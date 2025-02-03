الأندية الإماراتية تتألق في منافسات مسابقات اليوم الأول

الإمارات العربية المتحدة، إمارة الشارقة: برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، انطلقت اليوم، 2 فبراير 2025، فعاليات النسخة الـ13 من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين في الفترة من 2 حتى 4 فبراير2025، بمشاركة 181 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون في 70 مسابقة متنوعة.

وأُقيمت مسابقات البطولة على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين بالدوائر الحكومية والأندية الرياضية الإماراتية، والرعاة للملتقى.

وشهدت الفرق الإماراتية تألقاً كبيراً، إذ حصد لاعب نادي العين لأصحاب الهمم محمد الكعبي الميدالية الذهبية في مسابقة القرص، وحصل لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم عباد علي على ميدالية برونزية في مسابقة القرص، وفازت اللاعبة مريم الزيودي من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية في مسابقة الجلة، وحصلت مريم المطروشي من نادي خورفكان للمعاقين في منافسات الجلة على الميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة نادي أبو ظبي لأصحاب الهمم خديجة السويدي الميدالية الفضية في مسابقة الجلة، وحصلت اللاعبة فاطمة الكيبالي من نادي الثقة للمعاقين على المركز الثالث في مسابقة الجلة.

وحققت اللاعبة رحمة عاصم من نادي الثقة للمعاقين في منافسات الجري 100 متر فئة T35l37l36 الميدالية البرونزية.

كما حقق عدد من المشاركين من الدول المشاركة مراكز متقدمة ونالوا الميداليات الذهبية، ومنهم علي النخيلي من المملكة العربية السعودية في سباق 100 متر جري، واللعبة الألمانية كاترين مولر عن فئة جري سيدات، واللاعب الأسترالي سامويل كارتر عن فئة 100 متر كراسي متحركة، واللاعبة أنيس أليز أنجلين من موريشيز عن فئة جري سيدات 100 متر.

وشهدت المسابقات في يومها الأول منافسة قوية بين المشاركين، حيث تميز أدائهم بالروح العالية والتحدي الكبير، إذ كانت هناك منافسات مثيرة في مختلف الفئات، وأظهرت فيها العديد من الأسماء الواعدة قدرتها على التميز، مما جعل المنافسات في سباقات الجري ورمي الأقراص والجلة والرمي بالصولجان محط أنظار الحضور، مع العديد من الانتصارات المثيرة التي جعلت الجو العام حافلاً بالحماس.

وتبارى اللاعبون بروح رياضية عالية، مع تميز واضح من اللاعبين البارالمبيين الذين قدّموا مستويات متقاربة من التفوق في مختلف المسابقات مع دخول بعض الأسماء الجديدة في ساحة المنافسة، مما أضاف الإثارة للبطولة.

من جانبه، عبر يوسف الدوبي، مدير البطولة، عن فخره الكبير بالاهتمام الذي تحظى به البطولة من قبل القيادة الرشيدة بإمارة الشارقة، مهنئاً الفائزين بمسابقات البطولة في اليوم الأول من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، والتي شهدت منافسات قوية ومثيرة بين جميع المشاركين، مما عكس مستوى الاحترافية العالي والروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعبون، مؤكداً أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية، من شأنها أن ترفع من مستوى اللياقة لدى اللاعبين، وترفع من تصنيفهم الدولي من خلال احتكاكهم مع لاعبين وأبطال من مختلف دول العالم ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.

وتابع: نحن فخورون جداً بما تحقق في اليوم الأول من أداء متميز، سواء من حيث التنظيم أو من خلال التحديات التي قدمها اللاعبون في مختلف المسابقات، ونتطلع إلى استكمال البطولة بروح عالية من التنافس والإيجابية، ونوجه شكرنا لجميع اللاعبين على تفانيهم وجهودهم الكبيرة التي بذلوها في المنافسات، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والتفوق في المسابقات خلال أيام الملتقى، حيث سنبقى ملتزمين خلال الملتقى بتقديم كل ما هو أفضل لدعم رياضة ذوي الإعاقة.

بدورهم عبر الفائزون في اليوم الأول للبطولة عن شعورهم بالفخر والسعادة لتحقيق نتائج متميزة في منافساتهم، معربين عن امتنانهم وشكرهم للجماهير لدعمهم وتشجيعهم لهم، حيث كان لهم دور كبير في تحفيزهم لتحقيق التميز والفوز.

كما وجه الفائزون شكرهم العميق إلى نادي الثقة للمعاقين على التنظيم المتميز لهذا الحدث الرياضي الكبير، والذي وفّر لهم بيئة مثالية للتنافس، معربين عن امتنانهم الكبير للقيادة الرشيدة في إمارة الشارقة على دعمها المستمر لذوي الإعاقة، مما يعكس التزامها العميق بتطوير رياضة المعاقين ورفع مستوى المشاركة الرياضية في الدولة.

كما أعرب المشاركون في البطولة عن رغبتهم في مواصلة العمل بجد لتحسين مستوياتهم في المنافسات القادمة، مؤكدين أن الملتقى يشكل فرصة هامة لاكتشاف قدراتهم والتألق في مجالاتهم الرياضية وتحسين مستوياتهم البدنية والرياضية.

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