أبوظبي، الإمارات: يُوفر أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم ومعرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا منصة مثالية للشركات العاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والبناء لاستعراض منتجاتها، وخدماتها وأحدث حلولها المبتكرة. وتقام الفعاليتان من 12 حتى 14 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة كونيكت، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتطمح دولة الإمارات إلى تطوير القطاع الصناعي فيها وتعزيز مكانتها لتصبح وجهة إقليمية وعالمية لصناعات المستقبل، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا. ويهدف مشروع "مشروع 300 مليار"، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي، إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات ورفع مساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني. وتهدف مبادرات الدولة، مثل "برنامج القيمة الوطنية المضافة"؛ و"مشروع 300 مليار" وحملتي "اصنع في الإمارات" و"صُنع في أبوظبي"، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة وتوطين مراحل مهمة من سلسلة توريد المنتجات والمضي قُدماً بمساعي تطوير قطاع التصنيع.

وتحرص العديد من الجهات العارضة المحلية والعالمية للاستفادة من المنصة الرائدة لاستعراض حلولها التكنولوجية الحديثة والمبتكرة والتواصل مع الشركاء واستكشاف ما تزخر بها السوق من فرص نمو جديدة، وذلك بهدف تعزيز حضورها في السوق المزدهرة بدولة الإمارات أو الفوز بحصة فيها. وتضم قائمة الشركات المشاركة كلاً من مصرف الإمارات للتنمية؛ وحديد الإمارات أركان؛ ومجموعة المسعود؛ وشركة منتجات الرمل المتقدمة (سيليكا بلس)؛ وشركة تالة للألواح الخشبية؛ وقسم التجارة الدولية للمملكة المتحدة؛ وشركة الجبس العالمية المحدودة؛ وشركة صلالة؛ وشركة إينيكو؛ وشركة مرج للتطوير؛ وميمار لمقاولات البناء؛ وشركة بلان رادار لتجارة البرمجيات؛ وشركة 3 دي تيف تك؛ وشركة المهبرة لأنظمة الصوتيات والمرئيات الرقمية؛ وشركة أفيفا سيليكت الخليج؛ وشركة سوليد وورلد الشرق الأوسط؛ وشركة تيك أسيست؛ وشركة ترين تكنولوجيز؛ وهيئة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، وغيرها الكثير.

ومن جانبه، يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، شريك الخدمات المالية والابتكار لكلتا الفعاليتين، محفظته من العروض التي تُركز على الشركات العاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والبناء والرعاية الصحية والأمن الغذائي.

وتمثّل إنفور الشريك التكنولوجي للفعاليتين، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في توفير الحلول السحابية وتُقدم خدماتها لأكثر من 7 آلاف عميل في قطاع التصنيع في أكثر من 100 دولة. وسيُشارك ممثلي عن شركة إنفور في جلسة نقاشية بعنوان "المضي قُدماً ما بعد الثورة الصناعية الرابعة – اعتماد الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والتكنولوجيا الناشئة"، كجزء من جلسة "حوارات حول التصنيع" المقرر عقدها في 13 سبتمبر.

وتُقدم الفعاليتان، إلى جانب فرص لتطوير الأعمال، مجموعة من الرؤى والتحليلات المعمقة للاستراتيجيات الحالية والاتجاهات المستقبلية لقطاعات التصنيع والبناء والتصميم من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المجانية الحاصلة على اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD).

ويتناول عددٌ من أبرز المتحدثين من مُختلف المؤسسات الرائدة مجموعة متنوعة من المواضيع المتمحورة حول الابتكارات والاتجاهات والفرص التي تزخر بها قطاعات البناء والتصميم والتصنيع. وتضم قائمة هذه المؤسسات مجموعة أيه إي إس جي؛ والجامعة الأمريكية في دبي؛ ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ والمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين؛ وسيمون دي جيل آركيتكتس؛ وشوكو الشرق الأوسط؛ وفوكس؛ وشركة كي إي بي كونسالتنتس؛ وحديد الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ ومجموعة المسعود؛ ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومصرف الإمارات للتنمية، وغيرها الكثير.

وفي إطار دعوته لأبرز شخصيات القطاع لحضور الفعاليتين، قال سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "ندعوكم للانضمام إلينا في أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم ومعرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا لاستكشاف الحلول الكفيلة بدعم تنمية أعمالكم التجارية، إذ نعيش الآن مرحلة هي الأمثل لمواكبة الثورة التي يشهدها قطاع الصناعة والتصنيع. انضموا إلينا لتكونوا جزءاً من مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات".

يمكن للحضور والجمهور من خلال عملية تسجيل واحدة زيارة كلتا الفعاليتين مجاناً والاستفادة من باقة واسعة من فرص التعارف واستكشاف أحدث الحلول في قطاعات البناء والتصميم والتصنيع والتكنولوجيا.

للتسجيل عبر الإنترنت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/3cp734e.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.middleeastdesignandbuildweek.com و www.memanufacturingandtechnology.com.

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