أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن فوزها بـ12 جائزة ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية للأعمال لعام 2023، والتي تحتفي بالتميز والإنجازات اللافتة المحققة على صعيدّي الأفراد والمؤسسات في مختلف قطاعات الأعمال، وتقدر مساهماتهم في رفد الاقتصاد العالمي.

وتقديراً للتميز والإنجازات الفريدة التي حققتها مجموعة موانئ أبوظبي، فقد حصلت المجموعة على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة "أسرع الشركات نمواً للعام" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يؤكد على تحقيقها تقدماً استثنائياً في مسيرة نموها.

كما أثمر تفاني مجموعة موانئ أبوظبي في مجال الاستدامة عن تصدرها المشهد وفوزها بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة "الريادة في الاستدامة" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يبرهن التزام المجموعة بترك تأثير إيجابي مستدام على البيئة، وتبني الممارسات المستدامة في عملياتها.

وتألقت مجموعة موانئ أبوظبي في التميز الرياضي بحصولها على جائزة ستيفي الذهبية ضمن فئة "الفن والترفيه والفعاليات الرياضية العامة" تقديراً لاستضافتها بطولة كأس العالم لسباقات "الوينغ فويل" في أبوظبي. كما حازت المجموعة على جائزة ستيفي الذهبية ضمن فئة "أفضل فيديو" وذلك عن فيديو يوم المرأة الإماراتية 2022، والذي تميز بسرد قصصي وبصري استثنائي، لاقى تفاعلاً كبيراً لدى الجماهير.

ومن جهة أخرى، حصل الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة "أفضل مدير تنفيذي للعام فئة الخدمات المتنوعة"، تقديراً لدوره القيادي المميز.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نحن سعداء بهذه الجوائز التي تؤكد التزامنا في مجموعة موانئ أبوظبي بالتميز والابتكار وإحداث تأثير إيجابي في مختلف قطاعات أعمالنا".

وأضاف: "يمثل تكريم المجموعة من قبل جوائز ستيفي العالمية للأعمال شهادة على دورنا الحيوي المساهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة لتشكيل مشهد الأعمال ودفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات".

بالإضافة إلى ذلك، حصل برنامج المجموعة للتميز في تحسين الأداء (PIE Programme) على جائزة ستيفي الفضية ضمن "أفضل حملة فكرية للعام" لخدمات الأعمال. وأكدت جائزة ستيفي الفضية التي حصلت عليها المجموعة ضمن فئة "أفضل فريق تسويق للعام" على تميز المجموعة في صياغة استراتيجيات وحملات تسويقية ناجحة.

وحصلت المجموعة على جائزة ستيفي الفضية ضمن فئة "أفضل حملة تسويقية للعام" للحكومات والمؤسسات والتوظيف عن حملتها بعنوان "#رواد_التجارة". وبفضل جهود المجموعة في الحفاظ على البيئة، حصدت لمرة أخرى جائزة ستيفي الفضية ضمن فئة "أفضل حملة اتصالات أو علاقات عامة للعام" عن "تسويق المحتوى"، تقديراً لحملة إعادة توطين الشعاب المرجانية في ميناء خليفة.

وأخيراً، حصل الفريق الإداري لقطاع الموانئ بالمجموعة على جائزة ستيفي الفضية ضمن فئة "أفضل فريق إداري للعام"، وذلك تقديراً لجهوده الجماعية في تعزيز التميز التشغيلي والابتكار. كما حصلت المجموعة على جائزتين برونزيتين ضمن فئة "الإنجاز في الشؤون المالية" و "الإنجاز في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات".

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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