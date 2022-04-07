ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف "معرض لندن الدولي للكتاب"

عبد العزيز تريم: نسعى للمساهمة في بناء أجيال مبدعة وتقديم محتوى عربي يلبي تطلعات مجتمعاتنا

مروة العقروبي: نتطلع أن تكون الجائزة خطوة تخدم تطلعات الإمارة في الاستثمار بوعي ومعارف الأجيال الجديدة

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خلال فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة 49 من "معرض لندن الدولي للكتاب" إطلاق الدورة الـ 14 من "جائزة اتصالات لكتاب الطفل"، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة "اتصالات"، وتدشين المنصة الرسمية للجائزة.

وجاء إطلاق الدورة الجديدة من الجائزة والمنصة بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض، وسعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، حيث فتح المجلس باب التسجيل في الجائزة على المنصة الجديدة أمام صناع المحتوى الإبداعي لكتب الأطفال واليافعين، من ناشرين ومؤلفين ورسامين، من دولة الإمارات وكافة أنحاء العالم.

تصميم جديد

وجاء التصميم الجديد لمنصة الجائزة وفقاً لأحدث التقنيات التي تضمن سهولة عملية التسجيل والتقديم على الجائزة، حيث تمكِّن التحديثات الجديدة للمنصة من التحكم في إدخالات كل فئة، بالإضافة أو الحذف أو التعديل عليها، أو إضافة بيانات لم تكن متوافرة، دون الحاجة إلى إنشاء تسجيل جديد.

كما تتيح المنصة للجنة التحكيم مشاهدة الكتب المتقدمة للجائزة وقراءتها عبر الإنترنت، وإضافة تعليقاتهم وملاحظاتهم عليها، إضافة إلى إمكانية تقييم الكتب قبل الاجتماعات الرسمية للجنة التحكيم، بما يضمن توفير الوقت والجهد ودقة النتائج.

نجاح كبير

قال عبد العزيز تريم، المدير العام لـ"اتصالات" في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي: "تعد الخدمة المجتمعيّة من عناصر الريادة التي تميزت بها شركة (اتصالات)، والتي ترى فيها جزءاً رئيساً من أعمالها، وقد شكلت جائزة (اتصالات لكتاب الطفل) واحداً من البرامج التي تقع على قائمة مبادرات الدعم المجتمعي، الذي تسعى من خلاله الشركة إلى الإسهام مع شركائنا في بناء أجيال مبدعة وتقديم محتوى عربي يلبي تطلعات مجتمعاتنا ويؤثر في إحداث نقلات نوعية في الصناعات المعرفية التي تخاطب الأطفال واليافعين".

وفي تصريحها حول فتح باب التسجيل للدورة الرابعة عشر من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، أكدت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن في إطلاق الدورة 14 من جائزة "اتصالات" من معرض لندن الدولي للكتاب، وخلال حضور الشارقة في هذا المحفل الثقافي التاريخي العريق، ضيف شرف على دورته الـ49، دلالة واضحة على ما حققته الشارقة ومبادراتها من إنجازات تعبر عن المشروع الثقافي للإمارة، وإشارة إلى النجاح الكبير الذي حققته الجائزة في الارتقاء بالمنتج المعرفي الذي يخاطب الأطفال واليافعين، والنهوض بالحركة المعرفية لهم ليشكلوا ركائز أساسية في تشكيل مستقبل مجتمعاتهم.

وأضافت: "قدمت (جائزة اتصالات لكتاب الطفل) على مدى سنواتها الـ13 التي مرت كوكبة من المبدعين الذين كرمت نتاجاتهم، وهي لا تزال تسير قدماً لتحقيق غاياتها والوصول بكتاب الطفل العربي إلى مكانة ينافس على المستوى العالمي، ليكون حاضراً بقوة في المحافل والمعارض الدولي، ونتطلع أن تكون لدورة الجديدة من الجائزة فرصة لتقديم أعمال نوعيّة تثري مكتبة الطفل العربي وتخدم تطلعات الإمارة في الاستثمار بوعي ومعارف الأجيال الجديدة".

وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل" 1.2 مليون درهم، توزع على فئاتها الخمسة، حيث خصصت مبلغ 180 ألف درهم لكل فئة من فئاتها، يتقاسمها بالتساوي كل من المؤلف والرسام والناشر بواقع 60 ألف لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية المؤلف والناشر فقط، وبواقع 90 ألف درهم لكل منهما.

كما تم تخصيص مبلغ 300 ألف درهم لبرنامج "ورشة" الذي أطلقته الجائزة عام 2013 بهدف اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال واليافعين وتطوير قدراتهم الإبداعية لتقديم كتب وثيقة الصلة بالجذور الثقافية العربية المحلية وتنافس في ذات الوقت المعايير الدولية.

#بياناتحكومية

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