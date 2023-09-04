

معرض الجواهر العربية سيضم650 من العلامات التجارية المحلية والعالمية المرموقة في صناعة وتصميم المجوهرات الفاخرة من أكثر من 30 دولة.

المنامة، البحرين : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يقام معرض الجواهر العربية 2023، خلال الفترة من 14 ولغاية 18 نوفمبر المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد بمنطقة الصخير، ويعد المعرض الحدث الأبرز في مجال المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي بنسخة جديدة حصرية في 5 قاعات ليعزز تجربة كلًّ من التجار والزوار.

كما في السنوات السابقة معرض الجواهر العربية الذي تنظمه "إنفورما ماركتس"، يساهم في جعل مملكة البحرين الوجهة الامثل لعشاق الرفاهية والفخامة من جميع أنحاء العالم. سيضم هذا الحدث المرتقب ما يتجاوز 650 من العلامات التجارية المحلية والعالمية المرموقة في صناعة وتصميم المجوهرات الفاخرة تنتمي لأكثر من 30 دولة.

يشكل الحدث عرضاً رائعاً لمدة 5 أيام للتصاميم الكلاسيكية والمعاصرة، ومجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة وأدوات الكتابة الجميلة والإكسسوارات الفاخرة، منها مجوهرات آسيا ومركز البحرين للمجوهرات، ومجوهرات آسيا وغيرها من العلامات التجارية الرائدة في المجال.

يعتبر معرض الجواهر العربية 2023 منصة بارزة عالمية لعرض المجموعات الحصرية وقطع محدودة الإصدار في سوق الشرق الأوسط. كما تشهد النسخة 31 من معرض الجواهر العربية زيادة بنسبة 20٪ في مشاركة العلامات التجارية الجديدة، من بينها شركة مجوهرات جوهرة وغيرها الكثير.

وبهذه المناسبة، قال محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: "بينما نتطلع للمستقبل، قد بلغت قيمة حجم السوق للمجوهرات والساعات العالمية 340.69 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.23٪ بين 2023-2026. أكثر من أي وقت مضى من المهم أن يتكيف صانعو المجوهرات والساعات مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة."

"كما يهدف معرض الجواهر العربية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، كونه يمتلك تاريخاً عريقاً في تزويد المتسوقين بإمكانية الوصول إلى شركات المجوهرات الفاخرة غير المتوفرة في السوق المحلي، بالإضافة الى تواجد الشركات المحلية في مساحة مخصصة مع تقديم عروض خيالية. يحرص المعرض على تواجد العلامات التجارية بشتى أصنافها لتلبية جميع أذواق الزوار، فإن معرض الجواهر العربية حدث لا يفوت." أضاف قائلا.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: https://www.jewelleryarabia.com

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نبذة عن معرض الجواهر العربية:

يُقام معرض الجواهر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في مملكة البحرين، وهو أكبر وأرقى معرض للمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط تنظمه شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets".

تأسست عام 1992 ويتم عرض التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة، ومجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات المصنوعة باحترافية عالية، والأحجار الكريمة، وأدوات الكتابة الفنية والدقيقة، والاكسسوارات الفاخرة وغيرها من أنحاء العالم.

يفتح المعرض أبوابه هذا العام في 5 قاعات مع ميزات جديدة تماماً تشمل غرفة لكبار الشخصيات ونادي السادة للتعارف والاسترخاء. علاوة على ذلك، تم ترتيب منطقة مخصصة لساعات اليد ومنطقة للإلكترونيات المنزلية. بالإضافة الى ذلك يعود جناحRising Stars مرة أخرى لتسليط الضوء على مصممي المجوهرات والعلامات التجارية الناشئة.

كما ستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل المبتكرة والبرامج الأخرى كجزء من هدفها لتصبح منصة تعليمية رائدة لعشاق المجوهرات. ستقدم أكاديمية دبي للتصميم عددًا من الدورات التدريبية طوال فترة الفعالية، وسيتم تنظيم برنامج حوارات حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام في معرض المجوهرات العربية.

ستقام النسخة 31 من معرض الجواهر العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في القاعات 3،5،6،7،8 في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.jewelleryarabia.com

نبذة عن شركة إنفورما ماركتس:

يتم تنظيم معرض الجواهر العربية من قِبل شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets". وتعمل الشركة على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر لها فرصًا تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو. وتضم محفظة الشركة أكثر من 550 حدثًا دوليًا وعلامة تجارية بالعديد من الأسواق والقطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والبناء والعقارات والأزياء والملابس، وكذلك قطاع الضيافة وقطاع المأكولات والمشروبات والصحة والتغذية ومجالات متنوعة أخرى. ومن خلال تنظيم المعارض وتوفير حلول المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات، تُوفر شركة إنفورما ماركتس للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرص للمشاركة واكتساب المعارف والتجارب وتنفيذ الأعمال التجارية معًا. وبصفتها المُنظِّم الرائد للمعارض على مستوى العالم، تهدف الشركة لتعزيز نجاح ونمو مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة، بحيث تمهد لها وسائل جديدة للازدهار طوال العام. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.informamarkets.com