شملت سوق الشارقة، الحمرية، كلباء، الذيد وخورفكان

للنشر الفوري، الشارقة، استقبلت أسواق الشارقة للمواشي التي تضم سوق الشارقة، الحمرية، كلباء، الذيد وخورفكان، أعداداً كبيرة من الزوار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار في جميع الأسواق ما يزيد على 13199، وصل سوق الشارقة على النسبة الأكبر والتي بلغت 75 % من اجمالي عدد الزوار في الإمارة.

وارتفعت أعداد الأضاحي في سوق الشارقة للمواشي بشكل ملحوظ، اذ بلغت 9891 أضحية هذا العام مقابل 7204 للعام 2022. ما يؤكد جودة المرافق والخدمات التي يوفرها السوق وفق أعلى المعايير العالمية.

وعبر المهندس عبدالله الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي، عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي حققها السوق خلال فترة العيد. مؤكداً أن سير العمليات خلال أيام العيد جاء ضمن الخطة تم إعدادها من قبل إدارة أسواق المواشي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، والجهات المتعاونة.

وأضاف الشامسي أن سوق الشارقة للمواشي ملتزم بمواصلة تحسين الخدمات المقدمة للزوار بشكل دائم. اذ يتم تطوير الخدمات والتسهيلات وتحسينها لتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة، وتعزيز ثقة العملاء في السوق، بما يعزز دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

مسلخ الحمرية:

هذا وسجل مسلخ الحمرية، إقبالًا خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبل 93 زائرًا وتم ذبح 186 أضحية، باتخاذ أعلى معايير الجودة والنظافة.

وأوضح المسؤولون في المسلخ أنه تم توفير كافة الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الزوار، بما في ذلك مناطق الذبح والانتظار، إلى جانب التعقيم المستمر للحفاظ على النظافة والسلامة العامة. اذ يُعد مسلخ الحمرية أحد المسالخ المعتمدة في الشارقة، ويعمل على تلبية احتياجات المنطقة.

سوق كلباء للمواشي:

فيما شهد سوق كلباء للمواشي، إقبالًا لافتاً خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد الزوار 1528 زائرًا الذين توافدوا لشراء وذبح أضاحيهم. وقد تم ذبح 1368 أضحية متنوعة لتلبية احتياجات وتفضيلات المشترين.

ويمتاز سوق المواشي في كلباء بتوفير تشكيلة واسعة من الأضاحي الصحية والجودة العالية. حيث يقدم السوق مجموعة متنوعة من الأبقار والأغنام والماعز التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. كما يتميز السوق أيضاً بالتزامه بمعايير الجودة العالمية في تربية وتغذية المواشي.

وتحرص إدارة السوق على توفير بيئة آمنة ومريحة للزوار. تم تنظيم المساحات وتوفير مناطق الانتظار المناسبة لتسهيل عمليات الأضاحي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صحية وتعقيم دوري للحفاظ على النظافة العامة والسلامة الصحية.

سوق خورفكان للمواشي:

شهد سوق خورفكان للمواشي إقبالًا من قبل المضحين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد الزوار 854 زائرًا وقد تم ذبح 783 أضحية لتلبية احتياجات الزوار.

وقد قامت إدارة سوق خورفكان للمواشي باتخاذ إجراءات مسبقة لضمان سلامة الزوار والعاملين في السوق، حيث تم تنظيم المساحات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان الامتثال لإجراءات الوقاية، كما تم توفير محطات للتعقيم والتطهير بشكل منتظم لضمان بيئة آمنة للزوار.

وبهذا، يستمر سوق خورفكان في تقديم خدماته المميزة وتلبية احتياجات الزوار والمجتمع المحلي.

سوق الذيد للمواشي:

شهد سوق الذيد للمواشي إقبالًا ملحوظًا من قبل الزوار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد الزوار 740 زائراً. حيث تم ذبح 1157 أضحية في السوق، وذلك بهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتقديم الخيارات المتنوعة للزوار.

يتميز سوق الذيد بجوه التقليدي والودي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها والتعرف على تراث وثقافة المنطقة، كما يوفر السوق أجواء مميزة للتسوق وتجربة ممتعة للزوار.

وبهذا، تواصل أسواق المواشي في الشارقة بتقديم خدماتها المميزة والتي تلبي توقعات الزوار وتعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات في هذه الفترة المباركة وخارجها من العام.

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