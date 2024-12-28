الفعالية تسلط الضوء على أهمية النفايات باعتبارها مورداً ثميناً وعلى دورها المحوري في تحقيق الحياد المناخي

معرض ومنتدى "إيكو ويست" ينطلق على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض ومنتدى "إيكو ويست" في الفترة ما بين 14 و16 يناير المقبل، بدعمٍ استراتيجي من مجموعة تدوير التي تشارك في استضافته باعتبارها الشريك الاستراتيجي للفعالية. وتُقام هذه الفعالية العالمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "إدارة النفايات في الاقتصاد الدائري" وذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تُقام في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة والذي تنظمه شركة مصدر. ويهدف معرض ومنتدى "إيكو ويست" إلى تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال الاستفادة من النفايات وبناء اقتصاد دائري عالمي المستوى ، مما يساهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وتعليقاً على المشاركة في الفعالية، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "تسعى مجموعة تدوير إلى تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد قيّم من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وبناء شراكات عالمية لتحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد دعمنا المتواصل لهذه المنصة المهمة على مدى أكثر من عقد التزامنا الراسخ برؤيتها البيئية وحرصنا على تعزيز الدور البارز للابتكار والتعاون في بناء مستقبل مستدام من خلال تحويل التحديات المتعلقة بالنفايات إلى فرص واعدة. ونتطلع من خلال مشاركتنا في معرض ومنتدى إيكو ويست 2025 إلى المساهمة في تسريع وتيرة تعزيز الابتكار التكنولوجي وبناء شراكات عالمية قوية وتأكيد التزامنا بدعم النمو المستدام على مستوى العالم. كما نحرص على مواصلة العمل وبذل الجهود لتحويل النفايات إلى مورد حيوي أساسي يساهم بشكلٍ فعال في تحقيق الحياد المناخي على مستوى العالم."

وينطلق معرض ومنتدى "إيكو ويست" على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، حيث يستقطب نخبة من قادة العالم وخبراء البيئة والمبتكرين لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية الملحّة التي يشهدها العالم. كما تشهد الفعالية تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءًا من الجلسات الحوارية وصولاً إلى العروض التقديمية لاستعراض أحدث التقنيات في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يحول الفعالية إلى ملتقىً مثالي لتبادل الأفكار والآراء بين نخبة من الخبراء من مجموعة تدوير وشركائها. ويتوقع أن تسهم هذه الفعالية بشكلٍ كبير في تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة، مما يعزز جهود بناء مستقبل مستدام. كما يولي المعرض اهتماماً خاصاً في إدارة النفايات العضوية بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

ستعمل مجموعة تدوير على تعزيز الممارسات الابتكارية في القطاع من خلال استضافة مجلس بيئي مخصص لعقد جلسات تواصل وحلقات نقاش تسلط الضوء على مشاريعها الرئيسية، بالإضافة إلى توفيرها منصتين لترسيخ دور النفايات في بناء مستقبل أكثر استدامة. أما المنصة الأولى فستستضيقها فعاليات منطقة الطاقة لاستعراض مشاريع التحول والحلول الخالية من الكربون التابعة لمجموعة تدوير، في حين تُقام المنصة الثانية في المساحة المخصصة لمعرض ومنتدى "إيكو ويست".

من الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي توحد جهودها لرسم مشهد أكثر ملاءمة من ناحية السياسات البيئية، حيث تتزامن هذه الجهود مع العمل على تحقيق الهدف الحالي المتمثّل في تحويل النفايات بعيداً عن المكبات بنسبة 100% مع الالتزام بالعمل على عدم استخدامها بشكلٍ كامل. ويركز القطاع والمستهلكون بشكلٍ كبير على معالجة التحديات البيئية الحالية بالتوازي مع زيادة الوعي وتعزيز القبول العام والتعليم والحوافز بما يساهم في الحد من إنتاج النفايات وتعزيز معدلات إعادة التدوير/ والاستخدام، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الناشئة مثل أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتقنية "البلوك تشين" لتحسين مستويات إدارة النفايات.

وستتناول جلسات الحوار الرئيسية مواضيع مهمة مثل معايير الاقتصاد الدائري والتحديات المستقبلية التي تواجهها إدارة النفايات في القطاعات الناشئة، مثل بطاريات المركبات الكهربائية والألواح الشمسية واعتماد سياسة صفر نفايات و تحديث عمليات تحويل النفايات إلى طاقة ودمج حلول استعادة الطاقة في الأنظمة الدائرية.

