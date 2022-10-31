بالشراكة والتعاون مع مجلس دبي الرياضي

بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للمغامرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة دوموس، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن إقامة معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للمغامرات والذي سيعقد في دبي هاربور خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2022.

ويعتبر هذا المعرض، الحدث الأول من نوعه في مجال الرياضات التراثية والمغامرات في الإمارات العربية المتحدة، حيث يلعب دوراً بارزاً في الإضاءة على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وأفضل الممارسات في القطاع.

وسيسلط المعرض الضوء على مختلف المعدات والإكسسوارات وجميع المستلزمات والأدوات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية والمغامرات، في حين سيتخلل المؤتمر سلسلة من المناقشات والعروض التقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب والمعدات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة. ومن المقرر أن يتناول المتحدثون الرسميون في الجلسات الرئيسية للمؤتمر عدة موضوعات بارزة، بما في ذلك " الخيل والهجن (الثابت والمتغير في المستقبل)" و" الرماية بين الواقع والمأمول " و" الطيور، الرطب، الألعاب الشعبية: ممكنات متعددة وعناصر واعدة ".

وقال سعادة سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: "تمثل الرياضات التراثية الإماراتية جزءً أساسيًا من هويتنا الوطنية وقد تم تناقلها من جيل إلى جيل، لتصبح اليوم من العادات والتقاليد المرتبطة بالبيئة والطبيعة والصحراء، حيث تهيمن على المشهد أجود الصقور والجمال والخيول الأصيلة. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة دوموس خلال هذا الحدث، لتعكس التزامنا الواضح في حماية وتقدير الإرث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع جيل الشباب على ممارسة الرياضات التراثية والحفاظ عليها. "

من جهته، قال عبدالله أبو الهول الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "دوموس": "يمثل معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية، فرصة رائعة لعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تسهيل ممارسة هذه الرياضات على مستوى المحلي والعالمي. وتُعد الرياضات التراثية عنصراً أساسياً في تعزيز التواصل والتفاعل بين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، حيث لا تقتصر فوائدها في الحفاظ على الصحة الفردية، بل إنها تشكل أيضاً فرصة مثالية للترفيه وتوطيد الروابط الثقافية بين الجميع."

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض والمؤتمر عدداً كبيراً من المشاركين والزوار، من الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم بشكل عام، الأمر الذي سيساهم في نشر الوعي حول الرياضات التراثية الإماراتية وتعزيز المعرفة بالثقافة الإماراتية. وتشمل الفئات الرياضية التي سيتم عرضها خلال الحدث، تربية الصقور، والفروسية، والصيد، وصيد الأسماك، والغوص، ومركبات الصحراء، وسباق الهجن والتخييم وغيرها من الرياضات التراثية.

مواعيد فتح المعرض:

00 : 10 صباحًا - 09:00 مساءً (اليوم الأول)

: صباحًا - 09:00 مساءً (اليوم الأول) 11:00 صباحًا - : 10 مساءً (اليوم الثاني)

مساءً (اليوم الثاني) 11:00 صباحًا - 08:00 مساءً (اليوم الثالث)

للمزيد من التفاصيل حول المعرض والمؤتمر، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.me-adventureshow.com

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