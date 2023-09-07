الشارقة، في إطار التحضيرات لانطلاق الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تفقد سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحضيرات العمل النهائية بمقر انعقاد المنتدى في مركز إكسبو الشارقة، واطلع على التجهيزات كافة المتعلقة بالحدث الذي يعقد يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد".

ومع انتهاء الترتيبات الأخيرة لإطلاقه، يستعد المنتدى لمواصلة دوره كمنصة دولية رائدة تعزز صناعة الاتصال وتثري ثقافته، من خلال 14 منصة تحتضن أكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية، إضافةً إلى خطابات ملهمة وفعاليات استباقية وملتقيات وبرامج متنوعة، يقدمها أكثر من 250 متحدثًا ذوي خبرات متنوعة ومجالات متعددة، بدعم من أكثر من 35 شريكًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأكد سعادة طارق علاي حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على أن يكون المنتدى من حيث التصميم والتنظيم تفاعلياً وتشاركياً، يتيح للجمهور والضيوف الاندماج في الجلسات وورش العمل بوصفهم جزءاً أساسياً من الحدث، مشيراً إلى الجاهزية العالية للمنتدى لاستقبال المشاركين والزوار لحضور برنامج فعالياته في المنصات والقاعات المختلفة، حيث تم توفير أعلى معايير التنظيم والتجهيزات اللازمة لضمان تحقيق نجاح هذه الفعالية الدولية.

وأضاف علاي: "يتيح المنتدى الاطلاع على الأفكار المبتكرة والحلول الفعّالة التي تسهم في تعزيز الدور التنموي للاتصال الحكومي، وارتباطه الوثيق بمستقبل الإنسانية ككل، حيث يجمع هذا العام خبراء الاستدامة وإدارة الموارد والثروات بمختلف أنواعها مع رواد الاتصال والإعلاميين وصناع القرار، وذلك بهدف استعراض أحدث المعارف والخبرات وأفضل التجارب العالمية لتعزيز قدرة الاتصال على مواكبة المستجدات في هذا المجال وتجاوز التحديات.

ويجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، نخبة من المفكرين والخبراء وصناع القرار في مختلف المجالات، لمناقشة آخر التطورات والتحديات المستقبلية في قضايا الموارد والثروات والتنمية والاستدامة، ودور الاتصال الحكومي في تسليط الضوء عليها، وزيادة وعي المجتمعات بها، مع الوضع في الاعتبار الوصول إلى وضع آليات فعّالة للتعامل مع التحديات المعاصرة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023:

يمثل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أحد أهم المنصات العالمية للحوار وتبادل الآراء بين الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصال الحكومي، ويستضيف المنتدى في دورته الـ12 نخبة من المتحدثين والضيوف من مختلف القطاعات والمجالات، الذين يناقشون قضايا تهم المجتمعات والدول بجميع أنحاء العالم، تشمل التحديات الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويسلط الضوء على دور الاتصال في حلها ومواجهتها، ويهدف المنتدى إلى تطوير مفاهيم وممارسات الاتصال الحكومي، وتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بالاتصال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.