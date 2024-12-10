دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تنظيم فعاليات الدورة الثانية عشرة لمبادرة "بالعربي" التي تعدُّ إحدى أهم المبادرات المعرفية على مستوى المنطقة لتعزيز استخدام اللغة العربية عبر شبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، وإبراز جمالياتها ودورها في تنمية الهوية الثقافية للأجيال الشابة.

وتحتفي مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سنوياً بإطلاق فعاليات "بالعربي" بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يُوافق 18 ديسمبر من كلِّ عام، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع استخدام اللغة العربية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ونشر الوعي بجمالياتها وغناها وعمق ارتباطها بالتراث العربي، وتقديم محتوى هادف يعزّز الهوية العربية.

وتسلِّط نسخة هذا العام من المبادرة الضوء على أهمية اللغة العربية كمكوِّن أساسي للعلم والمعرفة، ووسيلة للتواصل الفعَّال مع العالم. إذ تتضمَّن جدولاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التفاعلية والمسابقات التي تُقام في عدد من مراكز التسوق الرئيسية في دبي، إضافة إلى قنوات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة بهدف تعزيز ارتباط الشباب بلغتهم الأم وتوسيع دائرة استخدامها بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك غير الناطقين بها.

وحول الموضوع قال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تُجسِّد مبادرة "بالعربي"، التي أطلقتها المؤسسة منذ ما يزيد على عقد من الزمان التزامنا الراسخ بتعزيز الهوية العربية والعمل على تصميم أدوات فعالة للتعبير عنها وتكريس حضورها بين ثقافات العالم. وقد أثبتت مبادرة "بالعربي" على مدار السنوات قدرتها على التأثير الإيجابي في المشهد اللغوي العربي، من خلال توجيه الأفراد نحو استخدام اللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي، ما عزِّز حضورها في الفضاء الرقمي وأعاد إحياء الروابط الثقافية واللغوية بين أفراد المجتمع".

وأضاف سعادته: "شكل الإنجاز الأخير للمبادرة والمتمثل بحصولها على جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 2024، تقديراً للإنجازات الكبيرة التي حقَّقتها في خدمة اللغة العربية ونشر الوعي اللغوي بين أفراد المجتمعات العربية، دليلاً جديداً على نجاح المؤسَّسة في تحقيق أهداف المبادرة التي أسهمت في تعزيز مكانة اللغة العربية على منصات العالم الرقمي. وفي دورتها الثانية عشرة، تواصل "بالعربي" ترسيخ

مكانتها منصةً نوعية لتحفيز استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، لا سيما في أوساط الأجيال الشابة ومن خلال أجندة فعاليات مميزة تستهدف جميع فئات الجمهور".

وتنطلق حملة "بالعربي" من خلال فعاليات رقمية ومسابقات على حسابات التواصل الاجتماعي للمبادرة خلال الفترة من 12 وحتى 19 ديسمبر الجاري، إلى جانب الفعاليات والأنشطة التي ستُقام في مجموعة من مراكز التسوق بمختلف إمارات ومدن الدولة خلال الفترة من 14 وحتى 18 ديسمبر الجاري، حيث ستتوزع منصات المبادرة في كلاً من: مردف سيتي سنتر والاتحاد مول في دبي، والزاهية مول في الشارقة، وعجمان سيتي سنتر في عجمان وبوادي مول في العين، وتبدأ الفعاليات بشكل يومي من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، حيث يمكن لجميع أفراد الجمهور المشاركة والتفاعل مع أقسام المنصات التي تقدم تجربة ثرية.

وتشمل الفعاليات "شخصية الحكواتي" ومن خلالها سيقوم بسرد ثلاثة قصص تفاعلية يتم اختيارها من قبل المشاركين، بالإضافة إلى "الشاشة التفاعلية" التي تُقدم مسابقة تحفيزية للأطفال والكبار حول اللغة العربية ومعلوماتها وعند اجتيازها بنجاح، يحصل الفائز على جائزة من المنصة. إلى جانب "منصة التصوير" التي تُعد من الأنشطة التفاعلية الجذابة للجمهور وسيتم من خلالها التقاط صور لهم مع خلفيات وشخصيات مرتبطة باللغة العربية وتراثها، و فعالية "الهولوغرام المتحدث" حيث يتم توجيه أسئلة محددة إلى شخصية افتراضية تستجيب بشكل تفاعلي ومشوق مع الجمهور.

يُذكَر أنَّ مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أطلقت مبادرة بالعربي عام 2013، وشكَّلت مشروعاً معرفياً رائداً ساهم في تعزيز المحتوى الرقمي العربي ومواجهة التحديات التي تحول دون استخدام اللغة العربية في العالم الرقمي. وحصدت المبادرة نجاحاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً عبر وسم #بالعربي، ما يعكس تأثيرها الحقيقي على المستويين الإقليمي والعالمي.

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