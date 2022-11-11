تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان في اجتماعات الدورة "133" لمجلس اتحاد الغرف العربية، واجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي "59" والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت، بهدف بحث ومناقشة أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد العربي والخليجي، ومثل غرفة عجمان سعادة مريم خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سعادة حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف الامارات.

وأشادت سعادة مريم النعيمي، بجهود اتحاد الغرف العربية في توفير منصة مستدامة للتنسيق وتوطيد التعاون والعلاقات الاقتصادية بين الغرف العربية، وتعزيز واستدامة نمو اعمال منشآت القطاع الخاص عبر زيادة حجم التجارة البينية بين الدول وخاصة في ظل الممكنات والموارد التي تتميز بها الدول العربية ككل.

وأضافت "مخرجات وتوصيات اجتماعات اتحاد الغرف العربية لها دور رئيسي في انسيابية ومرونة حركة التجارة وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتدفقاتها بين الدول العربية، وكذلك تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبعها الغرف في تنمية واستدامة أنشطة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة".

وعلى جانب آخر أكدت، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، على جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع ممكنات الاقتصاد الخليجي ودعم تنافسيته والوقوف على رصد التحديات ومعالجتها، الأمر الذي انعكس في تخطي التبعات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي، وساهم بشكل مباشر في نمو حجم الناتج الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في ظل الدعم الذي توفره الحكومات الرشيدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت مريم النعيمي، إلى حرص غرفة عجمان بتوجيهات مجلس إدارتها على تعزيز حضورها في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية، ومجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تأكيداً على دورها الرائد في صناعة القرار وسم السياسات الاقتصادية وصياغة مستقبل القطاع الاقتصادي العربي والخليجي، وإيجاد فرصة للتواصل المباشر مع غرف التجارة والصناعة لتبادل الخبرات ورصد أفضل الممارسات.

#بياناتحكومية

- انتهى -