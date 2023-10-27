دبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، استضافت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي النسخة الحادية عشرة من القافلة الوردية التي تنظمها "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" تحت شعار "بك نستمر". وعقدت القافلة جلسات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية، شاركت فيها أكثر من 200 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة. وهدفت الجلسات إلى رفع مستوى الوعي حول طرق الوقاية من سرطان الثدي، ودور الكشف المبكر عنه في رفع نسبة الشفاء والتي تصل إلى 95%. كما أجرى فريق القافلة الوردية المتخصص فحوصات طبية فورية للمشاركات إضافة إلى تقديم قسائم لفحوصات الماموغرام للموظفات.

وقالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار توجيهات الإدارة العليا في الهيئة، نحرص في اللجنة النسائية على المشاركة السنوية في القافلة الوردية، ودعم الجهود الوطنية لجعل الكشف المبكر والفحوصات الطبية الدورية ثقافة مجتمعية راسخة، بما يعزز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة. ولا ندخر جهداً لترسيخ بيئة العمل الإيجابية والسعيدة في الهيئة، ومساعدة المرأة العاملة على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية والأسرية، ودعمها لمواجهة مختلف التحديات ومواصلة مساهمتها الفاعلة في جهود التنمية وبناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل."

بدورها، قالت عائشة العسم نائبة رئيسة اللجنة النسائية: "تحرص اللجنة على نشر الثقافة الصحية بين موظفات الهيئة وتشجيعهن على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي، بالإضافة إلى تعريفهن حول كيفية اكتشاف المرض والإجراءات المتبعة عند ظهور حالة إصابة."

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