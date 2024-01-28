مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: حصدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 13 جائزة عالمية ومحلية خلال العام 2023 عن المبادرات والمشاريع الريادية التي أسهمت في تحقيق أهداف المؤسسة، لتعزز المؤسسة مكانتها في مصاف الجهات الإسكانية العالمية، مؤكدة بذلك ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية التي تقدمها.

وتسلط جوائز العام 2023 الضوء على التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الراسخ بالابتكار واستشراف المستقبل وإسعاد المتعاملين والتحول الرقمي والمؤسسي ومراكز الاتصال والخدمات الريادية. ومن بين الجوائز حصلت المؤسسة على جائزة "أفضل تحول في العمل" تقديراً لجهودها الاستراتيجية التي أدت إلى تعزيز كفاءة العمليات. كما حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جائزة "جوائز مستقبل العالم 2023" تقديراً لمبادراتها الرائدة المصممة لمواجهة تحديات المستقبل بحلول مستدامة.

وتُشيد جائزة "مركز الاتصال وتجربة المتعاملين" وجائزة "أفضل منتج/خدمة جديدة" بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لالتزامها الاستثنائي بمشاركة المتعاملين ولطرح خدمات رائدة في القطاع. كما تم تكريم إبداع المؤسسة في التواصل من خلال جائزتين "جوائز التسويق والاتصال".

وحظي تفاني مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دعم الأفكار الجديدة بتقدير كبير من خلال جائزة "جائزة الأفكار المبتكرة"، بينما حصلت ممارساتها التشغيلية على تصنيف "6 نجوم" في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، مما يدل على مستوى عالمي من التميز.

وحازت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أيضاً لقب "أفضل بيئة عمل" لخلقها بيئة عمل مثالية، مما يضمن بقاءها وجهة مفضلة للموظفين. كما عززت جوائز "علامة GC" في فئات مختلفة من مكانتها الرائدة في مجال تميز الخدمات، والتصميم المعماري المبتكر، خاصةً الفلل ثلاثية الأبعاد، ونظام الابتكار الذكي داخل مختبر الابتكار الخاص بها.

وتتقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بخالص امتنانها لجميع فرق العمل والشركاء الذين أدت جهودهم الدؤوبة إلى تحقيق هذه الإنجازات. وتمثل كل جائزة علامة بارزة في رحلة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لوضع دبي في مصاف المدن العالمية الرائدة في العيش والعمل والابتكار.

وتستلهم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من هذا التقدير إصرارها على مواصلة توسيع إمكانيات الإسكان والتطوير العمراني. فهذه الجوائز لا تشكل فقط شهادة على الإنجازات الماضية ولكنها أيضاً منارة توجه مساعيها المستقبلية لتعزيز مستوى جودة الحياة لسكان دبي.

وتعليقاُ على هذا الإنجاز، قالت مريم السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:" إن هذا التكريم يشهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل، والتي تضعها ضمن مصاف الجهات الإسكانية الرائدة على مستوى العالم. وتفتخر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بما حققته من إنجازات ملموسة تُسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع في دبي، وتعد الجوائز التي نالتها شهادة على التزامها بالتميز والابتكار في جميع مشاريعها ومبادراتها، ما يعكس رؤية دبي لتقديم خدمات حكومية تتميز بالكفاءة."

وتضاف هذه الإنجازات إلى سجل مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.