الرياض: يستعرض مؤتمر التميز التشغيلي في نسخته الثانية التي تنعقد يومي 12 و13 ديسمبر 2023، بفندق فورسيزونز الرياض، تحت شعار (نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة)، التجارب التشغيلية المبتكرة والرائدة، لعدد من القطاعات الصناعية والخدمية، من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة من تلك التجارب، ونقل المعرفة من خلال تبني نهج التميز التشغيلي ومعاييره المستحدثة التي تعالج التحديات، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، خاصة في جوانب رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة وتبني الابتكار التكنولوجي.

ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من قصص النجاح المعززة لثقافة التميز التشغيلي وتبني مفاهيمه وفق أعلى المعايير العالمية، ومنها قصة نجاح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في بناء القدرات التشغيلية وآلية عمليات تنفيذ المشاريع التطويرية، التي تكشف عنها الأستاذة نهى الحجي مدير إدارة البرامج التأهيلية والإثرائية بالمدينة. فيما سيروي المهندس خالد العمار الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل قصة التحول الرقمي في إدارة الأصول والمرافق، وكيف أسهمت قيادة التغيير، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الخدمة، في تحقيق أهداف التميز التشغيلي.

وتستعرض الأستاذة ملاك الماجد أخصائي أول تطوير إجراءات الأعمال بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية رحلة التحول الرقمي بالهيئة، التي تميزت بفوزها بالمستوى القيادي والتفوق في النضج التنظيمي الرقمي بين دول مجموعة العشرين، مبرزاً دورها كمنظم رقمي في توفير أكثر من 200% من نطاقات تقنيات الواي فاي في المملكة، وسيكشف المهندس بدر الحربي مستشار التميز التشغيلي في أرامكو عن مسيرة الشركة التي توجتها برفع معايير الأداء عن طريق التحسين المستمر لأعمالها وأنظمتها وسياساتها، ما مكنها من تحقيق الريادة في مجال الطاقة وبلوغ مستويات متميزة في الكفاءة والموثوقية والسلامة بأقل تكلفة اقتصادية.

وسيقدم المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، قصة نجاح (سرك) بإعادة تدوير 16 مليون طن خلال عام، لتسجل بذلك قصة نجاح في الاستثمار والاقتصاد الدائري، من خلال تبني منهجيات وعمليات التميز التشغيلي في مجالات المشاريع العملاقة.

وسيكشف المهندس طالب القبلان، المشرف العام على التطوير الفني والدراسات لوكالة المشاريع والصحة العامة، بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أثر تطبيق دليل إدارة المشاريع في القطاع البلدي على جودة المخرجات والكفاءة وإنجاح رحلة التميز التشغيلي، فيما سيعرض الأستاذ دانييل صالح أفضل الممارسات العالمية التي يجري تطبيقها في شركة كيه بي إم جي السعودية ضمن برنامج الشركة لتحقيق أهداف التميز التشغيلي، وستروي الأستاذة آنا دياز قصة نجاح التخطيط الناجح النابع من التزام مستمر بالتميز والابتكار، في ضمان تحقيق التميز التشغيلي في شركة Management Solutions

من جهته سيقوم المهندس عامر الرجيبة نائب الرئيس لتخطيط المصادر والتحليل تجربة التميز التشغيلي في شركة شراكات المياه، باستعراض رحلة التميز التشغيلي بالشركة، ونجاحها في مشاركة القطاع الخاص تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه، متتبعاً استراتيجياتها التي جمعت بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية، فيما يروي المهندس ياسر العسافي مدير عام قطاع تمكين الصناعة والمياه في هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات قصة نجاح تحول برنامج دعم إدارة المشروعات والتشغيل، إلى هيئة ذات مسؤوليات متعددة تهدف للارتقاء بالجودة وتحقيق الكفاءة.

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