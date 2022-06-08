أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي لـ 11 جولة من جولات الجولف العالمية للهواة للرجال والسيدات المؤهلة إلى النهائي العالمي "السباق إلى ماليزيا" الذي سيقام في نوفمبر 2022 في ماليزيا التي تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للجولف وتحت مظلة الاتحاد الدولي للجولف ويراعاها بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ثرايف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم وتحدث فيه أحمد إبراهيم، مدير قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، ورسل يومانز، المدير العام لشركة "سبورت تو بيزنيس" رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، روبرت فيالا من اتحاد الإمارات للجولف، وزيشان أومير من شركة آروز الراعي الفضي للبطولة.

وقال أحمد إبراهيم: "يسر مجلس دبي الرياضي أن يدعم هذه البطولة التي تساهم في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه المجلس ومنظمي الفعاليات من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد عن 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي حيث يحرص على دعم تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية رائدة، كما أننا في المجلس ندرك أهمية لعبة الجولف باعتبارها رياضة تساهم في تنمية العلاقات السياحية والتجارية خاصة وأن دبي تحتضن 11 ملعب جولف من أفضل الملاعب العالمية".

وأضاف أحمد إبراهيم: "تستضيف دبي 11 جولة من بين 17 جولة على مستوى الدولة حيث يتنافس 1000 لاعبًا يتأهل من بينهم 5 لاعبين يمثلون الإمارات في النهائي العالمي الذي يقام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر المقبل والذي يتنافس فيه المتأهلون من الجولات التي تقام في 49 دولة حول العالم، وتسلط البطولة الضوء على المنشآت الرياضية والبنية التحتية المتطورة في دبي المخصصة لممارسة رياضة الجولف، حيث تقام المنافسات في دبي على 9 ملاعب هي تلال الإمارات، المرابع العربية، نادي إلس بمدينة دبي الرياضية، مونتغومري، نادي الإمارات للجولف، خور دبي، وترامب إنترناشونال، جبل علي، عقارات جميرا للجولف".

وقال راسل يومانز: "يسعدنا العمل مع مجلس دبي الرياضي، والتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ثرايف لجلب هذا الحدث العالمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إنها فرصة رائعة وفريدة من نوعها لتزويد لاعبي الجولف الهواة بالإمارات تجربة (أولمبية) رائعة لتمثيل الإمارات في النهائي العالمي في نوفمبر، ستزودهم بخبرة اللعب الدولي والاحتكاك مع لاعبين من مختلف دول العالم، كما أن هذه البطولة تمثل فرصة رائعة لتسليط الضوء على المنشآت الرياضة للجولف في دبي ذات المستوى العالمي".

وأضاف راسل: "نظمنا من قبل بطولة المدراء التنفيذيين للجولف ورأينا قوة هذه الرياضة على جذب اهتمام اللاعبين من مختلف المستويات، ويتطلب المشاركة في البطولة حصول اللاعبين على تصنيف مستوى حتى يتم المشاركة في نفس الفئة، لذلك يأتي حرص اتحاد الإمارات للجولف للتعاون معنا لتنظيم هذه البطولة ليساعدنا في وضع المشاركين وفق تصنيف الأداء لكي يكون كل منافس مع المساويين لهم في المستوى والأداء، والأهم في هذه البطولة أنه سيكون لدينا لاعبين يلبسون قمصان تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة يتنافسون في النهائي العالمي في ماليزيا".

ومن جانبه قال روبرت فيالا: "يسر اتحاد الإمارات للجولف دعم سلسلة بطولات الطريق إلى ماليزيا التي تلتزم بلوائح الاتحاد الدولي، وتعطي الفرصة للهواة في دولة الإمارات من جميع المستويات الفنية من الاستمتاع بالمنافسة المحلية والعالمية، هذه البطولة مثال جيد على الآفاق التي تحملها دولة الإمارات عمومًا ودبي بشكل خاص للرياضة والجولف، وتنظيم هذه البطولة هنا يحقق أكثر من هدف، وهو إمكانية إبراز مهارات جديدة، كما أن مشاركة البطل في ماليزيا يعد إنجاز للمنظمين، فالبطولة تثبت أن بإمكان أي شخص لعب الجولف في دبي خلال فصل الصيف والاستمتاع بممارسة هذه الرياضة وسط أجواء تنافسية رائعة، وهذا يعد إنجازًا في حد ذاته".

وأضاف: "نشكر مجلس دبي الرياضي والمنظم على جلب هذه البطولة فهي تساهم في إنعاش عمل الأندية، فهناك 17 جولة من بينها 11 في دبي تتوزع على أندية الجولف في مختلف إمارات الدولة، كان هناك لاعبين يسافرون إلى بلاد أخرى في مختلف القارات للحصول على بطاقات التأهل أو المشاركة في بطولات مع لاعبين محترفين اليوم هذه البطولة تتيح لهم الفرصة للتنافس في بطولة عالمية والاحتكاك مع لاعبين من مختلف دول العالم دون الحاجة إلى السفر".

وقال زيشان أومير: "يسعدنا الدخول في شراكة مجلس دبي الرياضي وسبورتس فور بزنس عبر بطولة الطريق إلى ماليزيا واستعدادنا لتبني الاتجاهات الأحدث حول اللعبة، لقد وجدنا فرصة كبيرة لرعاية هذه البطولة العالمية، لكي نبني شبكة علاقات عامة وهذه أهم عناصر القوة في رياضة الجولف، التواجد في هذه الرياضة فرصة كبيرة للتعريف بشركتنا وأهدافها، ولقد دعمت شركتنا دائمًا لعبة الجولف في المنطقة وستواصل القيام بذلك، ونتطلع إلى بناء تعاون قوي من شأنه أن يعزز منظومة رياضة الجولف".

#بياناتحكومية

- انتهى -