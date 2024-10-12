دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستضيف دبي فستيفال سيتي مول، الجمعة 11 أكتوبر، فعاليات "مهرجان القهوة" الذي تنظمه شركة "دي إكس بي لايف"، ويستمر لغاية 20 أكتوبر، وذلك بمشاركة كوكبة من خبراء فن تحضير هذا المشروب المنعش في العالم، حيث ستتحول الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في دبي إلى مقصد لعشاق القهوة لتذوق أشهى نكهاتها المحلية والعالمية واستكشاف أفضل العلامات التجارية والتجارب العالمية للقهوة.

سيأخذ دبي فستيفال سيتي مول ضيوفه في رحلة ممتعة إلى عالم القهوة الغني بالخلطات والنكهات ودرجات التحميص المتنوعة. ويعد الحدث مناسبة مميزة للاحتفاء برمز الكرم وحسن الضيافة والحفاوة بالضيوف، فالقهوة هي سيدة المجالس في التراث الإماراتي والعربي بدون منازع. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص دبي فستيفال سيتي مول على تقديم مفاهيم مبتكرة في تناول الطعام والمشروبات لضيوفه، مع توفير تجارب تسوق غنية وعصرية في وجهته التي تضم طيفاً واسعاً من أرقى الأماكن المفضلة في المدينة.

ولإضفاء لمسة تفاعلية ممتعة على تجربة تناول القهوة، سيتم دعوة الضيوف للمشاركة في عملية البحث عن الكنز لكسب الرموز التي يمكن استبدالها بالمكافآت والحوافز خلال الحدث، وستتاح الفرصة للأطفال للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة في «المنطقة العائلية» الترفيهية. كما ستشمل فعاليات مهرجان دبي للقهوة عروضاً حية وورش عمل مع خبراء القهوة المشهورين وفرصة تذوق ألذ أنواع القهوة المحضرة على أيدي نخبة صُناع هذا المشروب العريق، إلى جانب جلسات تفاعلية وحوارات مع الخبراء في هذا المجال للراغبين في معرفة المزيد عن مشروبهم الفاخر المفضل.

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: "تحظى القهوة بمكانة مميزة في التراث الإماراتي والعربي، فهي رمزٌ لكرم ضيافتنا، ونحن في دبي فستيفال سيتي مول ندرك تماماً مكانة هذا المشروب في قلوب الكثيرين. ونتطلع من خلال استضافة هذا الحدث الفريد إلى إنشاء مجتمع جديد من عشاق القهوة ومحترفي هذه الصناعة في الدولة والارتقاء بتجارب الضيوف، وتسليط الضوء على ثقافتنا وتقاليدنا في تناول هذا المشروب والاستمتاع بعالمه، ونتوقع أن يستقطب الحدث اهتماماً شعبياً متزايداً بين الضيوف من مقيمين وسياح على المدى الطويل."

من جانبه، قال خالد الحمادي، نائب أول الرئيس، دي إكس بي لايف: "سُعداءٌ بالإعلان عن شراكتنا مع دبي فستيفال سيتي مول كوجهة مميزة لاستضافة "مهرجان دبي للقهوة"، الحدث الأول من نوعه الذي أطلقته شركة "دي إكس بي لايف"، والذي يحتفي بثقافة القهوة الغنية والمميزة في دبي، ويقدم تجربة فريدة من نوعها تجسد متعة تناول القهوة وتنوعها. والغرض من هذه الفعالية الرائدة تشجيع عشاق القهوة بمختلف أنواعهم، على استكشاف عالم من النكهات الجديدة للقهوة، والاطلاع على الفن والإبداع في صناعتها وتحضيرها."

لا تفوتوا مهرجان القهوة الرائع بفعالياته الغنية وقصصه الممتعة مع كل فنجان!

لمحة حول الفطيم للإنشاءات

الفطيم للإنشاءات هي شركة مسجلة ومُدارة محلياً، تختص في مجال البناء والمقاولات المدنية، وتسعى لتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها، مما يضمن بناء علاقات طويلة الأمد تعود بالنفع على الطرفين. وتتمتع الفطيم للإنشاءات بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 40 عاماً، وتضم محفظتها المتنامية مجموعة متنوعة من المشاريع، مثل تشييد المباني ونمذجة معلومات المباني والهندسة المدنية وإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل قطاعات البنى التحتية الصناعية، والتجارة، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه والسياحة، والطاقة، والنفط والغاز، والإسكان.

وتتعاون الفطيم للإنشاءات في مشاريعها مع العملاء وفرق التصميم في الشركة لتقديم حلول قابلة للبناء وفعالة من حيث التكلفة باستخدام تقنيات مبتكرة عند اللزوم. وتملك الفطيم للإنشاءات سجلاً حافلاً في تنفيذ المشاريع الضخمة

في دولة الإمارات، بما في ذلك جميرا النسيم وأبراج البحر وأبراج مرسى دبي وجامعة نيويورك ومستشفى الجليلة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العالمية الحائزة على جوائز، مثل مقر مجموعة بيئة ومشاريع مختلفة تابعة لمجموعة إعمار.

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دبي فستيفال سيتي مول

يُعد دبي فستيفال سيتي مول من أبرز وجهات التسوق في دبي وأشهر المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم العقارية حيث نجح باستقطاب أكثر من 23 مليون زائر في عام 2023. ويحتضن المول أكثر من 400 متجر لعلامات تجارية رائدة في مجال الموضة والجمال، ومن ضمنها ذا إيديتورز ماركت وآتش آند أم وواتسونز، ونايكي وأديداس وسيفورا وماك كوزميتكس وغيرها، إلى جانب متاجر الديكورات الداخلية مثل ايكيا وايس.

ويوفر دبي فستيفال سيتي مول وجهة مثالية لرواد المطاعم في فستيفال باي بفضل الإطلالة الخلابة للواجهة المائية واحتوائه على أكبر ركن للمطاعم والمقاهي في دبي، حيث يضم المول 50 مطعماً ومقهى، ويتيح للضيوف مجموعة من تجارب الطعام المتنوعة المقدمة من أشهر العلامات، بما فيها جو آند ذا جوس، وليتو، وإي إل آند إن، وكاراكي لاونج، والمطاعم المرخصة، بما في ذلك السيف دبي، وهيليباد من فروزن تشيري.

ويمكن للضيوف الاستمتاع خلال الشتاء بأجمل التجارب الغامرة التي تقدمها ذا باي باي سوشال، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من عروض المأكولات المشروبات ومنافذ بيع القهوة ومناطق العلامة والتحف الفنية التفاعلية وسط أجواء حيوية ومساحات خضراء.

كما يحتضن دبي فستيفال سيتي مول صالة ڤوكس سينما متعددة القاعات؛ وباونس إكس، أول منتزه للقفز الحر في العالم، وعرض "تخيل" العالمي الذي حقق أرقاماً قياسية؛ ومدينة الألعاب الداخلية فابي لاند، وجهة الترفيه العائلية التي تمتد على مساحة 70,000 قدم مربع؛ وليو ولونا، وهالو بارك وجو سكيت، الوجهات العائلية المتكاملة.

ويركز المول على تقديم تجارب استثنائية، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي تشمل محطات شحن السيارات الكهربائية وإيزي تاكسي داخل المول وخدمة ركن السيارات ومحطات شحن بطاقة نول، بالإضافة إلى مايد، سفير السعادة الشخصي في المول والمسؤول عن تقديم مساعدة مخصصة للارتقاء بتجربة التسوق.

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