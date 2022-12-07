أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك اليوم أن قيمة الصفقات والعقود التي تم توقيعها خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان شؤون الرئاسة، في الفترة ما بين 6 ولغاية 8 ديسمبر في مركز ابوظبي الوطني للمعارض، قد بلغت 1.31 مليار درهم.

وشهد اليوم الأول توقيع 31 صفقة، حيث وقعت شركة أدنوك 4 صفقات بقيمة وصلت قيمتها مليار درهم مع كل من شركة سيدوكسو كيلفين، وشركة رويال، وشركة أبيكس، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق لتقديم خدمات التموين الغذائي، فيما وقعت شركة مطارات أبوظبي صفقة بقيمة 150 مليون درهم مع شركة فرانسوا بوريان لإنشاء أول مصنع للمنتجات الدوائية المستخلصة من حليب الأبل.

كما وقعت شركة كابيتال للضيافة التابعة لمجموعة أدنيك 6 صفقات بقيمة 41 مليون درهم، فيما وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وشركة أكورا صفقة بقيمة 17,99 مليون درهم.

وابرمت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 10 صفقات بقيمة 35 مليون درهم مع عدد من الشركات المحلية والدولية. كذلك أعلنت شركة رويال لخدمات التموين عن إبرام 4 صفقات بقيمة 16 مليون درهم، في حين وقعت شركة سيدوكسو كيلفين 5 صفقات بقيمة 39 مليون درهم مع مجموعة من الشركات.

كما شهد اليوم الأول توقيع 14 مذكرة تفاهم، بما فيها مذكرة التفاهم بين شركة سلال وشركة كابيتال للخدمات، وكذلك مذكرة تفاهم بين سلال واللولو هايبر ماركت، ومذكرة تفاهم بين شركة سلال وجمعية أسواق عجمان، واتفاقية شراكة بين سلال وشركة دانا لرعاية الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا الزراعية. وشهد أيضاً توقيع 3 مذكرات تفاهم بين دائرة البلديات والنقل وكل من شركة الظاهرة الزراعية، ومذكرة أخرى مع شركة جنان للاستثمار بالإضافة مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط للأعلاف.

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