المنامة، البحرين : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يقام معرض الجواهر العربية والذي يقدم تشكيلة من المجوهرات والساعات الفاخرة والأحجار الكريمة، وهو أكبر وأرقى معرض للمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط. كما يتضمن المعرض دورات تدريبية احترافية، ويتوقع منظمو المعرض شركة إنفورما ماركتس حضور أكثر من 55,000 ألف زائر خلال الفترة من 14 ولغاية 18 نوفمبر المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.

هذا العام معرض الجواهر العربية يعيد تصور عالم الفخامة بتقديم مجموعات جديدة من المجوهرات والساعات فائقة الجودة لأول مرة في مملكة البحرين. يتضمن المعرض مزيج من التصاميم المعاصرة والجريئة، مستوحى من حركة الآرت ديكو التي تعد من ضمن نظريات اتجاه الحداثة في التصميم، يعتمد على التطبيق العصري للكلاسيكية، بروح فني انتقائي تجمع الأشكال الهندسية البسيطة والزخارف التقليدية، التي تعكس الفخامة والتقدم الاجتماعي والتكنولوجي.

من جانبه، قال محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: “يحتفل معرض الجواهر العربية بجمال وحرفية المجوهرات والساعات. نأمل أن يتمكن زوارنا من التعبير عن فرديتهم وإبداعهم وشعورهم بالأناقة من خلال قطع المجوهرات والساعات المتاحة في معرض الجواهر العربية".

يفتح المعرض أبوابه هذا العام في 5 قاعات مع ميزات جديدة تماماً تشمل غرفة لكبار الشخصيات للتعارف والاسترخاء. علاوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لساعات اليد لعشاق الساعات وهواة جمع الساعات. بالإضافة الى ذلك، يعود جناحRising Stars مجددا لإعطاء فرصة لمصممي المجوهرات الشباب لعرض تصاميمهم. كما يعود "سوق الذهب" البحريني التقليدي مرة أخرى بعد النجاح الباهر لسنة 2022.

وستشارك أكاديمية دبي للتصميم بتنظيمها عددًا من الدورات التدريبية الأساسية والاحترافية في مجال تصميم المجوهرات. يقدمها نخبة من الخبراء لمحترفي وهواة صناعة المجوهرات خلال الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة وهذه الورش متاحة لجميع المهتمين من المبتدئين إلى الطلاب المتقدمين تشمل:

تشكيل المجوهرات: عرض الأحجار الكريمة

تشكيل المجوهرات: تركيبة تصميم المجوهرات

ورشة عمل التصنيع: سوار الرابط

ورشة عمل التصنيع: القرط اللؤلؤي المتدلي

وسيحصل المشاركون في معرض الجواهر العربية والطلاب في البحرين على خصم بنسبة 20% على رسوم حضور ورش العمل التي ستقدمها أكاديمية دبي للتصميم.

ولإثراء المعرض وجعله الملتقى المفضل لعشاق المجوهرات والساعات، سيتم عقد عددٍ من ورش العمل المبتكرة وسيعقد برنامج حواري شامل حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام في معرض الجواهر العربية على مسرح Diamond Dialogues الحضور مجاني ومتاح لكافة الزوار

ستقام النسخة 31 من معرض الجواهر العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في القاعات 3 و5 و6 و7 و8 في مركز البحرين العالمي للمعارض.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: https://www.jewelleryarabia.com

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نبذة عن معرض الجواهر العربية:

يُقام معرض الجواهر العربية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وهو أكبر وأرقى معرض للمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط تنظمه شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets".

تأسست عام 1992 ويتم عرض التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة، ومجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات المصنوعة باحترافية عالية، والأحجار الكريمة، وأدوات الكتابة الفنية والدقيقة، والاكسسوارات الفاخرة وغيرها من أنحاء العالم.

يفتح المعرض أبوابه هذا العام في 5 قاعات مع ميزات جديدة تماماً تشمل غرفة لكبار الشخصيات للتعارف والاسترخاء. علاوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لساعات اليد لعشاق الساعات وهواة جمع الساعات. بالإضافة الى ذلك، يعود جناحRising Stars مجددا لإعطاء فرصة لمصممي المجوهرات الشباب لعرض تصاميمهم. كما يعود "سوق الذهب" البحريني التقليدي مرة أخرى بعد النجاح الباهر لسنة 2022. وأخيراً، سيتم عقد برنامج حواري شامل حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام في معرض الجواهر العربية على مسرح Diamond Dialogues.

كما يستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل المبتكرة والبرامج الأخرى كجزء من هدفها لتصبح منصة تعليمية رائدة لعشاق المجوهرات. ستقدم أكاديمية دبي للتصميم عددًا من الدورات التدريبية طوال فترة الفعالية.

ستقام النسخة 31 من معرض الجواهر العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في القاعات 3،5،6،7،8 في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.jewelleryarabia.com

نبذة عن شركة إنفورما ماركتس:

يتم تنظيم معرض الجواهر العربية من قِبل شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets". وتعمل الشركة على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر لها فرصًا تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو. وتضم محفظة الشركة أكثر من 550 حدثًا دوليًا وعلامة تجارية بالعديد من الأسواق والقطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والبناء والعقارات والأزياء والملابس، وكذلك قطاع الضيافة وقطاع المأكولات والمشروبات والصحة والتغذية ومجالات متنوعة أخرى. ومن خلال تنظيم المعارض وتوفير حلول المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات، تُوفر شركة إنفورما ماركتس للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرص للمشاركة واكتساب المعارف والتجارب وتنفيذ الأعمال التجارية معًا. وبصفتها المُنظِّم الرائد للمعارض على مستوى العالم، تهدف الشركة لتعزيز نجاح ونمو مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة، بحيث تمهد لها وسائل جديدة للازدهار طوال العام.

نحقق في إنفورما ماركتس نجاح باهر لمعايير الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال دراسة السوق نقدم نتائج مذهلة لعملائنا. نسعى في وضع الاستدامة ضمن أساسيات أعمالنا وإدارة معارضنا ووظائفنا اليومية.

هدف إنفورما ماركتس هو أن تصبح شركة أكثر استدامة من أي وقت مضى في جميع عملياتها. وتحافظ على التزامها المستمر المدعوم بالبصيرة والابتكار والتعاون في إحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على كل من المجتمعات والصناعات التي تعمل فيها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.informamarkets.com