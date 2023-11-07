18 شركة من دبي تناقش فرص التوسع بالأسواق الأفريقية

لوتاه: السوق الرواندية جزء أساسي من الأسواق التي تستهدفها الغرفة لتنويع التجارة مع القارة الأفريقية والارتقاء بها بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويتواءم مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة

لوتاه: بعثتنا لرواندا تستهدف مساعدة أعضائنا على التوسع بالسوق الرواندية واستقطاب المزيد من الشركات إلى الإمارة ورفع قيمة التبادل التجاري الثنائي بين دبي ورواندا

وزير التجارة والصناعة في رواندا: صادرات رواندا إلى دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2023 قد بلغت 211.51 مليون دولار أمريكي أي ما يوازي حوالي 50% من إجمالي صادرات رواندا، وزيارة بعثة غرفة دبي العالمية مؤشر إضافي على الرغبة بتعزيز التعاون المشترك

بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى رواندا 211.14 مليون دولار أمريكي (حوالي 777 مليون درهم) خلال الفترة 2018 وحتى يونيو 2023

تركزت الاستثمارات من دبي إلى رواندا في قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، وخدمات الأعمال، والمكونات الكهربائية

دبي: نسقت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 130 اجتماع عمل ثنائي بين شركات من دبي ونظرائها في رواندا، وذلك في أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى منطقة شرق أفريقيا، والتي تضم 18 شركة عاملة في الإمارة من 8 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

ونظمت الغرفة أمس منتدى أعمال في كيغالي عاصمة رواندا، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كيغالي، واتحاد القطاع الخاص في رواندا، ومجلس التنمية الرواندي، شارك فيه 150 مشارك منهم شخصيات حكومية رواندية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الرواندية والأفريقية الراغبة بتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم (حوالي 544.5 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2026.

وشهد المنتدى كلمات لسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ ومعالي جان كريسيستومي نجابتسنزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا؛ والسيدة جين فرانسواز موبيليجي، رئيسة اتحاد القطاع الخاص في رواندا بالإنابة. وحضر المنتدى محمد الكعبي، رئيس الخدمات المساندة والشؤون القنصلية في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كيغالي.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي ترأس البعثة التجارية، على القواسم المشتركة التي تربط بين مجتمعي الأعمال في دبي ورواندا، وتركيزهما على الابتكار والقطاعات الرقمية والتقنية، معتبراً ان السوق الرواندية هي جزء أساسي من الأسواق التي تستهدفها الغرفة لتنويع التجارة مع القارة الأفريقية، والارتقاء بها بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويتواءم مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة بدعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية العام 2024.

وأضاف لوتاه قائلاً:"ما زال عدد الشركات من رواندا المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي دون طموحاتنا رغم الإمكانات الكبيرة المشتركة، حيث يبلغ العدد 26 شركة نشطة، منها 8 شركات جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الفترة يناير- سبتمبر2023. كما نتطلع كذلك لرفع قيمة تجارة دبي الخارجية مع رواندا والتي بلغت 653.4 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022. زيارتنا لرواندا تستهدف مساعدة أعضائنا على التوسع بالسوق الرواندية واستقطاب المزيد من الشركات إلى الإمارة، ورفع قيمة التبادل التجاري الثنائي وهي أهداف نتطلع لتحقيقها بدعم من شركائنا في رواندا".

وبدوره أشار معالي جان كريسيستومي نجابتسنزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا إلى تمتع جمهورية رواندا ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات ثنائية قوية، حيث يعتبر منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة دبي العالمية في رواندا مؤشر إضافي على الإلتزام والرغبة بتعزيز التعاون المشترك والارتقاء به، لافتاً إلى أن صادرات رواندا إلى دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2023 قد بلغت 211.51 مليون دولار أمريكي، أي ما يوازي حوالي 50% من إجمالي صادرات رواندا، في حين بلغت واردات رواندا من الإمارات 87.26 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى وجود مجال للنمو التجاري بين البلدين.

ولفت معاليه إلى أن رواندا تعتبر من الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة، حيث تتميز بالأمان وقلة المخاطر التي تواجه المستثمرين، وبيئتها المحفزة للأعمال فيما يتعلق بالحوكمة، بالإضافة إلى مكانتها المتقدمة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، داعياً الشركات المشاركة في بعثة غرفة دبي العالمية إلى التوسع في السوق الرواندية.

وعرّف حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، الحضور بالمشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الأفريقية ورواد الأعمال في رواندا.

وحددت غرفة دبي العالمية عدداً من الفرص الاستثمارية لشركات الإمارة في رواندا شملت فرص استيراد وفرصاً استثمارية، حيث تركزت فرص الاستيراد في منتجات الحبوب والدقيق والدهون والشمع والزيوت النباتية والحيوانية والقهوة والشاي والبهارات. وتشمل قطاعات الفرص الاستثمارية التي حددتها الغرفة في رواندا كل من قطتاعات النقل والتخزين والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال.

وحسب بيانات "إف دي آي إنتيليجنس"، بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى رواندا 211.14 مليون دولار أمريكي (حوالي 777 مليون درهم) خلال الفترة 2018 وحتى يونيو 2023 وتركزت في قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات وخدمات الأعمال والمكونات الكهربائية. واستحوذت دبي على 77% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في رواندا. ويقدر عدد الشركات من دبي المسجلة في رواندا بـ 8 شركات.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الخدمات اللوجستية والتشريعات الجمركية والقطاعات الاستثمارية والمالية في رواندا، حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد ممارسة الأعمال في رواندا، مع الإجابة على كافة استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية بين ممثلي شركات دبي ورواندا.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها الشركات المشاركة بالبعثة التجارية كل من التشييد والبناء، والمواد الكهربائية، والطاقة والطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والضيافة والأثاث، وتقنية المعلومات، وتجارة التجزئة، والتجارة.

وتلتزم غرفة دبي العالمية بتمكين شركات دبي من التوسع بنجاح في الأسواق العالمية، مدعومة بشبكة قوية من المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية في مختلف أنحاء العالم.

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