نخبة من القيادات الحكومية وقطاع الأعمال والأكاديميين تستكشف إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الفعالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد اليوم عن توسيع شبكته العالمية، حيث يستضيف متحف المستقبل في دبي، بالتعاون مع نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمر الذكاء الاصطناعي من الجاهزية إلى النمو المتسارع يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024.

يشارك في المؤتمر نخبة من القيادات الحكومية وقطاع الأعمال والأكاديميين لاستكشاف إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الفعالة وتأثيرها على مختلف القطاعات ودور ابتكارات الذكاء الاصطناعي في دفع نمو الأسواق العالمية.

وقال كريم لاخاني، رئيس معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد (D^3) وأستاذ إدارة الأعمال بكلية هارفارد للأعمال: "يجسد هذا المؤتمر التزامنا بتعزيز الفهم العالمي لإمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات والمجتمعات، وسوف يستقطب قادة القطاعات في دولة الإمارات، التي تعد في طليعة الدول التي تسهم في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، من أجل تحفيز الرؤى والتعاون لدفع الابتكار وتعزيز الممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم".

يعد معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد (D^3) شبكة عالمية تضم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعلماء من عدة تخصصات بالإضافة إلى قادة قطاع الأعمال الذين يركزون على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية للنهوض بالأعمال والمجتمع. ويقوم معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد بإجراء بحوث علمية لوضع حلول لتحديات الأعمال، وتقديم رؤى من خلال التعاون المؤسسي وورش العمل. ومؤخراً، بدأ المعهد في تطوير برنامج افتراضي لتحسين مهارات الذكاء الاصطناعي بعنوان "غير يوم عملك مع الذكاء الاصطناعي"، والذي من المقرر الكشف عنه الأسبوع المقبل.

يُشارك في مؤتمر "الذكاء الاصطناعي من الجاهزية إلى النمو المتسارع" معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الذي سيفتتح المؤتمر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد بما في ذلك كريم لاخاني، وفنغ تزو، أستاذ إدارة الأعمال، وتيسيدال نيللي أستاذة إدارة الأعمال والعميد المشارك للتطوير والأبحاث بكلية هارفارد لإدارة الأعمال. كذلك، تشارك في المؤتمر قيادات من جهات بحثية ومؤسسات اقتصادية مثل مايكروسوفت وجي بي مورغان ومعهد الابتكار التكنولوجي.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إستراتيجيات تطوير قوة عاملة مؤهلة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوكمة الأخلاقية والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. ستسلط المناقشات الضوء على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق الشركات الناشئة وإحداث ثورة في التجارة العالمية مع دراسة قدرتها على تحويل الخدمات العامة من خلال توظيف حلول مسؤولة وفعالة.

ويؤكد تنظيم مؤتمر "الذكاء الاصطناعي من الجاهزية إلى النمو المتسارع" على التزام دولة الإمارات بتطوير التكنولوجيا والنمو الاقتصادي، ويستعرض الإستراتيجية الطموحة للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودورها الرائد في تعزيز التعاون الدولي.

وقال السيد صالح لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إن " مؤتمر الذكاء الاصطناعي من الجاهزية إلى النمو المتسارع يعتبر محفزاً للتحول والتطور، فمن خلال الجمع بين القادة والخبراء والمبتكرين العالميين، نقوم بإنشاء منصة لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على مختلف القطاعات والمجتمعات. وتعتبر دبي، بصفتها مركزاً رائداً للابتكار، مكاناً ملائماً لهذه الحوارات المهمة".

حول معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد

يعمل معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد (D^3) على توفير أبحاث ورؤى حول استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية للنهوض بالأعمال والمجتمع. ويرى المعهد، الذي تأسس ضمن كلية هارفارد للأعمال، تحت قيادة العميد سريكانت داتار، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست سوى نصف الإجابة، فعلى قطاع الأعمال تجديد عملياته ونماذجه من أجل تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي. ويعد المعهد شبكة عالمية تضم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعلماء من عدة تخصصات بالإضافة إلى قادة قطاع الأعمال. وتركز مختبرات الأبحاث في المعهد على خمسة مواضيع هي: التكنولوجيا التي تركز على الإنسان، ونماذج التشغيل والأعمال الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتطور تكنولوجيا الأعمال، ومستقبل العمل، وأمن خصوصية البيانات والتشريعات.

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