ستقوم مجموعة من أبرز المتحدثين والمحاورين من الرواد في الممارسات المستدامة في إدارة النفايات والاقتصاد الدائري بالتحدث خلال الفعالية وطرح الأفكار المهمة التي تسهم في إثراء المناقشات الهادفة حول تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات ومبادرات الاقتصاد الدائري. ومن أبرز المشاركين في النقاشات المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، بالإضافة إلى كبار ممثلي أقسام المشاريع والمرافق وتطوير الأعمال والاستراتيجية وغيرهم من فرق العمل. كما تضم قائمة المتحدثين من شركاء المجموعة أيضاً ألمع الخبراء من شركات مثل "ثري إم" ومجموعة "إيفكو" وشركة "بيئة" وشركة "آرثر دي ليتل" ومجموعة السركال ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.

من ناحيتها، أشارت لين السباعي، المدير العام لشركة "آر إكس" الشرق الأوسط ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى أن الجهات العارضة من رواد التغيير والموزعين ستشهد تحوّل معرض "إيكو ويست" إلى مختبر للابتكارات والشراكات، وقالت في هذا الصدد: "يندرج معرض ومنتدى إيكو ويست 2025 في إطار القمة العالمية لطاقة المستقبل ويسلط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات لابتكار حلول شاملة كفيلة ببناء مستقبل مستدام."

نبذة عن مجموعة تدوير

تقود مجموعة تدوير التابعة لـ "القابضة" (ADQ) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مسيرة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في معالجة النفايات وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري. وتهدف الرؤية الاستراتيجية للشركة إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات من خلال استخلاص القيمة منها.

وبصفتها الجهة الوحيدة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات في أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات إمارة أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى التزامها بالحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، لدى مجموعة تدوير أهدافاً دولية طموحة تسعى من خلالها للقيام بمساهمات مهمة لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات خارج دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Tadweer.ae

يرجى الاطلاع على الرابط هنا لمعرفة مواقع مراكز جمع المواد القابلة لإعادة التدوير التابعة لمجموعة تدوير ونقاط التجميع وأجهزة استعادة المواد القابلة للتدوير وغيرها.

نبذة عن القمة العالمية لطاقة المستقبل

تعتبر القمة العالمية لطاقة المستقبل حدثاً عالمياً بارزاً يركز على طاقة المستقبل والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة. و تستقطب هذه الفعالية، من خلال المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها، أبرز قادة القطاع والمبتكرين والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم حيث تستعرضالعديد من الحلول الرائدة و مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تركز على مجالات الطاقة النظيفة والمياه والنفايات الصديقة للبيئة والمدن الذكية والتغير المناخي.

وتوفر القمة العالمية لطاقة المستقبل مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار وتبادل المعارف، كما تسهم في دعم تطوير الأفكار والتقنيات والاستثمارات ومشاركتها عبر الحدود وبين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم. كما تنظم الفعالية مؤتمرات خاصة بالقطاع تساهم في تحقيق النمو المستدام لجميع الجهات المعنية المشاركة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.worldfutureenergysummit.com

نبذة عن شركة ريد للمعارض

تعتبر شركة ريد للمعارض واحدة من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية ودعم المشاريع للأفراد والمجتمعات والشركات. وتعمل الشركة على الارتقاء بمشهد الفعاليات المباشرة من خلال الجمع بين البيانات والخدمات الرقمية بهدف تعريف العملاء على الأسواق بشكلٍ أكبر، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المنتجات وإنجاز الصفقات، حيث تتولى تنظيم أكثر من 400 فعالية في 22 دولة و43 قطاعاً مختلفاً. وتركز شركة ريد للمعارض على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال التزامها بتوفير بيئة عمل تتسم بالشمول لجميع موظفيها. وتُعد الشركة جزءًا من مجموعة ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على البيانات وأدوات اتخاذ القرار للعملاء من الأفراد والشركات. www.rxglobal.com

نبذة عن مجموعة ريلكس

تُعد مجموعة ريلكس مزوداً عالمياً رائداً للتحليلات القائمة على البيانات وأدوات اتخاذ القرار للعملاء من الأفراد والشركات. وتقدم المجموعة خدماتها للعملاء في أكثر من 180 دولة، وتنتشر مكاتبها في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريباً في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم لمجموعة ريلكس، في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك بالرموز التالية: لندن (London: REL) أمستردام (Amsterdam: REN) نيويورك New York RELX.

ريلكس هي الشركة القابضة والمالكة لشركة آر إكس، الشركة المنظمة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.

*ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة الحالية للمجموعة في السوق من خلال الموقع الإلكتروني: http://www.relx.com/investors

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