أبوظبي: تشهد النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) مشاركة واسعة ومتنوعة من العارضين من مختلف أنحاء العالم، تتنوع ما بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى جانب شركات عالمية كبرى، حيث يُقام هذا الحدث السنوي في مركز أدنيك أبوظبي، ويتيح المعرض للزوار فرصة فريدة لاستكشاف مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي تغطي 11 قطاعًا متميزًا، مسلطًا الضوء على التراث الغني والابتكارات في مجالات الصيد والفروسية والرياضات الخارجية وغيرها.

ويتصدر قطاع الفروسية أسماء بارزة مثل جمعية الإمارات للخيول العربية ونادي أبوظبي للفروسية، اللذان يسعيان جاهدين للحفاظ على تراث الخيول العربية العريق وتعزيزه. حيث يشمل هذا القطاع أيضًا مجموعة متنوعة من العارضين، من بينهم علامات تجارية عالمية مرموقة مثل "ذا جيم فير" من المملكة المتحدة، والمبتكرين الإماراتيين مثل "هيجن الخليج"، التي طورت تطبيقًا يُمكّن المستخدمين من شراء الجمال من جميع أنحاء العالم كما سيجد الزوار مجموعة واسعة من منتجات الفروسية، بدءًا من معدات الركوب إلى المعدات المتخصصة، في حين يقدم الميدان الحي عروضًا وأنشطة متعددة، تمنح الزوار تجربة غامرة في عالم رياضات الفروسية وثقافتها.

ويضم قطاع الفنون والحرف مجموعة من الأعمال الإبداعية لفنانين محليين ودوليين، ومن بين أبرز المعروضات تلك المستوحاة من القيادة الإماراتية وموضوعات الفروسية والصقارة، حيث تعرض الفنانة اليابانية فوميكا تاناكا رسوماتها المتقنة التي تصور الحيوانات والنباتات والأرواح والبشر، بينما يقدم الفنان الإماراتي ضياء علام، المتخصص في الخط العربي، أعماله الفنية الفريدة التي يمكن للزوار تجربتها عبر تقنية الواقع المعزز، مما يضيف بعدًا تفاعليًا جديدًا للتجربة.

وواحدة من أبرز معالم معرض هذا العام هي شركة "كاراكال"، التابعة لمجموعة "إيدج" الإماراتية، والتي تعتبر الراعي الرسمي للأسلحة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. حيث تعرض الشركة مجموعة متقدمة من الأسلحة والذخيرة، مما يعزز مكانتها كواحدة من رواد الصناعة الدفاعية على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن قطاع بنادق ومعدات الصيد والرماية قائمة مرموقة من العارضين الدوليين مثل "هانس وراج وشركاه" من ألمانيا، و"بوشلر – وافن" من سويسرا، و"فاوستي ستيفانو" من إيطاليا، و"ذا ناشيونال جيم فير" من المملكة المتحدة، و"بريشيا ميدل إيست" من لبنان، وكلها معروفة بجودة منتجاتها العالية ودقتها وتصاميمها المبتكرة في معدات الصيد.

ويقود قطاع المنتجات والخدمات البيطرية عيادة "جير البيطرية"، التي تعرض عيادتها المتنقلة المتطورة المزودة بمختبرات وخدمات بيطرية متخصصة في رعاية الصقور، مما يعكس التزامًا قويًا برعاية الحيوانات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال رعاية الصقور.

أما عشاق المغامرة، فيجدون في قطاع المركبات الترفيهية والكرفانات مجموعة من المركبات المتطورة، بما في ذلك منتجات مبتكرة من شركة "إكس-سيد ديفلوبمنتس"، وهي إحدى العارضين الإماراتيين. كما تشارك في هذا القطاع شركات بارزة أخرى مثل "غاز الإمارات"، و"إيه في إم أوتو إنجينيرينج"، و"آر في جلف أدفنتشرز"، و"فان لايف عمان"، حيث تقدم مركبات وحلولًا فريدة للمسافرين في الهواء الطلق.

ويضم قطاع مركبات ومعدات الترفيه الخارجية عارضين مثل "إيه آر بي الإمارات"، أحد رعاة المعرض، الذي يقدم خصومات تصل إلى 70% على بعض المنتجات، ويمكن للزوار أيضًا استكشاف عروض من علامات تجارية رائدة مثل "بن حمودة أوتو"، و"يو آر أوف رود تريدينج"، و"أوف رود بيرفورمانس"، و"ديزرت موتورز"، حيث تعرض هذه الشركات مجموعة من المركبات والإكسسوارات المصممة لتحسين تجارب الاستكشاف في الهواء الطلق.

ويعود نجاح هذا الحدث البارز إلى الدعم القوي من الرعاة الرئيسيين الذين يسهمون بشكل كبير في تنوع قطاعاته، حيث تعد النسخة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتقديم تجربة فريدة من نوعها لجميع الزوار، من خلال مزيج استثنائي من الثقافة والتقاليد والابتكار، مما يرسخ مكانتها كحدث دولي مرموق في روزنامة فعاليات الصيد والفروسية.

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