

فعاليات مخصصة للسيدات ضمن 33 لعبة متنوعة في 94 موقع مختلف بدبي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن برنامج الفعاليات الرياضية التي تتضمنها مبادرة "صيفنا رياضي" التي ينظمها المجلس للعام الثاني على التوالي وتتضمن 128 فعالية تقام على أكثر من 94 موقع مختلف في دبي خلال الفترة من 01 يونيو إلى 31 أغسطس المقبل، وضمن 33 لعبة رياضية متنوعة، وتهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ودييجو كورتيز نائب الرئيس للمنشآت التجارية، بمركز دبي التجاري العالمي، وأحمد سليمان رئيس مجلس إدارة أكاديمية جام الرياضية، ومحمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج لدى ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما.

وقال خالد العور: "يعمل مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحفز كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خاصة في فصل الصيف الذي كان يمثل في السابق موسم الراحة والخمول وتحول بفضل التعاون مع مختلف المؤسسات الوطني الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة التي تقام داخل القاعات المكيفة مثل عالم دبي للرياضة وفي القاعات الثلجية بسكي دبي مثل سباق الجري الثلجي وتحدي الجليد وبطولات التزلج وغيرها العديد من الفعاليات التي شكلت موسمًا خاصًا من السياحة الرياضية وساهمت في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها".

وأضاف العور: "يسعى مجلس دبي الرياضي إلى تفعيل الشراكة مع مختف القطاعات الحكومية وغير الحكومية تأكيدًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة ولجميع أفراد المجتمع للمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة التي تقام في مختلف المناطق بالإمارة وتمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى وتوطيد العلاقة بينهم عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركين".

وقال دييجو كورتيز: "في إطار تعاوننا الوثيق مع مجلس دبي الرياضي ودعمه المتواصل لترسيخ مكانة عالم دبي للرياضة، يسرنا الترحيب بزوار هذه الفعالية الإقليمية المتميزة للرياضة واللياقة البدنية، والتي ستكون جزءاً أساسياً من سلسلة فعاليات مجلس دبي الرياضي الصيفية، كما يسعدنا التأكيد على النمو المتواصل الذي تشهده هذه الفعالية، والتي مكّنتنا من المساهمة بدور محوري في توفير منصّة أساسية تتيح فرصة المشاركة في الرياضات والأنشطة الرياضية المختلفة أمام المقيمين والزوار على حدّ سواء".

ومن جانبه قال محمد العتري: "تستضيف سكي دبي فعاليات على مدار العام للترويج لنمط حياة نشيط، ولا يعد فصل الصيف استثناءً فقد أصبح مليء بالفعاليات الرياضية، ونحن متحمسون للانضمام مرة أخرى إلى مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذه الفعاليات حتى يتمكن كافة أفراد المجتمع من التغلب على حرارة الصيف والحفاظ على لياقتهم أثناء الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى تعلم هواية جديدة مثل التزلج على الجليد، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة رائعة تشمل الأحداث الرائعة مثل سباق دبي للجري الثلجي، ويوغا الجليد، وغيرها الكثير من الفعاليات التي تناسب الجميع سواء المحترفين أو المبتدئين".

وتتضمن مبادرة "صيفنا رياضي العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والتي تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ومن أبرز هذه الفعاليات التي تنظم سنويًا وتحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار على حد سواء سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج وبطولات التزلج على الجليد المحلية، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد التي تقام في سكي دبي بمول الإمارات، كما يقام أيضًا "معسكر السيدات الثلجي" الذي يتضمن العديد من الفعاليات الثلجية المخصصة للسيدات فقط في سكي دبي، وتتضمن فعاليات المبادرة بطولات السلة والتنس والريشة التي تقام في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقًا لرؤية مجلس دبي الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة شرائح المجتمع.

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