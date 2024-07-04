ستسلط دورة هذا العام الضوء على تعزيز الاتصالات العالمية، حيث سيتم عرض الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية من جميع أنحاء العالم.

سيتم تنظيم معرض بايبروورلد ميدل إيست في موقع مشترك مع معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» بدورته الرابعة الذي سيعرض آخر وأحدث هدايا الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعود فعاليات معرضي بايبروورلد ميدل إيست، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب، و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» لمفاهيم الهدايا والعطور ومنتجات الحياة العصرية في المنطقة، للانعقاد مجدداً بتنظيم شركة ميسي فرانكفورت في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضور 12,000 زائر متخصص بعد تسجيل أرقام حضور قياسية في دورة عام 2023.

ومن المتوقع أن تشهد صناعة الورق ولب الورق في الشرق الأوسط وإفريقيا نموًا كبيرًا في السنوات القليلة المقبلة بقيمة متوقعة تبلغ 19.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، حيث ستشهد الدورة القادمة من المعرض مشاركة أكثر من 480 عارضًا من 40 دولة، مع تسليط الضوء على موضوع "تعزيز الاتصالات العالمية"، مما يؤكد على أهمية الفعالية كمركز عالمي للمتخصصين في قطاع الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية.

وسيشهد معرض بايبروورلد ميدل إيست مشاركة أجنحة دولية من الهند وألمانيا والصين وهونج كونج والأردن وتركيا، وستعرض شركات تجارية رائدة في القطاع منتجاتها خلال المعرض أبرزها: الاتحاد لصناعة الورق وآسيا بالب بيبر وإيريك كراوس، كما سيضم المعرض مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك اللوازم المكتبية والمدرسية، وورق الطباعة للكتابة، ولوازم الفنون والحرف وأدوات الكتابة.

سيقدم معرض بايبروورلد ميدل إيست هذا العام قسمًا جديدًا لورق الكرافت وورق التغليف، مما يعزز التزام المعرض بتسليط الضوء على أهمية المواد المستدامة، حيث ستعرض هذه الميزة المبتكرة للمعرض مجموعة متنوعة من مواد التغليف المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي مع تحقيق نتائج عالية الجودة.

وبهذه المناسبة قال سيد علي أكبر، مدير معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: "لقد نجح معرض بايبروورلد ميدل إيست في دورته الثالثة عشرة بترسيخ مكانته بقوة باعتباره المعرض الدولي الرائد لقطاع الورق، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات من مئات العارضين الدوليين، ويستقطب هذا المعرض عدداً متزايداً من المشاركين كل عام، ويتم انعقاده بتوقيت مثالي تزامناً مع بداية دورة الشراء لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مما يتيح للزوار الوصول إلى أحدث المنتجات والتوجهات للموسم المقبل".

وأضاف علي أكبر قائلاً: "يغطي المعرض الآن مجموعة كاملة من أنواع الورق مع الإضافة الجديدة لقسم ورق الكرافت وورق التغليف، بدءًا من ورق الكتابة وورق الكرافت إلى الورق المقوى والورق الخاص".

منذ إطلاقه في عام 2021، تطور معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست سريعًا ليصبح فعالية رئيسية لقطاع الهدايا مع التركيز بشكل كبير على هدايا الشركات.

وسيتم عرض مجموعة واسعة من المنتجات خلال المعرض، بما في ذلك السلع الجلدية، وهدايا الشركات، وإكسسوارات لايف ستايل، والأدوات المنزلية، وسيضم أجنحة دولية من جنوب إفريقيا والصين.

وأردف علي أكبر حديثه قائلاً: يعد معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست مكملاً مثالياً لمعرض بايبروورلد ميدل إيست، حيث يجمع بين العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية والجهات الفاعلة الإقليمية لمدة ثلاثة أيام تحت سقف واحد، وإلى جانب عروض المنتجات الواسعة، توفر المعارض المشتركة فرصًا قيمة للتواصل وجلسات تعليمية وورش عمل تفاعلية".

ستكون المناقشات الرائعة من قبل نخبة من أبرز المتحدثين المشهورين وقادة الفكر مدرجة على جدول الأعمال في منتدى ذا هب، حيث يمكن للحضور التعرف على كيفية تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية والاتجاهات الرقمية والمستدامة ومستقبل قطاعات الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية والهدايا.

هذا وسوف يسلط مشروع الاستدامة الضوء مرة أخرى على التزام المعرض بحماية البيئة، حيث ستعود المنطقة المخصصة لاستدامة المشاريع هذا العام لتعرض عناصر مستدامة من جميع أنحاء المعرض مع الترويج لأهمية اعتماد إجراءات صديقة للبيئة.

كما ستعود مسابقة Battle of the Brushes في دورة هذا العام من المعرض، وهي مسابقة فنية مجتمعية تقام بالتعاون مع فنون آرتس، وهذه المسابقة مفتوحة للفنانين من جميع المستويات، وستنقسم إلى أربع مراحل، حيث يرسم الفنانون الأربعة النهائيون بشكل حي ومباشر من أرض معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصناع القرار الرئيسيين الاستفادة من ذا بريميوم كلوب وهو برنامج تواصل حصري مصمم لتعزيز الاتصالات الهادفة وتعزيز عمليات الشراء، حيث سيتمكن أعضاء ذا بريميوم كلوب المعتمدون أيضًا من الوصول إلى التسجيل السريع والمساعدة في الموقع وخدمة بريميوم بزنس ماتش ميكينغ، وهي خدمة تسمح بحجز الاجتماعات قبل العرض.

سيتم انعقاد معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست في القاعات 4،5،6،7 و8 في مركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط: www.paperworldme.com

نبذة عن معرض بايبروورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط بين العلامات التجارية العالمية واللاعبين الإقليميين والمبتكرين الواعدين ضمن فعالية تستمر لمدة ثلاثة أيام تستعرض من خلالها الشركات أبرز منتجاتها من اللوازم المكتبية والمدرسية وديكورات الأعياد والبضائع ذات العلامات التجارية، وتقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، في موقع مشترك مع معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

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