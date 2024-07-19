تمكين مديري المدارس وقياداتها، وتزويدهم بأحدث أدوات واستراتيجيات القيادة التربوية في نظام التعليم المدرسي.

البرنامج استهدف 4 محاور رئيسية تشمل؛ ركائز القيادة ومن الرؤية إلى التنفيذ وتمكين الفصول الدراسية، وتطوير العملية التعليمية.

د. مي الطائي:

يوائم البرنامج بين توجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجيات الكلية، لتمكين القيادات التربوية في نظام التعليم المدرسي.

نسعى في كلية الإمارات للتطوير التربوي إلى تزويد القادة التربويين بأدوات المستقبل، القائمة على أحدث الأبحاث العلمية، وأرقى الممارسات العالمية.

تسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في إعداد الاستراتيجيات والخطط، يساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في المدرسة الإماراتية.

دولة الإمارات، أبوظبي: نظمت كلية الإمارات للتطوير التربوي تحت شعار "القائد الملهم"، حفلاً لتكريم القادة التربويين الخريجين ضمن دفعتين، من البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية، الذي يهدف إلى تمكين مديري المدارس وقياداتها، وتزويدهم بأحدث أدوات واستراتيجيات القيادة التربوية في نظام التعليم المدرسي، لمواكبة التغيير التحويلي الإيجابي داخل مؤسساتهم التعليمية، ولتعزيز دور المعلمين والتربويين من خلال امتلاك المهارات التكنولوجية المبتكرة، والمصممة لتلبي الاحتياجات التعليمية المختلفة في نظام التعليم المدرسي بدولة الإمارات.

وشهد البرنامج الذي استمر على مدى 4 أشهر خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر 2023، مشاركة 140 قائداً تربوياً من مديري المدارس ونوابهم في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من كافة إمارات الدولة، الذين أكملوا ساعاتهم التدريبية موزعة على التدريب المباشر، والجلسات الحوارية والنقاشية، التي قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في قطاع التعليم.

وركز البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية، على 4 محاور رئيسية هي؛ ركائز القيادة - المبادئ والقيم والتأمل الذاتي، ومن الرؤية إلى التنفيذ - صياغة وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمدرسة، وتمكين الفصول الدراسية - قيادة التدريس والتعلم وتكامل التكنولوجيا، وتطوير العملية التعليمية - قيادة التحسين الشامل للمدرسة ونشر الإيجابية، والتي شملت المجالات التطبيقية في إعداد الخطط المدرسية الشاملة، وآلية تنفيذ المبادرات لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة، وتصميم بيئة تعليمية مبتكرة جاذبة للتعليم المستمر.

وبدوره أكد سعادة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص على استدامة عملية تدريب وتطوير ممكنات القيادات المدرسية، ورفدهم بأحدث الأساليب التربوية والمهنية الكفيلة بترسيخ سياسات تربوية مرنة وفعالة تستجيب للتطور المتسارع في المجال التربوي والتعليمي، وذلك تحقيقاً لرؤية المؤسسة وأهدافها المرحلية والمستقبلية.

وبين سعادته أن المؤسسة عبر سلسلة من البرامج التدريبية بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي و عدداً من الشركاء الاستراتيجيين تعمل على تبني أفضل الممارسات التربوية وترسيخها في الميدان التربوي، بما يساهم في إحداث حراك تربوي بناء قائم على الابتكار والإبداع والاستباقية، منوهاً بالدور المحوري والكبير للقيادات المدرسية في ترجمة سياسات المؤسسة و تجسيدها على أرض الواقع وفق أفضل الصيغ التربوية.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: " يوائم البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية بين توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، واستراتيجيات الكلية، لتمكين القيادات التربوية التي تقود نظام التعليم المدرسي في دولة الإمارات، وبناء قدراتها وممارساتها للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية، وتزويد مديري المدارس ونوابهم من القادة بأدوات المستقبل، القائمة على أحدث الأبحاث العلمية، وأرقى الممارسات العالمية، بما يساعدهم على تطوير نظام التعليم المدرسي، من خلال تسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لإعداد الاستراتيجيات والخطط الممنهجة، التي ترتقي بالعملية التعليمية إلى آفاق أوسع في المدرسة الإماراتية".

وأضافت الطائي: " إن نجاح المشاريع التربوية الهادفة، يتطلب العمل والتعاون المشترك مع كافة شركاء الكلية الاستراتيجيين، والقادة التربويين في نظام التعليم المدرسي، وهذا البرنامج يعكس جهودنا المشتركة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، للارتقاء بأدوات القيادة الاستراتيجية، وتمكين القادة من أدوات التكنولوجيا المتقدمة، حيث إن القائد التربوي يتولى مسؤولية كبيرة في نجاح العملية التعليمية وتطورها، وانعكاسها على أجيال المستقبل، ولذلك نبارك للقادة هذا الإنجاز الهام، والذي رافقه حرصهم والتزامهم الإيجابي في إطار سعيهم لامتلاك مهارات جديدة تعزز دور القائد الملهم في قطاع التعليم الوطني".

وجدير بالذكر أن البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية، الذي أطلقته كلية الإمارات للتطوير التربوي، مطلع العام 2022، يعد برنامجاً مبتكراً لدعم بناء القدرات القيادية في قطاع التعليم المدرسي في دولة الإمارات، وتم تصميمه من قبل مختصين في تطوير قدرات القيادة التعليمية، بهدف تأهيل نخبة من القادة التربويين القادرين على المساهمة في تنمية الكوادر وتطوير الأنظمة التعليمية والتقييمية في مدارس الدولة، ويتضمن البرنامج مجموعة من المساقات مثل؛ قيادة تطوير المدرسة كمجتمع تعليمي - بناء العلاقات الداخلية والخارجية، وقيادة المدرسة كمجتمع أخلاقي شامل، وإدارة الأنظمة التشغيلية للمدرسة، وإدارة الموارد المالية والبشرية في المدارس، والتفاعل مع البيئة الخارجية، وقيادة التحسين العام للمدرسة - تطوير المدارس الذكية.

نبذة عن كلية الإمارات للتطوير التربوي

تأسست كلية الإمارات للتطوير التربوي عام 2007، وتتولى قيادة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها مؤسسة أكاديمية رائدة، تتمثل المهمة الأساسية للكلية في تمكين التربويين وإعداد القيادات التربوية الملتزمين بتحويل القطاع التعليمي. تولي الكلية الأولوية للتعلم مدى الحياة والتطوير المستمر عبر البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتزويد التربويين بالمهارات والمعرفة اللازمة. وقد صمّمنا مناهجنا وبرامجنا المبتكرة لرعاية نظام تعليمي مرن يتكيف مع متطلبات الحاضر والمستقبل وتزويد قطاع التعليم بتربويين إماراتيين مؤهلين مع المساهمة في رؤية أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2071.

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