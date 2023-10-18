تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يقام معرض العطور العربية بمركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، وذلك في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023، حيث يُعد أول معرض للعطور على مستوى مملكة البحرين وسيقام بالتزامن مع معرض الجواهر العربية.

يتم تنظيم معرض العطور العربية من قِبل شركة "إنفورما ماركتس"، والتي تضم ملف من المعارض الشهيرة بما فيهم معرض ومؤتمر ميوس جيو، ومعرض الخريف، ومعرض الجواهر العربية. يجمع معرض العطور العربية أكثر من 40 مشارك من 6 دول لمدة 5 أيام، ويعد بتقديم مجموعة واسعة من العطور ذات الإصدار المحدود والعطور المتخصصة، والعود، والبخور، والشموع.

سيتم تقديم تجربة طهي فريدة واستثنائية تحت مسمى "The Scent Arabia Aromatic Indulgence" خلال المعرض للمؤثرين والاعلاميين. سيتم تقديم مجموعة رائعة من الأطباق التي ابتكرها الشيف لورينزو سيفيريني، رئيس الطهاة في مطعم دو ماري في منتجع وسبا جميرا خليج البحرين، تتسم الاطباق بمزيج من الروائح الشهية للعطور. هذا المزيج المثير من الروائح والنكهات يجعل تناول المأكولات تجربة فريدة من نوعها.

وقال الشيف لورنزو، رئيس الطهاة في مطعم دو ماري في منتجع وسبا جميرا خليج البحرين: «أسلوبي الشخصي في الطبخ يتسم بدمج النكهات والحواس والألوان. كل طبق من أطباقِنا يعكس ابتكارانا وشغفنا في تقديـم تجربـة فريـده، حتى لو كان طبقاً نعرفه جميعاً. شغفي بالطهي لا يقتصر فقط على تغذية الجسم، بل أيضاً على إثارة الحواس وإشعال الخيال. ومن خلال التفاعل بين النكهات والألوان والروائح، أهدف إلى تحويل الأطباق العادية إلى تجارب غير عادية."

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: " “إن رضا الزوار هي أولويتنا القصوى، نهدف هذا العام إلى نقل زوارنا لعالم من العطور والروائح الساحرة من خلال المعرض والأنشطة الترفيهية والتثقيفية. يقدم معرض العطور العربية تجربة كاملة لعالم العطور تتجاوز مجرد الدخول إلى متجر للشراء في المركز التجاري. "

ومع مشاركة مجموعة من العلامات التجارية المرموقة في معرض العطور العربية هذا العام مثل الحواج، ووجوه، وجنيد للعطور، والرصاصي والعديد من شركات العطور الفاخرة الأخرى، ستعرض أحدث منتجاتها ومجموعاتها محدودة الإصدار.

إذا كنت من محبي العطور، فإن معرض العطور العربية فرصة فريدة لاكتشاف عطور جديدة والالتقاء بصانعي العطور وتجربة عالم العطور بطريقة جديدة.

فتح باب التسجيل لزوار معرض العطور العربية وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/400GPd4

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن معرض العطور العربية:

معرض العطور العربية يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة والذي سيقام بجانب معرض الجواهر العربية، والذي تنظمه "إنفورما ماركتس - Informa Markets". وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير في الفترة من ١٤ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣. سيقام على مساحة تزيد عن 2,900 متر مربع، يستقطب معرض العطور العربية محبي العطور، حيث يعرض مجموعة واسعة من العطور المُميزة والفاخرة من منطقة الخليج العربي وأنحاء العالم، تشمل العطور الفريدة من نوعها والعود، والعطور المنزلية، والبخور، والشموع.

نبذة عن شركة إنفورما ماركتس:

يتم تنظيم معرض العطور العربية من قِبل شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets". وتعمل الشركة على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر لها فرصًا تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو. وتضم محفظة الشركة أكثر من 550 حدثًا دوليًا وعلامة تجارية بالعديد من الأسواق والقطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والبناء والعقارات والأزياء والملابس، وكذلك قطاع الضيافة وقطاع المأكولات والمشروبات والصحة والتغذية ومجالات متنوعة أخرى. ومن خلال تنظيم المعارض وتوفير حلول المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات، تُوفر شركة إنفورما ماركتس للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرص للمشاركة واكتساب المعارف والتجارب وتنفيذ الأعمال التجارية معًا. وبصفتها المُنظِّم الرائد للمعارض على مستوى العالم، تهدف الشركة لتعزيز نجاح ونمو مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة، بحيث تمهد لها وسائل جديدة للازدهار طوال العام.

نحقق في إنفورما ماركتس نجاح باهر لمعايير الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال دراسة السوق نقدم نتائج مذهلة لعملائنا. نسعى في وضع الاستدامة ضمن أساسيات أعمالنا وإدارة معارضنا ووظائفنا اليومية.

هدف إنفورما ماركتس هو أن تصبح شركة أكثر استدامة من أي وقت مضى في جميع عملياتها. وتحافظ على التزامها المستمر المدعوم بالبصيرة والابتكار والتعاون في إحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على كل من المجتمعات والصناعات التي تعمل فيها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.informamarkets.com