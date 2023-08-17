تحدي العوائق الأروع في دبي يُقام يوم الأحد 24 سبتمبر في سكي دبي

الوجهة توفر التذاكر المبكرة بأسعار مُخفّضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سكي دبي بدء تخفيضات التذاكر المبكرة للدورة 14 من فعالية تحدي محارب الجليد، التي ينظمها يوم الأحد 24 سبتمبر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وستتحول الوجهة، الحاصلة على جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، إلى مضمار بطول 3.5 كيلومتر يضمّ أكثر من 20 عائقاً، من بينها التأرجح بالسلّم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف على الشبكة، والسباحة في المياه الباردة.

وتنامى الإقبال على تحدي محارب الجليد منذ إطلاقه في عام 2010، حيث بات إحدى أكثر الفعاليات الرياضية المفضلة لعشاق الحماس، ويستقطب نخبة الرياضيين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب السكان المحليين والأجانب من مختلف مستويات اللياقة. وحققت الفعالية نجاحاً كبيراً في العام الماضي، بمشاركة أكثر من 300 متسابق من 46 دولة.

ويستقبل التحدي المشاركين من الرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، حيث تُتاح فئة الأفراد للمشاركين من جميع مستويات اللياقة، في حين تقتصر فئة النخبة على المشاركين الذين يتمتعون بلياقة عالية لإكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة. ويمكن أيضاً للمجموعات من خمسة أشخاص المشاركة في التحدي، ما يسهم في تعزيز مهارات التعاون بين أعضاء فرق العمل وتقوية أواصر العلاقة بين الأصدقاء.

وتتوفر التذاكر المبكرة بأسعارها المُخفضة لغاية الجمعة 25 أغسطس مقابل 210 درهم إماراتي لفئة الأفراد و250 درهم إماراتي لفئة النخبة و185 درهم إماراتي للشخص في فئة الفرق.

ويمكن التسجيل في الفعالية من خلال الرابط https://www.premieronline.com/event/ice_warrior_challenge_14th_edition_6515 في موعد أقصاه 17 سبتمبر. وسيكون المشاركون على موعد مع أجواء مفعمة بالمرح مع عروض موسيقية حية، ويحصل المشاركون الذين يكملون السباق على ميدالية مميزة، بالإضافة إلى القميص الخاص بالتحدي، بعد إعادة شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية.

وفاز سكي دبي بجائزة أفضل رياضة/ مغامرة قائمة على الترفيه ضمن جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) لعام 2023، والتي تُعد معيار التميز في قطاع التسلية والترفيه ومناطق الجذب. وحصل سكي دبي على الجائزة لقاء التزامه بتعزيز نمط حياة صحي ونشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال فعاليات تنافسية وترفيهية. وترشحت الوجهة مؤخراً لجائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم من جوائز التزلج العالمية، حيث احتفظت باللقب لسبعة أعوام على التوالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: skidxb.com.

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