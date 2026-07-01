جدة : أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة قطاع السيارات في نسختها الرابعة عشرة لعام 2026، عن قرارها بتمديد فترة الترشيحات لكافة أقسام وفئات الجائزة. تأتي هذه الخطوة بدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبرعاية استراتيجية من شركة "جي بي" للتمويل.

وأوضحت اللجنة أن قرار التمديد يهدف إلى إفساح المجال أمام الراغبين في المشاركة، وإعطاء فرصة أكبر لوكلاء السيارات في المملكة للدخول في المنافسة، خاصة مع طرح العديد من الطرازات الجديدة في السوق السعودية مؤخراً ورغبتهم في إدراجها ضمن الترشيحات. كما يتيح هذا التمديد الفرصة للمهتمين من خارج قطاع السيارات للتقدم والترشح لفئة الجوائز الخاصة.

محطات رئيسية في النسخة الـ 14:

انطلاق الحملة: بدأت الحملة الترويجية للنسخة الحالية في شهر مايو الماضي، بناءً على النجاحات الكبيرة التي حققتها الجوائز في أعوامها السابقة.

بدأت الحملة الترويجية للنسخة الحالية في شهر مايو الماضي، بناءً على النجاحات الكبيرة التي حققتها الجوائز في أعوامها السابقة. فئات الجوائز: تضم الجائزة هذا العام 8 فئات متنوعة تشمل السيارات العادية، السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى فئة الإنجازات في رياضة السيارات وغيرها، بمجموع يصل إلى 24 جائزة .

تضم الجائزة هذا العام تشمل السيارات العادية، السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى فئة الإنجازات في رياضة السيارات وغيرها، بمجموع يصل إلى . مرحلة التصويت: سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة للمرشحين في منتصف شهر يوليو القادم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، حيث سيُفتح المجال أمام الجمهور للمشاركة في عملية التصويت.

سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة للمرشحين في عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، حيث سيُفتح المجال أمام الجمهور للمشاركة في عملية التصويت. الحفل الختامي: من المقرر الكشف عن الأسماء الفائزة بالجوائز وتكريمهم في منتصف شهر نوفمبر القادم.

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عبدالرحمن الرمال

مدير التواصل الإعلامي – الجائزة الوطنية لقطاع السيارات

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