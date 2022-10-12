تحت رعاية منصور بن محمد

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي تنطلق منافسات النسخة التاسعة من "سباق دبي لجري السيدات" السباق الأكبر من نوعه المخصص للسيدات في المنطقة، في الساعة السابعة صباح يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، الذي تنظمه مجموعة "بلان بي" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى، في جزيرة بلو ووترز في دبي، ويمتد السباق لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق حتى يوم 6 نوفمبر 2022 عبر موقع بريمير أونلاين من خلال الرابط https://www.premieronline.com/event/dubai_womens_run_2022_6116، وتتاح المشاركة للنساء والفتيات من سن 12 عامًا فما فوق، ويمكن للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا المشاركة أيضًا برفقة ذويهم.

ويعد سباق دبي لجري السيدات الحدث الأهم في سباقات الجري للسيدات الذي يجمع بين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات والذي سيتم تنظيمه هذا العام في منطقة سياحية فريدة هي جزيرة "بلو ووترز"، وستجري المتسابقات في مختلف شوارع الجزيرة وتكون الانطلاقة والختام بجوار (عين دبي) الأكبر من نوعها في العالم.

وقال هارميك سينغ: "نتوقع أن يصل عدد المشاركات في الحدث إلى أكثر من 6000 مشاركة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ونحن فخورون بأن نكون جزء من هذه الفعالية التي تُمكن المرأة من تحقيق المزيد من النجاحات، نجح سباق دبي لجري السيدات، على مدار 10 سنوات في تحقيق نمو هائل واكتسب شعبية كبيرة، ليعكس سلسلة النجاحات التي تسجلها دبي كموطن للأحداث والفعاليات المميزة عالمياً، وتنظيمنا لهذا الحدث المهم يعد إنجازًا كبيرًا لنا، فهذا الحدث يعكس صورة دبي المشرقة ليس فقط على الصعيد الإقليمي ولكن على الصعيد العالمي أيضًا، ونعمل مع فريق متحمس لإنجاح السباق على أفضل مستوى".

ومن جانبه قال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى: "يمتلك السباق هذا العام طابعاً خاصاً، خصوصاً مع الدور الرائد للمرأة في بناء دولة الإمارات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها في كافة مجالات الحياة لتكون مصدراً للإلهام والفخر، وسيحظى سباق دبي لجري السيدات هذا العام بمستوى كبير من الإثارة والمنافسة القوية، بما يتسق مع رؤية اتحاد ألعاب القوى للوصول باللعبة إلى آفاق التطور الذي يترجم التطلعات المرجوة، لأن الفائز في نهاية الأمر هي المرأة التي تعزز مكانتها المرموقة في المجتمع، وبدورنا كاتحاد مسؤول عن نشر وتطوير رياضة ألعاب القوى في الدولة فنحن حريصون على مشاركة رياضياتنا من لاعبات الأندية والمنتخب الوطني في هذا الحدث خاصة وأن بعد تطور مستوى لياقتهن في الفترة الأخيرة".

وكان مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى وشركة بلان بي المنظمة للحدث قد كشفوا عن تفاصيل "سباق دبي لجري السيدات"، في مؤتمر صحفي سابق حضره الممثل الهندي الشهير سانجاي دوت سفير السباق.

#بياناتحكومية

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