية في الدولة.

وخرّجت الكلية حتى الآن 14,699خريجاً وخريجة، منهم 12459 من برنامج البكالوريوس، فيما بلغ عدد الخريجين والخريجات من برامج الدراسات العليا 261 خريجاً وخريجة من كافة التخصصات. كما بلغ عدد المسجلين في المرحلة الجامعية للعام الأكاديمي 2021-2022 قرابة 434 طالباً وطالبة، وعدد المسجلين في برامج الدراسات العليا 160 طالباً وطالبة، منهم 84 طالباً دولياً يشكلون نسبة 14.1% من إجمالي عدد الطلبة في الكلية.

يتبوأ خريجو كلية التربية مواقع قيادية في سوق العمل، كونها من أوائل الكليات في الدولة التي ساهمت في إعداد الكوادر من المعلمين والمعلمات الذين يتولون مهام العملية التعليمية في الدولة، بأرقى معايير التعليم والتعلم. كما يشرف على تقديم هذه البرامج العلمية طاقم الهيئة التدريسية المكون من 43 عضو هيئة تدريس ومحاضر من 17 دولة مختلفة.

وأكدت الدكتورة نجوى الحوسني، عميد الكلية بالإنابة، أن كلية التربية في جامعة الإمارات، كلية رائدة، تسترشد بأحدث البرامج العلمية ذات التأثير في مجال التعليم، وتفخر ببرامجها الأكاديمية المبتكرة، التي تستند إلى المعايير الدولية الرائدة في إعداد المعلمين، وتسعى لتلبية الاحتياجات التعليمية التي تواكب الاتجاهات الوطنية والدولية، في تطوير مهارات التعليم ومهارات البحث العلمي لاستشراف آفاق المستقبل للخمسين عاماً القادمة، حيث يعتبر التعليم في مقدمة الاستراتيجيات الوطنية لحكومتنا الرشيدة، كما تلتزم في الوقت نفسه بالحفاظ على الهوية والقيم الوطنية الإماراتية.

وأضافت: تفخر كلية التربية بتعزيز دورها القيادي، كمركز للتميز الأكاديمي في المنطقة، من خلال حصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد في إعداد المعلمين: The

Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) ، وهو أكبر مجلس اعتماد لبرامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حصلت الكلية وبكل جدارة على الاعتماد الكلي والشامل لسبع سنوات مقبلة وهي أقصى مدة يمنحها مجلس الاعتماد للمؤسسات التعليمية، حيث تم منح الكلية هذا التقدير الاستثنائي في مايو 2021. هذا بالإضافة إلى حصول جميع برامج الكلية الأكاديمية على الاعتماد المحلي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA) من وزارة التربية والتعليم.

#بياناتحكومية

- انتهى -