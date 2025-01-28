الشارقة، أسدلت مجموعة ألف العقارية - المطور العقاري الأبرز في الشارقة - الستار على مشاركة ناجحة بمعرض إيكرس 2025 الذي اختتم فعالياته مؤخراً في الإمارة بمشاركة واسعة لنخبة من أبرز صنّاع العقار في المنطقة، حيث أبرمت المجموعة ألف و 6 صفقات عقارية بقيمة بلغت 1,371,547,922 مليار درهم.

وأطلقت مجموعة ألف العقارية على هامش المعرض المذكور مشروعها العصري الرائد "الممشى همسه"، وهو المشروع الأحدث ضمن محفظة مشاريع المجموعة، وقد طبقت فيه معايير جديدة للمجتمعات السكنية بما شكله من نموذج يجمع بين رفاهية المعيشة، والمساحات الخضراء، والمرافق ذات الطابع العائلي المنسجمة مع متطلبات الحياة المعاصرة.

وفي هذه المناسبة، قال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: "يسرنا تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي سلط الضوء على ما تتمتع به المجموعة من ثقة بين أوساط المستثمرين الذين اشادوا بالانجازات المتحققة من خلال مشاريع تلبي تطلعاتهم، وتعكس حجم الثقة بسوق العقار المتألق في الشارقة والمنطقة من نمو، وتدفع باتجاه تأسيس مشاريع مستقبلية مستدامة ترتقي بالمشهد العقاري في الإمارة والمنطقة، وتدفع باتجاه التنافسية والريادة النجاح".

على صعيد متصل استعرضت ألف العقارية خلال المشاركة مشروعيها البارزين، "ألفه" الذي يضم أكبر حديقة خاصة بمساحة 57 الف متر مربع، ويجمع بين المساحات المائية والمناظر الطبيعية المباشرة، وأشاد رواد المعرض بتصميم "ألفه" المستدام الذي ينسجم مع رفاهية السكان وتعزيز روابطهم المجتمعية، ويدمج بين المساحات السكنية والتجارية مع الطبيعة بشكل متفرد.

كما استعرضت مجموعة ألف العقارية مشروعها الثاني "حيان"، الذي يناغم بين الطبيعة والمستقبل، وتم تصميمه ليعكس نمط الحياة المنسجمة بين أحضان الطبيعة لوقوعه في أكثر المشاريع الخضراء كثافة في الشارقة، وتميزه بوجود أكبر بحيرة للسباحة هناك، إضافة لاحتوائه على مناطق خاصة للزراعة العضوية.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة 12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على غوغل: www.alefgroup.ae

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