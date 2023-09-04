خليل: تأثير فارماكونكس الاستثنائي عزز مكانته كقوة رائدة في صناعة الأدوية.

القاهرة: افتتحت اليوم فعاليات معرض فارماكونكس، الرائد لتصنيع الأدوية في إفريقيا في القاهرة، حيث أقيمت فعاليات المعرض الممتدة على مدار 3 أيام في نسخته العاشرة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة. ويتزامن افتتاح المعرض مع مرور عِقد من التميز والنمو في دعم وتنمية صناعة الأدوية تماشيًا مع اتجاه الدولة لتوطين العديد من الصناعات الدوائية الحديثة.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية وحدها نموًا ملحوظًا في فارماكونكس، حيث رُصدت زيادة كبيرة بنسبة 117% في حجم المعرض وتوافد مبهر بنسبة 150% في عدد الزوار. كما يُتوقع أن تجتذب النسخة الحالية من المعرض ما يقدر بنحو 6500 زائر، بمشاركة تمتد عبر 20 دولة، بما في ذلك دول بارزة مثل الصين والهند وفرنسا والنمسا وإيطاليا وألمانيا. والجدير بالذكر أن المشاركات الهندية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 30% في هذه النسخة، كذلك سيشهد المعرض حضور وفد نيجيري لبحث سبل التعاون مع كبرى شركات الأدوية المصرية.

أعرب مصطفى خليل، مدير المعارض بشركة إنفورما ماركتس مصر المنظمة لفارماكونكس عن فخره بمسار فارماكونكس في العقد الماضي: « نفخر بالمكانة التي احتلها فارماكونكس بجدارة على مدار السنوات العشر الماضية. لقد كان نمو المعرض وتأثيره استثنائيًا، مما عزز مكانته كقوة رائدة في صناعة الأدوية، ويعد هذا التقدم بمثابة شهادة على التزامنا الثابت بتعزيز التقدم وقيادة التغيير المستدام في هذا القطاع سريع التطور.»

كما أكد خليل سعيهم الجاد نحو الاستدامة قائلًا:« الاستدامة هي في مقدمة أولوياتنا حيث تهدف مبادرتنا «النساء في الصناعات الدوائية» (Women in Pharma) إلى تعزيز التنوع الشمولية داخل الصناعة، وخلق مساحة للنساء للالتقاء معًا لمشاركة تجاربهن ومعارفهن وأفكارهن. يتضمن برنامج فعاليات «النساء في الصناعات الدوائية» العديد من المناقشات حول الفرص والتحديات التي تواجه النساء في المناصب القيادية، وكذلك عن كيفية إدارة التوازن بين العمل والحياة للعاملات بقطاع الأدوية. كما تتناقل الخبرات فيما بينهن في السعي للتطوير المهني دعمًا لدور المرأة في المجتمع.»

كما أضاف خليل أن المؤتمرات في فارماكونكس تتناول الاستدامة والبيئة مثل كفاءة استهلاك الطاقة، ومعالجة المياه، والممارسات المستدامة، ويؤكد أن هذا التفاني هو من منطلق التزامهم الثابت بالنمو المسؤول لهذه الصناعة بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.

تعتد إنفورما ماركتس مصر بكونها منظم فعاليات عالمي متميز مع محفظة ثرية تؤكد تفانيهم في قيادة نمو الصناعة وتعزيز الابتكار. وكانت هذه المحفظة بمثابة منصة للجهود التعاونية، وتبادل المعرفة، والتقدم الشامل لهذه الصناعة. إذ يكمن العامل الرئيسي في النجاح الباهر لفارماكونكس في ميزاته الشاملة، حيث الجمع بين المؤتمرات والدورات التدريبية وتحقيق التوافق بين المشاركين وكذلك ورش العمل، التي تخلق بيئة فريدة تحفز الإبداع وتسهل تبادل المعرفة وتعزز التعاون. ولا تشكل هذه الجوانب اتجاهات الصناعة فحسب، بل تعمل أيضًا على دعم الابتكار، مما يضمن بقاء المشاركين في طليعة المشهد الدوائي الحديث.

بينما نمضي قدمًا، يظل فارماكونكس ملتزمًا بكونه قوة دافعة في كل من نمو الصناعة والابتكار. هنا، عبر خليل عن طموحهم بتوسيع تأثيرهم من خلال إشراك جمهور أكثر شمولاً وتعزيز التعاون الأكثر تأثيرًا. من خلال البقاء في طليعة التطورات الدوائية، فإنهم يساهمون في مستقبل تزدهر فيه الصناعة بشكل مستدام.

#بياناتشركات

- انتهى -